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Cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Borussia Dortmund: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Union Berlin vs Borussia Dortmund
Union Berlin
Borussia Dortmund
Bundesliga

Union Berlin menghadapi Borussia Dortmund di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Union Berlin akan menghadapi Borussia Dortmund pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Alte Försterei, Berlin.

Secara historis, Borussia Dortmund lebih unggul dalam pertandingan ini, dengan mengumpulkan 11 kemenangan dari 16 pertemuan kompetitif mereka. Union Berlin telah terbukti tangguh di kandang ikonik mereka, Stadion An der Alten Försterei, dengan berulang kali mencatat kejutan kandang penting melawan Dortmund.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Union Berlin vs Borussia Dortmund, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga Union Berlin vs Borussia Dortmund?

Union Berlin vs Borussia Dortmund kick-off pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di Alte Försterei, Berlin.

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Bundesliga - Pekan 6
Alte Foersterei

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga Union Berlin vs Borussia Dortmund?

Untuk membeli tiket Union Berlin vs Borussia Dortmund di Stadion An der Alten Försterei, Anda memiliki beberapa opsi resmi dan sekunder, meski permintaan sangat tinggi mengingat kapasitas stadion yang kecil (~22.000 kursi).

Undian tiket FC Union Berlin (khusus anggota):

  • Tiket pertama kali ditawarkan kepada anggota klub berbayar melalui sistem undian tiket resmi lewat portal tiket klub (Zeughaus).
  • Jika Anda memiliki keanggotaan, Anda bisa mengikuti undian untuk pertandingan pilihan Anda sekitar 2 hingga 4 pekan sebelum kick-off.

Pasar jual kembali resmi Union Berlin (Zweitmarkt):

  • Jika undian tidak berhasil atau Anda melewatkannya, anggota mendapatkan akses ke pasar sekunder resmi klub (Zweitmarkt).

Tiket sektor tim tamu (untuk suporter Borussia Dortmund):

  • Tiket untuk sektor tim tamu dialokasikan secara eksklusif melalui sistem tiket resmi Borussia Dortmund (BVB Ticket-Shop).
  • Cara termudah untuk menjamin kursi tanpa keanggotaan atau ikut undian adalah dengan membeli paket hospitality/VIP resmi langsung dari situs web Union Berlin, meski harganya jauh lebih mahal.

Paket VIP & hospitality resmi:

  • Cara termudah untuk menjamin kursi tanpa keanggotaan atau ikut undian adalah dengan membeli paket hospitality/VIP resmi langsung dari situs web Union Berlin, meski harganya jauh lebih mahal.

Berapa harga tiket Bundesliga Union Berlin vs Borussia Dortmund?

Harga tiket untuk Union Berlin vs Borussia Dortmund bergantung pada apakah Anda membeli tiket harga resmi melalui alokasi klub resmi atau membelinya dari marketplace tiket sekunder.

1. Harga resmi

Jika Anda berhasil mendapatkan tiket langsung melalui undian resmi Union Berlin (Zeughaus) atau pasar sekundernya (Zweitmarkt), harga standar dewasa umumnya berada dalam kisaran berikut:

  • Tribune berdiri (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade): ~€17 hingga €20
  • Tribune utama dengan tempat duduk (Sektor 1): ~€30 hingga €45 (tergantung kategori kursi)
  • Tiket konsesi/anak: ~€6 hingga €21
  • Paket VIP & hospitality resmi: ~€180 hingga €450+ per orang (untuk pertandingan dengan permintaan tinggi seperti Borussia Dortmund)

2. Harga pasar sekunder

Karena kapasitas Stadion An der Alten Försterei yang sangat terbatas (~22.000 kapasitas) dan tingginya permintaan untuk lawan papan atas, platform tiket sekunder sepertiStubHubberfluktuasi berdasarkan ketersediaan, kualitas kursi, dan permintaan pertandingan:

  • Harga awal umum di pasar sekunder: ~€180 hingga €220 untuk akses dasar berdiri/duduk.
  • Harga rata-rata jual kembali: ~€250 hingga €500+ tergantung pandangan dan posisi kursi.

Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Union Berlin vs Borussia Dortmund

Union Berlin meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak 10 gol dan kebobolan 14 gol dalam periode tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-3 dari Schalke 04 di Bundesliga, ketika gol telat Tim Skarke hanya menjadi hiburan semata. Pekan sebelumnya menghadirkan kekalahan telak 0-4 di markas Bayer Leverkusen, dan Union kini telah kebobolan setidaknya tiga gol dalam dua pertandingan liga beruntun.

Borussia Dortmund memenangi lima dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak 13 gol dan kebobolan empat gol. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas SC Paderborn di Bundesliga, dengan Dortmund juga mencatat kemenangan 3-2 atas Villarreal di Liga Champions dan kemenangan tandang 2-3 di Hoffenheim dalam rentang terbaru yang sama. Dortmund mencatat dua clean sheet dalam lima pertandingan terakhir mereka.

FCU

FCU - Performa

SGE
S3-3
B04
K4-0
S04
K1-3
FCB
K7-0
RJK
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/17
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BVB

BVB - Performa

HAM
M0-5
TSG
M2-3
VIL
M3-2
SCP
M3-0
VFB
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Union Berlin vs Borussia Dortmund: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 24 Januari 2026, ketika Borussia Dortmund menang 3-0 di Alte Försterei dalam ajang Bundesliga. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Dortmund menang empat kali dan Union Berlin sekali, dengan Dortmund mencetak 14 gol dan kebobolan tiga gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Head to Head

Union BerlinSeriBorussia Dortmund
1
0
4
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
FT
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FT
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
6
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FT
2Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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