Cara mendapatkan tiket Troyes vs Marseille: Harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Troyes akan menghadapi Marseille pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Dalam pertemuan mereka di Ligue 1, Marseille meraih 7 kemenangan dibandingkan hanya 1 kemenangan untuk Troyes, serta 2 hasil imbang. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada April 2023, Marseille mengamankan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Troyes. Selain itu, Marseille juga mencatat kemenangan tandang nyaman 2-0 saat kunjungan terakhir mereka ke Stade de l'Aube pada Januari 2023.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Troyes vs Marseille, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ligue 1 Troyes vs Marseille?

Troyes akan menghadapi Marseille di Stade de l'Aube, Troyes, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 6 11 Okt 2026 - 14.45 Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Troyes vs Marseille?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Troyes dan Marseille, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

Loket Tiket Resmi Troyes: Beli langsung melalui situs tiket resmi ES Troyes AC atau di loket Stade de l'Aube. Ini biasanya menjadi sumber paling tepercaya untuk tiket harga normal dan kursi resmi di sektor kandang.

Sektor Tandang Resmi Marseille: Jika Anda mendukung Marseille, tiket tim tamu biasanya didistribusikan melalui platform tiket resmi klub Olympique de Marseille atau alokasi klub suporter yang ditunjuk.

Berapa harga tiket Ligue 1 Troyes vs Marseille?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara ES Troyes AC dan Olympique de Marseille di Stade de l'Aube bervariasi tergantung di mana Anda membelinya dan kategori tempat duduk:

Loket Tiket Resmi (Harga Normal): Tiket pertandingan tunggal standar yang dibeli langsung melalui ES Troyes AC umumnya berkisar antara €15 hingga €70 , tergantung apakah Anda memilih tribun belakang gawang (termurah) atau tribun tengah di sisi lapangan.

Sektor Suporter Tandang: Tiket resmi untuk suporter tim tamu yang didistribusikan langsung melalui Olympique de Marseille biasanya dibatasi pada tarif tetap sektor tandang Ligue 1, sekitar €10 hingga €15 .

VIP & Hospitality: Paket hospitality premium dan executive box umumnya dimulai dari €150 hingga €250+ per tiket.

Troyes vs Marseille Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Troyes vs Marseille

Troyes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 6-2 dari Strasbourg di Ligue 1, hasil yang datang setelah kemenangan 2-1 di markas Lorient. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 dengan Paris FC. Dalam lima pertandingan tersebut, Troyes mencetak lima gol dan kebobolan 11 gol.

Marseille meraih dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Paris FC di Ligue 1, melanjutkan rangkaian hasil yang juga mencakup kekalahan 2-0 dari Monaco. Hasil paling menonjol mereka dalam periode itu adalah kemenangan 4-0 atas Strasbourg. Dalam lima pertandingan, Marseille mencetak 10 gol dan kebobolan delapan gol.

Troyes vs Marseille: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2023, ketika Marseille mengalahkan Troyes 3-1 dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di dataset ini, Marseille memiliki catatan yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Troyes, serta satu hasil imbang. Satu-satunya pertemuan sebelumnya di Stade de l'Aube dalam dataset ini berakhir 0-2 untuk kemenangan Marseille pada Januari 2023.