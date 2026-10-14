Union Berlin menjamu FC Köln pada Minggu, 1 November 2026 di Alte Foersterei, Berlin.

Pertemuan terakhir mereka di Bundesliga berlangsung pada Mei 2026 di Stadion An der Alten Försterei dan berakhir imbang 2-2 secara dramatis. Dalam laga tersebut, 1. FC Union Berlin bangkit menjelang akhir pertandingan lewat gol Tom Rothe dan Livan Burcu untuk menyamakan kedudukan setelah Marius Bülter dan Said El Mala lebih dulu mencetak gol bagi 1. FC Köln.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Union Berlin vs FC Köln, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga Union Berlin vs FC Köln dimulai?

Union Berlin vs FC Köln berlangsung di Alte Foersterei, Berlin, pada Minggu, 1 November 2026.

Bundesliga - Pekan 8 1 Nov 2026 - 09.30 Alte Foersterei

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Union Berlin vs FC Köln?

Berikut pilihan utama untuk mendapatkan tiket pertandingan Bundesliga antara 1. FC Union Berlin dan 1. FC Köln:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung untuk membeli tiket sesuai harga resmi adalah melalui portal penjualan tiket milik 1. FC Union Berlin atau 1. FC Köln. Tiket pertandingan kandang biasanya terlebih dahulu ditawarkan kepada anggota atau dialokasikan melalui sistem undian sebelum dijual untuk umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga Union Berlin vs FC Köln?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Bundesliga antara 1. FC Union Berlin dan 1. FC Köln:

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri (Stehplatz): €14 hingga €16 (harga khusus tersedia mulai sekitar €12 hingga €14,50)

Tiket duduk (Sitzplatz, kategori 1 hingga 4): €30 hingga €48 (harga khusus tersedia mulai sekitar €28 hingga €46)

Tiket anak-anak (usia 6–12 tahun): €7 hingga €24, bergantung pada sektor tempat duduk

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga awal penjualan kembali standar: Mulai sekitar €120 hingga €150 , bergantung pada permintaan.

Harga rata-rata di pasar penjualan kembali: Harga sangat berfluktuasi berdasarkan lokasi tempat duduk dan ketersediaan, dan kerap berada di kisaran rata-rata €350 hingga €1.100+ untuk pertandingan Bundesliga dengan permintaan tinggi di Stadion An der Alten Försterei.

Union Berlin vs FC Köln di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa Union Berlin vs FC Köln

Union Berlin memasuki pertandingan ini dengan performa buruk: satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan atas Rijeka dalam pertandingan persahabatan, tetapi laga itu berlangsung di antara kekalahan telak di Bundesliga, termasuk kekalahan 7-0 dari Bayern Munich dan 4-0 dari Bayer Leverkusen. Union hanya mencetak lima gol dalam lima laga terakhir sambil kebobolan 17 gol, catatan pertahanan yang menunjukkan besarnya masalah mereka.

Performa FC Köln belakangan ini juga tidak konsisten. Mereka meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga Bundesliga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Hamburger SV. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 4-1 dari VfB Stuttgart. Kemenangan 3-2 atas Hoffenheim dan kemenangan atas Würzburger Kickers di DFB-Pokal memberi sedikit harapan, tetapi Köln terus kebobolan sepanjang periode ini.

Union Berlin vs FC Köln: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir 2-2 di Alte Foersterei pada Mei 2026, melanjutkan tren pertandingan yang berlangsung ketat dan kompetitif. Dalam lima pertemuan terakhir, Union Berlin menang dua kali, Köln menang sekali, dan dua pertandingan berakhir imbang. Union memiliki rekor kandang yang kuat dalam duel ini, dengan memenangi kedua pertemuan sebelumnya di Alte Foersterei dalam rentang tersebut.