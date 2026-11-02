Union Berlin menjamu RB Leipzig pada Sabtu, 21 November 2026, di Alte Foersterei, Berlin.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada April 2026, RB Leipzig menang 3-1 di Red Bull Arena. Union Berlin memenangi pertemuan sebelumnya pada Desember 2025 dengan skor yang sama, 3-1, di Stadion An der Alten Försterei.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Union Berlin vs RB Leipzig, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Union Berlin vs RB Leipzig dimulai?

Laga Union Berlin vs RB Leipzig digelar di Alte Foersterei, Berlin, pada Sabtu, 21 November 2026.

Bundesliga - Pekan 10 21 Nov 2026 - 09.30 Alte Foersterei

Bagaimana cara membeli tiket laga Bundesliga Union Berlin vs RB Leipzig?

Ada beberapa cara untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara Union Berlin dan RB Leipzig di Stadion An der Alten Försterei, baik melalui kanal resmi maupun pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa platform penjualan tiket daring resmi 1. FC Union Berlin. Karena permintaan tiket Union Berlin sangat tinggi dan kapasitas stadionnya lebih kecil daripada jumlah anggota klub, tiket pertandingan kandang kerap lebih dulu ditawarkan melalui prapenjualan bagi anggota atau sistem undian tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama sudah habis.

Berapa harga tiket laga Bundesliga Union Berlin vs RB Leipzig?

Harga tiket pertandingan Bundesliga antara Union Berlin dan RB Leipzig bervariasi, tergantung apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket tribun berdiri (Stehplatz): Umumnya berkisar antara €12 hingga €16 , tergantung blok tribun dan potongan harga bagi anggota.

Umumnya berkisar antara , tergantung blok tribun dan potongan harga bagi anggota. Tiket tribun duduk (Sitzplatz, kategori 1 hingga 4): Biasanya berkisar antara €20 hingga €48 , dengan harga lebih rendah bagi anggota klub dan anak-anak.

Biasanya berkisar antara , dengan harga lebih rendah bagi anggota klub dan anak-anak. Tiket anak-anak: Tersedia di sektor-sektor tertentu dengan harga mulai dari €5 hingga €15.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Tiket tribun berdiri dan tiket jual kembali kategori dasar: Umumnya mulai dari sekitar €70 hingga €105 untuk kursi yang banyak diminati atau tiket kategori standar, sebelum biaya platform.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi yang banyak diminati atau tiket kategori standar, sebelum biaya platform. Tiket jual kembali untuk kursi di sisi panjang lapangan dan kursi premium: Kursi dengan pemandangan terbaik yang sangat diminati kerap dibanderol antara €350 hingga lebih dari €1.100, tergantung ketersediaan dan permintaan pasar saat itu.

Union Berlin vs RB Leipzig di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Union Berlin vs RB Leipzig

Union Berlin meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga Bundesliga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Borussia Dortmund, sementara sebelumnya mereka menang 1-0 di kandang atas Elversberg. Hasil paling telak dalam rangkaian itu adalah kekalahan kandang 7-0 dari Bayern Munich pada September. Dalam lima pertandingan tersebut, Union mencetak dua gol dan kebobolan enam kali.

RB Leipzig meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, tanpa hasil imbang. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 6-1 di markas Bayern Munich. Sebelumnya, mereka mengalahkan PSV Eindhoven 1-0 di Liga Champions dan menang telak 6-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa mereka mampu meraih kemenangan besar, tetapi juga rentan menelan kekalahan telak.

Union Berlin vs RB Leipzig: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada April 2026, ketika RB Leipzig menang 3-1 di kandang dalam laga Bundesliga. Union Berlin memenangi pertemuan sebelumnya pada Desember 2025, juga dengan skor 3-1. Dari lima pertemuan yang tercatat, masing-masing tim menang dua kali dan satu laga berakhir imbang. Leipzig mencetak delapan gol, sementara Union mencetak lima gol.