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Cara mendapatkan tiket Troyes vs Lens: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Troyes menghadapi Lens di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiket Anda

Troyes akan menghadapi Lens pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Dalam pertemuan terbaru mereka, Lens meraih kemenangan tandang 4-2 atas Troyes pada babak 16 besar Coupe de France pada 4 Februari 2026. Duel Ligue 1 sebelumnya berlangsung pada 28 Januari 2023, ketika Troyes menahan Lens dengan skor imbang 1-1 di Stade de l'Aube.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Troyes vs Lens, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Troyes vs Lens di Ligue 1?

Troyes vs Lens akan kick-off di Stade de l'Aube, Troyes, pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

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Ligue 1 - Pekan 7
Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Lens di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Troyes vs RC Lens di Ligue 1 yang akan digelar di Stade de l'Aube, ikuti langkah-langkah pembelian standar berikut:

1. Platform Penjualan Tiket Resmi ESTAC Troyes

  • Kunjungi situs penjualan tiket online resmi ESTAC Troyes.

2. Alokasi Resmi Suporter Tandang RC Lens

  • Jika Anda adalah suporter tim tamu yang mendukung RC Lens, tiket sektor tandang biasanya dikelola melalui kantor tiket resmi RC Lens (billetterie.rclens.fr) atau klub suporter resmi yang ditunjuk.

3. Pasar Sekunder & Agregator Tiket

  • Jika tiket resmi kandang atau tiket masuk umum habis terjual, platform tiket sekunder seperti StubHub sering kali memiliki tiket yang dijual kembali oleh reseller. Pastikan untuk memeriksa jaminan pengiriman tiket dan lokasi tempat duduk sebelum menyelesaikan pembelian.

Berapa harga tiket Troyes vs Lens di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Troyes vs RC Lens di Ligue 1 di Stade de l'Aube bervariasi tergantung kategori dan platform pembelian:

  • Tiket Resmi Harga Normal (Langsung dari ESTAC Troyes):
    • Kategori 1 / Tribun Belakang Gawang: Sekitar €12 hingga €20
    • Tribun Utama & Samping (Lateral/Presidential): Sekitar €25 hingga €45
    • Premium / VIP Hospitality: Berkisar dari €80 hingga €150+ tergantung fasilitas yang disertakan.
  • Pasar Sekunder & Agregator Penjualan Kembali:
    • Jika tiket di portal resmi habis terjual, harga di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya dimulai dari sekitar €50 hingga €55 untuk kursi masuk umum, dengan kursi kelas menengah dan premium rata-rata berada di kisaran €75 hingga €110 tergantung permintaan menjelang hari pertandingan.

Troyes vs Lens di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Troyes vs Lens

Troyes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 6-2 dari Strasbourg pada 6 September, setelah sebelumnya menang 2-1 di markas Lorient pada 29 Agustus. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Paris FC dan meraih dua hasil imbang dalam laga pramusim melawan Panetolikos dan Auxerre. Troyes mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Lens meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Lorient pada 5 September, setelah kalah 2-1 dari Strasbourg pada pekan sebelumnya. Hasil paling menonjol mereka dalam periode tersebut adalah kemenangan 5-2 atas Auxerre pada 22 Agustus. Lens mencetak delapan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

TRO

TRO - Performa

FCL
M1-2
STR
K2-6
LIL
K2-0
SCO
K2-0
DIO
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RCL

RCL - Performa

STR
K2-1
FCL
K0-1
SLP
M2-3
LEM
S2-2
ASM
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Troyes vs Lens: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub terjadi di Coupe de France pada 4 Februari 2026, ketika Lens menang 4-2 saat bertandang ke markas Troyes. Dalam lima pertemuan terakhir, Lens memiliki rekor yang lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Troyes, dan satu laga lainnya berakhir imbang. Lens mencetak 10 gol dalam pertemuan-pertemuan tersebut, dibandingkan lima gol milik Troyes.

Head to Head

TroyesSeriLens
0
1
4
Coupe de France
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Lens badge
Lens
RCL
4
FT
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
1
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FT
Ligue 1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Lens badge
Lens
RCL
3
FT
Ligue 1
Lens badge
Lens
RCL
4
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FT
4Gol yang Dicetak13
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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