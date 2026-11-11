Troyes menjamu Lyon pada Minggu, 6 Desember 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 pada 4 Februari 2023, Lyon meraih kemenangan meyakinkan 3-1 di kandang Troyes, Stade de l'Aube. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lyon unggul dengan empat kemenangan, sementara Troyes belum meraih kemenangan dalam periode tersebut.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Troyes vs Lyon, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Troyes vs Lyon di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Troyes vs Lyon dimulai di Stade de l'Aube, Troyes, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 13 6 Des 2026 - 09.00 Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Lyon di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Troyes vs Lyon di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi atau loket tiket Troyes (Stade de l'Aube) dan Olympique Lyonnais untuk membeli tiket yang dijual langsung kepada anggota maupun masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika jatah tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Troyes vs Lyon di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Troyes vs Lyon di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar / sektor suporter: Biasanya mulai dari sekitar €15 hingga €25 .

Biasanya mulai dari sekitar . Paket hospitality dan VIP: Umumnya mulai dari €75 ke atas, bergantung pada fasilitas hospitality yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kategori standar / tribun atas: Mulai dari sekitar €48 hingga €58 .

Mulai dari sekitar . Kursi utama dan tribun tengah: Umumnya berkisar antara €90 hingga €130 .

Umumnya berkisar antara . Paket penjualan kembali VIP dan premium: Harganya bisa mencapai lebih dari €150 atau lebih, bergantung pada seberapa dekat waktu pembelian dengan dimulainya pertandingan.

Troyes vs Lyon di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Troyes vs Lyon

Troyes mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Le Mans di Ligue 1 pada 31 Oktober, setelah sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Toulouse. Sebelum itu, mereka kalah 1-3 dari Lens dan 0-2 dari Marseille. Dalam lima pertandingan tersebut, Troyes mencetak lima gol dan kebobolan tujuh gol.

Lyon meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Penampilan teranyar mereka adalah kemenangan 2-0 atas Angers di Ligue 1 pada 1 November. Dalam periode tersebut, mereka juga mengalahkan Nice dan Crystal Palace. Lyon kalah 2-0 dari PSG dan 3-0 dari Hoffenheim di Liga Europa. Dalam lima pertandingan itu, Lyon mencetak sepuluh gol dan kebobolan lima gol.

Troyes vs Lyon: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Ligue 1 pada 4 Februari 2023, ketika Lyon menang 3-1 di kandang Troyes, Stade de l'Aube. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon menang empat kali dan Troyes tidak pernah menang, dengan satu pertandingan lainnya juga tidak menghasilkan kemenangan bagi Troyes. Kelima laga itu menghasilkan total 17 gol, dengan Lyon mencetak 12 gol dan Troyes lima gol.