Empat pertandingan telah dilalui, dua lagi menanti. Setelah menghadapi Prancis, Belgia, dan Italia (dua kali) pada bagian pertama fase liga UEFA Nations League pada September/Oktober, Türkiye akan menjamu Belgia dan bertandang untuk menghadapi Prancis. Belgia tiba di Izmir pada Kamis, 12 November. Pesan tiket Anda untuk pertandingan mendatang di UEFA Nations League A hari ini.

Ini baru akan menjadi kali ketiga Türkiye bermain di Stadion Gürsel Aksel, tetapi stadion di Izmir tersebut membawa keberuntungan bagi Türkiye, yang menang di sana pada dua edisi UEFA Nations League sebelumnya (3-1 atas Islandia pada 2024 dan 2-0 atas Lituania pada 2022).

Akankah pemain seperti Arda Güler, Kenan Yildiz, dan Orkun Kökçü kembali menunjukkan permainan terbaiknya untuk tuan rumah? GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket pertandingan Türkiye vs Belgia di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membelinya.

Kapan pertandingan Türkiye vs Belgia di UEFA Nations League?

Türkiye vs Belgia akan berlangsung di Stadion Gürsel Aksel, Izmir, pada Kamis, 12 November, dengan jadwal sepak mula pukul 20.00 TRT.

UEFA Nations League A - Pekan 5 12 Nov 2026 - 12.00 Gursel Aksel Stadium

Cara membeli tiket Türkiye vs Belgia di UEFA Nations League

Tiket resmi Türkiye vs Belgia dijual secara eksklusif melalui mitra penjualan tiket utama Federasi Sepak Bola Turki (TFF), biasanya Passo. Anda perlu membuat akun resmi di platform tersebut.

Penjualan tiket untuk pertandingan spesifik fase grup Nations League 2026/27 ini pertama kali dibuka bagi anggota klub premium dan pemegang kartu klub penggemar pada akhir Agustus, disusul tak lama kemudian oleh penjualan untuk umum pada awal September.

Jika ingin mendapatkan tempat duduk menjelang pertandingan, penggemar juga dapat membeli tiket melalui platform sekunder seperti Ticombo.

Transfer tiket terjamin: setiap pembelian di Ticombo dilindungi program FanProtect milik platform tersebut, sehingga pembeli yakin tiketnya sah dan akan tiba tepat waktu sebelum hari pertandingan.

Berapa harga tiket Türkiye vs Belgia di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi pertandingan Türkiye vs Belgia di UEFA Nations League mulai dari €10 untuk tiket masuk umum melalui portal resmi Federasi Sepak Bola Turki (TFF).

Berikut harga tiket resmi untuk berbagai kategori dan bagian tempat duduk di Stadion Gürsel Aksel:

Kategori 4 (Belakang Gawang) : Berkisar antara ₺300-₺500 (sekitar €10-€15), terletak di tribune utara dan selatan.

: Berkisar antara ₺300-₺500 (sekitar €10-€15), terletak di tribune utara dan selatan. Kategori 3 & 2 (Tribune Atas Timur & Barat) : Berkisar antara ₺600-₺1.200 (sekitar €18-€35), menawarkan pemandangan lapangan dari sisi samping yang lebih tinggi.

: Berkisar antara ₺600-₺1.200 (sekitar €18-€35), menawarkan pemandangan lapangan dari sisi samping yang lebih tinggi. Kategori 1 (Tribune Bawah Barat / VIP): Berkisar antara ₺1.500-₺3.000+ (sekitar €45-€90+), mencakup tempat duduk utama di sisi lapangan pada tribune bawah, dekat terowongan pemain dan area teknis.

Pantau situs resmi tim nasional saat pertandingan semakin dekat untuk mendapatkan informasi tambahan, serta situs penjualan kembali tiket seperti Ticombo untuk melihat ketersediaan tiket terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Stadion Gürsel Aksel

Stadion Gürsel Aksel (secara resmi bernama Gürsel Aksel Sports and Healthy Life Center) adalah stadion sepak bola Turki berfasilitas modern sekaligus kompleks multifungsi yang terletak di lingkungan Üçkuyular, Konak, İzmir.

