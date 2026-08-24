Cara mendapatkan tiket Troyes vs Strasbourg: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Troyes akan menghadapi Strasbourg pada Minggu, 6 September 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Strasbourg memasuki pertandingan ini dengan tekad bangkit setelah kekalahan telak 4-0 pada laga pembuka melawan Marseille. Dalam pertemuan-pertemuan terbaru kedua tim, keseimbangan persaingan menjadi faktor utama, dengan tiga dari lima duel terakhir mereka di Ligue 1 berakhir imbang, termasuk hasil 1-1 pada pertemuan terbaru.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Troyes vs Strasbourg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Troyes vs Strasbourg di Ligue 1?

Troyes vs Strasbourg akan kick-off di Stade de l'Aube, Troyes, dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada matchday Ligue 1 saat ini.

Ligue 1 - Pekan 3 6 Sep 2026 - 09.00 Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Strasbourg di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Troyes vs Strasbourg di Stade de l'Aube, ikuti opsi berikut tergantung tim yang Anda dukung:

Tiket resmi tuan rumah (fan ESTAC Troyes & publik umum)

Toko online resmi: Beli langsung melalui platform tiket resmi ESTAC Troyes.

Loket langsung: Pada hari pertandingan, tiket bisa dibeli di loket Stade de l'Aube, tergantung ketersediaan yang masih tersisa.

Pendukung tim tamu (fan Strasbourg)

Sektor tandang resmi: Fan tim tamu harus membeli tiket melalui portal tiket resmi RC Strasbourg Alsace atau dengan menghubungi langsung departemen tiket klub mereka untuk mengamankan kursi di area suporter tim tamu.

Marketplace tiket sekunder

Jika tiket habis terjual di kanal utama, platform tiket sekunder seperti StubHub sering mencantumkan tiket jual ulang yang terverifikasi.

Berapa harga tiket Troyes vs Strasbourg di Ligue 1?

Harga tiket untuk Troyes vs Strasbourg bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

Loket resmi & penjualan utama

Kursi standar: Tiket harga normal yang dijual langsung oleh ESTAC Troyes berkisar dari sekitar £10 hingga £40 (€12 hingga €45), tergantung tribune (belakang gawang atau tribune utama).

Anak muda & konsesi: Tiket diskon untuk anak-anak atau pelajar umumnya berharga antara £5 dan £15 .

Marketplace sekunder & jual ulang

Harga awal: Daftar jual ulang di platform sekunder seperti StubHub biasanya dimulai dari sekitar £25 hingga £30 ($35 hingga $40) untuk kursi standar di belakang gawang.

Harga rata-rata: Harga rata-rata tiket jual ulang untuk laga ini berada di kisaran £60 hingga £65 ($80 hingga $85), dengan kursi premium di sisi lapangan dibanderol lebih tinggi tergantung permintaan.

Troyes vs Strasbourg di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Troyes vs Strasbourg

Troyes tidak menang dalam tiga pertandingan terakhir mereka, dengan mencatat dua hasil imbang dan satu kemenangan dalam lima laga terbaru. Satu-satunya pertandingan Ligue 1 mereka dalam rangkaian ini berakhir imbang 0-0 melawan Paris FC pada 22 Agustus. Pada pramusim, mereka bermain imbang 1-1 melawan Panetolikos dan Auxerre, meski mereka memang memenangi dua laga uji coba sebelumnya, mengalahkan GOAL FC 5-2 dan Grenoble 3-0. Dalam lima pertandingan terakhir, Troyes mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol.

Performa terbaru Strasbourg cukup sulit untuk dibaca. Mereka hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir, dengan satu-satunya hasil positif itu berupa hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United dalam laga uji coba, yang dihitung sebagai kemenangan lewat adu penalti atau format piala lainnya. Mereka kalah dari Freiburg dua kali pada hari yang sama pada Agustus, keduanya dengan skor 2-0, dan ditundukkan Elversberg 5-2. Musim Ligue 1 mereka dimulai dengan kekalahan 4-0 dari Marseille pada 21 Agustus. Strasbourg kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka sambil hanya mencetak empat gol.

Troyes vs Strasbourg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 21 Mei 2023, saat Troyes dan Strasbourg bermain imbang 1-1 dalam laga Ligue 1 di Stade de l'Aube. Dalam lima pertemuan terakhir di Ligue 1, Troyes meraih satu kemenangan, Strasbourg meraih satu kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Troyes mencatat kemenangan penting 3-2 di markas Strasbourg pada Januari 2023, sementara satu-satunya kemenangan Strasbourg dalam data ini terjadi pada Februari 2018.

Klasemen Troyes vs Strasbourg

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Troyes menempati peringkat kesembilan sementara Strasbourg berada di posisi ke-18 setelah rangkaian laga pembuka.