Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 2 pada awal tahun ini, Le Mans menang 2-0 di kandang Troyes, Stade de l'Aube. Hasil itu menambah daya tarik duel kali ini. Kedua tim berupaya meraih poin penting pada fase awal hingga pertengahan musim untuk naik di klasemen.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Troyes vs Le Mans, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Troyes vs Le Mans di Ligue 1 dimulai?

Troyes vs Le Mans berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Ligue 1 - Pekan 9 31 Okt 2026 - 15.45 Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Le Mans di Ligue 1?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 antara Troyes dan Le Mans di Stade de l'Aube, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi ESTAC Troyes. Ini merupakan kanal paling aman dan langsung untuk kategori tempat duduk standar. Tiket pertandingan kandang biasanya mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Troyes vs Le Mans di Ligue 1?

Di Stade de l'Aube, harga tiket pertandingan Troyes vs Le Mans bervariasi menurut empat tribun utama stadion (Vitoux, Honneur, Champagne) dan kanal pembelian:

1. Kanal resmi klub

Tempat duduk di tingkat bawah / belakang gawang: Harga tiket standar resmi mulai sekitar €15 untuk area tempat duduk dasar, seperti tingkat atas atau belakang gawang.

Tempat duduk di tingkat atas tribun utama: Harga tiket reguler untuk tempat duduk yang lebih dekat ke bagian tengah atau di area tingkat atas mencapai €40 .

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket standar yang dijual kembali: Pilihan dasar mulai sekitar €30 hingga €35 .

Tempat duduk premium di sisi panjang lapangan / bagian tengah: Tempat duduk dengan posisi lebih baik di area tribun pilihan rata-rata berharga sekitar €65 dan dapat lebih mahal bergantung pada ketersediaan saat itu.

Troyes vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Troyes vs Le Mans

Troyes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1, dengan lima gol dan 11 kali kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Angers, setelah sebelumnya juga kalah 2-0 dari Lille. Satu-satunya hasil positif dalam rentetan itu adalah kemenangan tandang 2-1 atas Lorient pada akhir Agustus. Troyes kebobolan sedikitnya dua gol dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya, sebuah pola yang akan mengkhawatirkan Dumont.

Le Mans meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan tujuh gol dan delapan kali kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Lorient pada 19 September, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Lens. Sebelum itu, mereka bermain imbang 1-1 di kandang Nice dan 2-2 di kandang Brest. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan tersebut adalah hasil 3-2 melawan Rennes.

Troyes vs Le Mans: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir Troyes dan Le Mans terjadi di Ligue 2 pada 31 Januari 2026, ketika Le Mans menang 2-0 di kandang Troyes, Stade de l'Aube. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga Ligue 2 di kandang Le Mans pada Oktober 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat, Troyes dan Le Mans masing-masing meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Rekor itu menunjukkan persaingan yang benar-benar berimbang.