Dibuka pada 2020 sebagai kandang klub Süper Lig Göztepe S.K., stadion ini memadukan standar modern UEFA dengan desain perkotaan yang sangat ringkas di kawasan permukiman.

Jauh sebelum bangunan modern itu berdiri, lokasi tersebut merupakan tempat berdirinya stadion bersejarah Göztepe S.K., yang pertama kali dibuka sekitar masa pendirian klub pada 1925. Seiring waktu, stadion lama tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sepak bola profesional modern ataupun basis pendukung klub yang penuh semangat. Pada 2016, bangunan aslinya dirobohkan untuk membuka jalan bagi perombakan arsitektur secara menyeluruh.

Momen berkesan di Stadion Gürsel Aksel

Peresmian (2020) : Göztepe meresmikan kandangnya dengan kemenangan besar 2-1 atas Beşiktaş. Halil Akbunar mencatatkan namanya dalam sejarah dengan mencetak gol pertama di stadion baru tersebut.

: Göztepe meresmikan kandangnya dengan kemenangan besar 2-1 atas Beşiktaş. Halil Akbunar mencatatkan namanya dalam sejarah dengan mencetak gol pertama di stadion baru tersebut. Final piala pertama (2021) : Federasi Sepak Bola Turki memilih stadion ini sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Turki. Beşiktaş mengangkat trofi setelah mengalahkan Antalyaspor 2-0 di bawah lampu berteknologi tinggi stadion di İzmir tersebut.

: Federasi Sepak Bola Turki memilih stadion ini sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Turki. Beşiktaş mengangkat trofi setelah mengalahkan Antalyaspor 2-0 di bawah lampu berteknologi tinggi stadion di İzmir tersebut. Derbi Istanbul di Izmir (2023): Stadion ini menggelar final Piala Turki keduanya dua tahun kemudian. Pertandingan tersebut menarik jumlah penonton televisi nasional yang sangat besar ketika Fenerbahçe mengalahkan rival sekotanya, Istanbul Başakşehir, untuk meraih gelar juara.

Jalur pejalan kaki di atap: Fasilitas stadion yang paling terkenal adalah jalur pejalan kaki umum sepanjang 650 meter yang dibangun tepat di atas atapnya. Jalur ini terbuka bagi warga setempat pada hari tanpa pertandingan dan menawarkan pemandangan panorama Teluk Izmir yang menakjubkan.

Pertandingan Türkiye vs Belgia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Türkiye vs Belgia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Türkiye (#27) vs Belgia (#8)

Türkiye memang memenangi pertandingan terakhirnya di fase grup Piala Dunia FIFA 2026 pada musim panas, melawan salah satu tuan rumah, AS, tetapi kemenangan itu terlalu sedikit dan datang terlambat. Kekalahan sebelumnya dari Australia dan Paraguay membuat Türkiye gagal lolos ke fase gugur.

Para penggemar Belgia mengalami pasang surut emosi selama Piala Dunia. Belgia menebus dua hasil imbang mengecewakan melawan Mesir dan Iran dengan kemenangan telak 5-1 atas Selandia Baru untuk melaju ke babak berikutnya.

Kemenangan berikutnya atas Senegal dan AS mengantar Belgia ke perempat-final melawan Spanyol. Meski skor imbang 1-1 saat turun minum melawan tim yang akhirnya menjuarai Piala Dunia itu, gol Mikel Merino pada pengujung laga memupus harapan Belgia.

Türkiye vs Belgia: Rekor pertemuan terkini

Rekor pertemuan sepanjang masa kedua tim berimbang, dengan jumlah kemenangan yang sama. Dalam 11 pertemuan sebelumnya, Türkiye dan Belgia masing-masing menang 3 kali, sementara 5 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Kedua tim terakhir kali bertemu pada Juni 2011. Pertandingan kualifikasi UEFA Euro 2012 itu berlangsung di Stade Roi Baudouin, Brussels, Belgia, dan berakhir imbang 1-1. Timmy Simons mencetak gol untuk Belgia, sedangkan Burak Yılmaz menyamakan kedudukan untuk Türkiye.