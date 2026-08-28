Union Berlin akan menghadapi Schalke 04 pada Jumat, 11 September 2026 di Alte Foersterei, Berlin.

Kedua tim memasuki pekan pertandingan ini dengan target membangun momentum awal yang krusial dan naik lebih tinggi di klasemen Bundesliga. Pertemuan kompetitif mereka sebelumnya di kasta tertinggi Jerman secara historis kerap menghadirkan duel yang ketat, sehingga laga ini memiliki bobot tambahan.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Schalke 04, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Union Berlin vs Schalke 04 di Bundesliga?

Union Berlin vs Schalke 04 digelar di Alte Foersterei, Berlin, dengan informasi kick-off akan dikonfirmasi lebih dekat dengan tanggal pertandingan.

Bundesliga - Pekan 3 11 Sep 2026 - 14.30 Alte Foersterei

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Union Berlin vs Schalke 04?

Ballot resmi klub & toko tiket

Keanggotaan klub: Anggota klub berbayar mendapatkan akses pertama. Saat pertandingan kandang dibuka, anggota mengajukan undian tiket melalui situs tiket resmi klub ( Union Zeughaus ) sekitar 2 pekan sebelumnya.

Platform pertukaran tiket resmi ( Zweitmarkt ): Jika Anda gagal dalam ballot, anggota bisa mengakses Zweitmarkt di portal tiket resmi. Pemegang tiket musiman yang tidak bisa hadir menjual kembali tiket mereka di sini dengan harga nominal.

Publik umum: Tiket jarang sekali mencapai penjualan umum terbuka. Jika masih ada sisa setelah alokasi anggota dan ballot, tiket akan dirilis di portal resmi, tetapi habis dalam hitungan menit.

Platform penjualan kembali pihak ketiga: Agregator penjualan kembali pihak ketiga dan platform marketplace seperti StubHub mencantumkan tiket untuk laga dengan permintaan tinggi.

Berapa harga tiket Bundesliga Union Berlin vs Schalke 04?

Harga tiket untuk pertandingan Union Berlin vs. FC Schalke 04 di Stadion An der Alten Försterei bervariasi tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali sekunder.

Harga resmi nominal (langsung dari klub)

Jika Anda cukup beruntung mendapatkan tiket melalui ballot resmi tiket Union Berlin atau platform pertukaran tiket resmi klub (Zweitmarkt), harga nominal standar termasuk yang paling terjangkau di sepak bola Eropa:

Tiket berdiri ( Stehplatz ): Sekitar £13 - £17 (€15 - €20)

Tiket duduk ( Sitzplatz ): Sekitar £25 - £55 (€30 - €65)

Tiket konsesi / remaja: Harga kategori lebih rendah mulai dari £9 - £13 (€10 - €15)

Pasar sekunder & platform penjualan kembali

Tiket hampir selalu habis dibeli anggota resmi klub, sehingga permintaan di situs marketplace sekunder seperti StubHub mendorong harga naik secara signifikan:

Kursi penjualan kembali level masuk: Perkirakan harga awal di kisaran £135 - £150 ($173+) per tiket.

Harga rata-rata penjualan kembali: Tempat duduk dengan permintaan tinggi di berbagai platform sekunder rata-rata berada di kisaran £250 - £450 , dengan kursi premium atau sentral mencapai £500+ per tiket saat permintaan sedang memuncak.

Union Berlin vs Schalke 04 di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Union Berlin vs Schalke 04

Union Berlin mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-2 atas Eintracht Braunschweig di DFB-Pokal pada 23 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 2-4 dari Ipswich Town dalam laga persahabatan, menang 3-2 atas Aris Limassol, imbang 2-2 melawan Cagliari, dan kalah 1-2 dari Dynamo Dresden. Dalam lima laga tersebut, Union mencetak 10 gol dan kebobolan 10 gol.

Schalke 04 memenangi tiga laga dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 atas Hallescher FC setelah perpanjangan waktu di DFB-Pokal pada 24 Agustus, ketika Edin Dzeko mencetak dua gol. Sebelum itu, Schalke kalah 0-3 dari Real Madrid dan 0-3 dari Atalanta dalam laga persahabatan pramusim, tetapi menang 5-0 atas Hessen Kassel dan 3-1 atas Fagiano Okayama FC lebih awal pada musim panas ini. Schalke mencetak 15 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Union Berlin vs Schalke 04: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 19 Februari 2023, ketika Union Berlin dan Schalke bermain imbang 0-0 di Bundesliga di Alte Foersterei. Lima pertemuan Bundesliga yang terdokumentasi antara kedua tim menghasilkan satu kemenangan untuk Schalke, satu untuk Union Berlin, dan tiga hasil imbang. Hasil paling timpang terjadi pada 27 Agustus 2022, ketika Union Berlin menang 6-1 di kandang Schalke. Tiga pertemuan lainnya semuanya berakhir imbang, termasuk hasil 1-1 pada Oktober 2020 dan dua kebuntuan tanpa gol.

Klasemen Union Berlin vs Schalke 04

Di klasemen Bundesliga saat ini, Schalke 04 berada di posisi ke-15 dan Union Berlin menempati peringkat ke-16.