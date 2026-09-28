Cara mendapatkan tiket Turki vs Italia: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Turki menjamu Italia di Atatürk Sports Complex, Bursa, pada Senin, 28 September, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg kedua di Stadio Renato Dall'Ara, Bologna, sepekan kemudian. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal berat Liga A, Grup A1, yang juga melibatkan Prancis dan Belgia, memberi fans dua kesempatan untuk menyaksikan Italia beraksi melawan tim Turki yang bertekad menghindari degradasi dari kasta tertinggi.

Pertemuan ini menutup periode pembuka yang padat bagi Italia, yang memainkan empat pertandingan hanya dalam 11 hari melawan Belgia, Turki, Prancis, dan Turki lagi. Dengan tiket ke perempat-final dan keselamatan dari degradasi sama-sama dipertaruhkan, duel dua leg ini memiliki bobot besar bagi kedua negara.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Italia vs Turki sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan kick-off Turki vs Italia di UEFA Nations League A?

Turki vs Italia digelar di Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu, Bursa, dengan kick-off yang dijadwalkan untuk laga UEFA Nations League A ini.

UEFA Nations League A - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

Di mana membeli tiket Italia vs Turki?

Tiket untuk laga di Bursa pertama kali tersedia melalui saluran penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Turki, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Saluran resmi FIGC (Federasi Sepak Bola Italia) menjadi tujuan pertama yang setara untuk leg kedua di Bologna.

Ticombo adalah pilihan yang bisa Anda tuju jika daftar di situs resmi sudah terjual habis. Platform ini mencantumkan berbagai pilihan tempat duduk untuk pertandingan pembuka di Atatürk Sports Complex, Bursa, serta listing untuk leg kedua di Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk pertemuan ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya makin dekat ke hari pertandingan

Listing terverifikasi - Ticombo memperoleh tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang - alokasi Bologna untuk fans Turki yang bepergian ditangani melalui saluran FIGC dan bisa terbatas

Pasar sekunder - Ticombo adalah pilihan yang bisa Anda tuju jika daftar di situs resmi sudah terjual habis

Mengingat betapa padatnya rangkaian laga ini untuk Italia, pemesanan lebih awal direkomendasikan untuk kedua leg pertemuan ini.

Berapa harga tiket Italia vs Turki?

Harga resmi untuk laga di Bursa ditetapkan melalui saluran penjualan tiket Federasi Sepak Bola Turki, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga nominal selama alokasinya masih ada. Harga resmi FIGC berlaku untuk leg Bologna dengan cara yang sama.

Ticombo adalah pilihan yang bisa Anda tuju jika daftar di situs resmi sudah terjual habis, dan berikut panduan kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Bursa): mulai sekitar €40 hingga €50, biasanya di tier atas di belakang gawang di Atatürk Sports Complex

Kursi kelas menengah (Bursa): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah, dengan titik harga yang jauh lebih tinggi

Leg kedua di Bologna: harga di Stadio Renato Dall'Ara diperkirakan mengikuti pola serupa, dengan permintaan meningkat saat laga semakin dekat

Seperti halnya laga apa pun di grup yang kompetitif, harga dapat berubah saat hari pertandingan semakin dekat, jadi mengamankan kursi lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

Turki vs Italia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Turki vs Italia

Turki membukukan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia pada 26 Juni, setelah sebelumnya kalah di fase grup dari Australia (0-2) dan Paraguay (0-1). Dalam lima pertandingan tersebut, Turki mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh, menunjukkan produktivitas serangan sekaligus kerentanan di lini belakang.

Italia memenangi tiga dan kalah dua dari lima laga terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan pada 7 Juni, dan mereka juga mengalahkan Luksemburg 1-0 tiga hari sebelumnya. Satu-satunya kekalahan Italia dalam rangkaian ini terjadi melawan Bosnia dan Herzegovina dalam kualifikasi Piala Dunia serta kekalahan 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Turki vs Italia: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir imbang 0-0 dalam laga persahabatan yang dimainkan di Italia pada 4 Juni 2024. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Italia memiliki catatan yang lebih baik, termasuk kemenangan 3-0 atas Turki di UEFA Euro 2020 dan kemenangan 3-2 dalam laga persahabatan 2022 di Turki. Dua pertemuan sebelumnya, pada 2002 dan 2006, sama-sama berakhir 1-1.

Klasemen Turki vs Italia

Di Grup 1 UEFA Nations League A, Turki saat ini berada di posisi keempat dan Italia di posisi ketiga.