Union Berlin menjamu Hamburger SV pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Alte Försterei, Berlin.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 14 Februari 2026, Hamburger SV meraih kemenangan tipis 3-2 atas Union Berlin di Volksparkstadion. Pertemuan kedua tim di Stadion An der Alten Försterei biasanya berlangsung ketat, termasuk hasil imbang 0-0 yang diraih lewat pertarungan sengit pada September 2025.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Union Berlin vs Hamburger SV, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Union Berlin vs Hamburger SV dimulai?

Union Berlin vs Hamburger SV dimulai di Alte Försterei, Berlin, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 12 5 Des 2026 - 09.30 Alte Foersterei

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Union Berlin vs Hamburger SV?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara Union Berlin dan Hamburger SV:

1. Kanal resmi klub

Toko tiket resmi Union Berlin: Sebagai tuan rumah, Union Berlin menyediakan tiket secara langsung melalui portal penjualan tiket daring resminya. Prioritas biasanya diberikan kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada masyarakat umum atau mereka yang bukan anggota.

Sebagai tuan rumah, Union Berlin menyediakan tiket secara langsung melalui portal penjualan tiket daring resminya. Prioritas biasanya diberikan kepada anggota klub dan pemegang tiket musiman sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada masyarakat umum atau mereka yang bukan anggota. Situs resmi Hamburger SV: Untuk suporter tim tamu, HSV biasanya menerima jatah tiket khusus bagi suporter yang bepergian ke pertandingan, yang dapat diajukan melalui platform penjualan tiket resminya sesuai skema prioritas anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Union Berlin vs Hamburger SV?

Harga tiket pertandingan Bundesliga Union Berlin vs Hamburger SV bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket area berdiri: Umumnya berharga sekitar €12 hingga €15 .

Umumnya berharga sekitar . Tiket tempat duduk reguler: Biasanya berkisar antara €20 hingga €60 .

Biasanya berkisar antara . Tiket tribun premium / tengah: Umumnya berkisar antara €75 hingga €90+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali kategori dasar: Mulai sekitar €149 .

Mulai sekitar . Pilihan tempat duduk kategori menengah: Sering kali berkisar antara €150 hingga €500+ .

Sering kali berkisar antara . Paket premium & layanan khusus: Berkisar antara €600 hingga €930+.

Bundesliga Union Berlin vs Hamburger SV: Semua yang perlu diketahui

Performa Union Berlin vs Hamburger SV

Union Berlin mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan FC Köln di Bundesliga. Dalam rangkaian itu, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Augsburg dan 0-0 melawan Borussia Dortmund. Kekalahan telak 5-0 dari Köln di ajang piala menjadi titik terendah pada periode ini. Dalam lima pertandingan tersebut, Union mencetak dua gol dan kebobolan tujuh kali, mencerminkan kesulitan mereka mencetak gol secara konsisten.

Hamburger SV mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Borussia Mönchengladbach di Bundesliga, setelah sebelumnya menelan kekalahan beruntun dengan skor 3-1 dan 1-3 dari Eintracht Frankfurt, masing-masing di liga dan ajang piala. Sebelumnya dalam rangkaian itu, HSV mengalahkan VfB Stuttgart 1-0. Mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Union Berlin vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Bundesliga pada 14 Februari 2026, ketika Hamburger SV menang 3-2 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di Alte Försterei pada September 2025. Dari empat pertemuan yang tercatat dalam kumpulan data, mencakup pertandingan Bundesliga dan 2. Bundesliga, HSV meraih satu kemenangan dan satu hasil imbang dalam dua pertemuan terbaru, sementara Union memenangi pertemuan-pertemuan sebelumnya pada 2019.