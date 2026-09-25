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Cara mendapatkan tiket Troyes vs Marseille: Harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Troyes menghadapi Marseille di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Troyes akan menghadapi Marseille pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Dalam pertemuan mereka di Ligue 1, Marseille meraih 7 kemenangan dibandingkan hanya 1 kemenangan untuk Troyes, serta 2 hasil imbang. Dalam pertemuan liga terbaru mereka pada April 2023, Marseille mengamankan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Troyes. Selain itu, Marseille juga mencatat kemenangan tandang nyaman 2-0 saat kunjungan terakhir mereka ke Stade de l'Aube pada Januari 2023.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Troyes vs Marseille, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ligue 1 Troyes vs Marseille?

Troyes akan menghadapi Marseille di Stade de l'Aube, Troyes, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

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Ligue 1 - Pekan 6
Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Troyes vs Marseille?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Troyes dan Marseille, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

  • Loket Tiket Resmi Troyes: Beli langsung melalui situs tiket resmi ES Troyes AC atau di loket Stade de l'Aube. Ini biasanya menjadi sumber paling tepercaya untuk tiket harga normal dan kursi resmi di sektor kandang.
  • Sektor Tandang Resmi Marseille: Jika Anda mendukung Marseille, tiket tim tamu biasanya didistribusikan melalui platform tiket resmi klub Olympique de Marseille atau alokasi klub suporter yang ditunjuk.

Berapa harga tiket Ligue 1 Troyes vs Marseille?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 antara ES Troyes AC dan Olympique de Marseille di Stade de l'Aube bervariasi tergantung di mana Anda membelinya dan kategori tempat duduk:

  • Loket Tiket Resmi (Harga Normal): Tiket pertandingan tunggal standar yang dibeli langsung melalui ES Troyes AC umumnya berkisar antara €15 hingga €70, tergantung apakah Anda memilih tribun belakang gawang (termurah) atau tribun tengah di sisi lapangan.
  • Sektor Suporter Tandang: Tiket resmi untuk suporter tim tamu yang didistribusikan langsung melalui Olympique de Marseille biasanya dibatasi pada tarif tetap sektor tandang Ligue 1, sekitar €10 hingga €15.
  • VIP & Hospitality: Paket hospitality premium dan executive box umumnya dimulai dari €150 hingga €250+ per tiket.

Troyes vs Marseille Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Troyes vs Marseille

Troyes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 6-2 dari Strasbourg di Ligue 1, hasil yang datang setelah kemenangan 2-1 di markas Lorient. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 dengan Paris FC. Dalam lima pertandingan tersebut, Troyes mencetak lima gol dan kebobolan 11 gol.

Marseille meraih dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari Paris FC di Ligue 1, melanjutkan rangkaian hasil yang juga mencakup kekalahan 2-0 dari Monaco. Hasil paling menonjol mereka dalam periode itu adalah kemenangan 4-0 atas Strasbourg. Dalam lima pertandingan, Marseille mencetak 10 gol dan kebobolan delapan gol.

TRO

TRO - Performa

PAR
S0-0
FCL
M1-2
STR
K2-6
LIL
K2-0
SCO
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
OM

OM - Performa

ASM
K2-0
PAR
K2-3
REN
K1-0
BJK
K4-1
PSG
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Troyes vs Marseille: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada April 2023, ketika Marseille mengalahkan Troyes 3-1 dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di dataset ini, Marseille memiliki catatan yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Troyes, serta satu hasil imbang. Satu-satunya pertemuan sebelumnya di Stade de l'Aube dalam dataset ini berakhir 0-2 untuk kemenangan Marseille pada Januari 2023.

Head to Head

TroyesSeriMarseille
0
1
4
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
3
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FT
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Marseille badge
Marseille
OM
2
FT
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Marseille badge
Marseille
OM
1
FT
Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FT
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Marseille badge
Marseille
OM
3
FT
4Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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