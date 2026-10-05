Troyes akan menghadapi Lens pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Dalam pertemuan terbaru mereka, Lens meraih kemenangan tandang 4-2 atas Troyes pada babak 16 besar Coupe de France pada 4 Februari 2026. Duel Ligue 1 sebelumnya berlangsung pada 28 Januari 2023, ketika Troyes menahan Lens dengan skor imbang 1-1 di Stade de l'Aube.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Troyes vs Lens, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Troyes vs Lens di Ligue 1?

Troyes vs Lens akan kick-off di Stade de l'Aube, Troyes, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 7 17 Okt 2026 - 14.45 Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Lens di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Troyes vs RC Lens di Ligue 1 yang akan digelar di Stade de l'Aube, ikuti langkah-langkah pembelian standar berikut:

1. Platform Penjualan Tiket Resmi ESTAC Troyes

Kunjungi situs penjualan tiket online resmi ESTAC Troyes.

2. Alokasi Resmi Suporter Tandang RC Lens

Jika Anda adalah suporter tim tamu yang mendukung RC Lens, tiket sektor tandang biasanya dikelola melalui kantor tiket resmi RC Lens (billetterie.rclens.fr) atau klub suporter resmi yang ditunjuk.

3. Pasar Sekunder & Agregator Tiket

Jika tiket resmi kandang atau tiket masuk umum habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub sering kali memiliki tiket yang dijual kembali oleh reseller. Pastikan untuk memeriksa jaminan pengiriman tiket dan lokasi tempat duduk sebelum menyelesaikan pembelian.

Berapa harga tiket Troyes vs Lens di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Troyes vs RC Lens di Ligue 1 di Stade de l'Aube bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

Tiket Resmi Harga Normal (Langsung dari ESTAC Troyes):

Kategori 1 / Tribun Belakang Gawang: Sekitar €12 hingga €20 Tribun Utama & Samping (Lateral/Presidential): Sekitar €25 hingga €45 Premium / VIP Hospitality: Berkisar dari €80 hingga €150+ tergantung fasilitas yang disertakan.

Pasar Sekunder & Agregator Penjualan Kembali:

Jika tiket di portal resmi habis terjual, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya dimulai dari sekitar €50 hingga €55 untuk kursi masuk umum, dengan kursi kelas menengah dan premium rata-rata berada di kisaran €75 hingga €110 tergantung permintaan menjelang hari pertandingan.



Troyes vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Troyes vs Lens

Troyes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 6-2 dari Strasbourg pada 6 September, setelah sebelumnya menang 2-1 di markas Lorient pada 29 Agustus. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Paris FC dan meraih dua hasil imbang dalam laga pramusim melawan Panetolikos dan Auxerre. Troyes mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Lens meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Lorient pada 5 September, setelah kalah 2-1 dari Strasbourg pada pekan sebelumnya. Hasil paling menonjol mereka dalam periode tersebut adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre pada 22 Agustus. Lens mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

Troyes vs Lens: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub terjadi di Coupe de France pada 4 Februari 2026, ketika Lens menang 4-2 saat bertandang ke markas Troyes. Dalam lima pertemuan terakhir, Lens memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Troyes, dan satu laga lainnya berakhir imbang. Lens mencetak 10 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dibandingkan lima gol milik Troyes.