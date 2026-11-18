Frosinone menjamu Udinese pada Jumat, 11 Desember 2026 di Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 26 Mei 2024, dalam laga pekan terakhir Serie A yang menentukan. Saat itu, Udinese meraih kemenangan penting 1-0 di kandang lawan, Stadio Benito Stirpe. Sebelum kemenangan tipis tersebut, pertemuan mereka, termasuk hasil imbang 0-0 pada awal musim 2023–24, kerap berlangsung ketat, minim gol, dan sarat adu taktik.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Frosinone vs Udinese, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan kick-off laga Serie A Udinese vs Frosinone?

Frosinone vs Udinese berlangsung di Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine, pada Jumat, 11 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Udinese vs Frosinone?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Serie A Udinese vs Frosinone:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket pertandingan Udinese Calcio di Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) dijual melalui portal tiket resmi klub (udinese.it/tickets) dan toko resmi klub. Akses prapenjualan diprioritaskan bagi pemegang kartu Udinese Membership sebelum tiket dijual untuk umum.

Tiket pertandingan Udinese Calcio di Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) dijual melalui portal tiket resmi klub (udinese.it/tickets) dan toko resmi klub. Akses prapenjualan diprioritaskan bagi pemegang kartu Udinese Membership sebelum tiket dijual untuk umum. Tiket suporter tim tamu: Suporter tamu di Bluenergy Stadium ditempatkan di Settore Ospiti (blok tandang Curva Sud), dengan alokasi sekitar 1.300 kursi. Penjualannya ditangani langsung oleh loket tiket klub tamu.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket untuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Udinese vs Frosinone?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Serie A Udinese vs Frosinone:

1. Kanal resmi klub

Tribune Curva / belakang gawang (Curva Nord / Curva Sud): Umumnya berkisar antara €25 hingga €35 .

Umumnya berkisar antara . Distinti / tribune samping: Biasanya berkisar antara €40 hingga €60 .

Biasanya berkisar antara . Tribuna / tribune utama: Berkisar antara €70 hingga €150+ .

Berkisar antara . Paket resmi hospitality & VIP: Mulai dari sekitar €250 hingga €350+ .

Mulai dari sekitar . Tiket tim tamu: Umumnya berkisar antara €25 hingga €40.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis terjual melalui kanal utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Curva / area belakang gawang: Sekitar €30 hingga €55 .

Sekitar . Distinti / tribune samping: Umumnya berkisar antara €60 hingga €110 .

Umumnya berkisar antara . Tribuna / area tengah tribune samping: Biasanya berkisar antara €120 hingga €180+ .

Biasanya berkisar antara . Penjualan kembali paket VIP & hospitality: Bisa mencapai lebih dari €250 hingga €300+.

Udinese vs Frosinone: Performa terkini

Performa Udinese belakangan ini kurang menggembirakan. Mereka kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir di Serie A, dengan satu-satunya poin diraih lewat hasil imbang tanpa gol melawan Parma. Kekalahan dari Roma (5-2), Milan (2-0), Lecce (3-0), dan yang terbaru Venezia (2-1) menggambarkan tim yang kurang percaya diri dan kesulitan meraih hasil di berbagai aspek. Pergantian pelatih yang mendatangkan Zanetti belum membuahkan hasil positif.

Lima pertandingan liga terakhir Frosinone menunjukkan cerita berbeda. Mereka meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Kekalahan 3-0 dari Napoli menjadi pengecualian dalam rangkaian hasil yang selebihnya produktif. Kemenangan atas Lecce (5-1) dan Torino (2-0) menunjukkan ketajaman serangan mereka, sementara hasil imbang 4-4 melawan Atalanta pun memperlihatkan tim yang mampu mencetak gol dengan leluasa. Satu-satunya kekhawatiran mereka menjelang pertandingan ini adalah absennya Raimondo, yang menjadi pencetak gol paling produktif mereka sebelum mengalami cedera.

Udinese vs Frosinone: Rekor pertemuan terkini

Kedua klub telah bertemu lima kali dalam data pertemuan yang tercatat, dengan hasil yang cukup berimbang. Udinese memiliki rekor terkini yang lebih baik, memenangi dua dari lima pertemuan terakhir, sementara Frosinone meraih satu kemenangan. Pertemuan terbaru berlangsung dalam laga Serie A pada Mei 2024, ketika Udinese menang 1-0 di kandang Frosinone. Dua dari lima pertemuan berakhir imbang, menunjukkan bahwa kedua tim secara historis memiliki kekuatan yang seimbang.