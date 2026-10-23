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Ligue 1
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Cara mendapatkan tiket Troyes vs Le Mans: harga tiket Ligue 1, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Troyes
Le Mans
Ligue 1

Troyes menghadapi Le Mans di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 2 pada awal tahun ini, Le Mans menang 2-0 di kandang Troyes, Stade de l'Aube. Hasil itu menambah daya tarik duel kali ini. Kedua tim berupaya meraih poin penting pada fase awal hingga pertengahan musim untuk naik di klasemen.

Berikut semua informasi dari GOAL yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Troyes vs Le Mans, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Troyes vs Le Mans di Ligue 1 dimulai?

Troyes vs Le Mans berlangsung pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

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Ligue 1 - Pekan 9
Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Le Mans di Ligue 1?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Ligue 1 antara Troyes dan Le Mans di Stade de l'Aube, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi ESTAC Troyes. Ini merupakan kanal paling aman dan langsung untuk kategori tempat duduk standar. Tiket pertandingan kandang biasanya mulai tersedia menjelang hari pertandingan.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub.

Berapa harga tiket Troyes vs Le Mans di Ligue 1?

Di Stade de l'Aube, harga tiket pertandingan Troyes vs Le Mans bervariasi menurut empat tribun utama stadion (Vitoux, Honneur, Champagne) dan kanal pembelian:

1. Kanal resmi klub

  • Tempat duduk di tingkat bawah / belakang gawang: Harga tiket standar resmi mulai sekitar €15 untuk area tempat duduk dasar, seperti tingkat atas atau belakang gawang.
  • Tempat duduk di tingkat atas tribun utama: Harga tiket reguler untuk tempat duduk yang lebih dekat ke bagian tengah atau di area tingkat atas mencapai €40.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket standar yang dijual kembali: Pilihan dasar mulai sekitar €30 hingga €35.
  • Tempat duduk premium di sisi panjang lapangan / bagian tengah: Tempat duduk dengan posisi lebih baik di area tribun pilihan rata-rata berharga sekitar €65 dan dapat lebih mahal bergantung pada ketersediaan saat itu.

Troyes vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Troyes vs Le Mans

Troyes mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1, dengan lima gol dan 11 kali kebobolan. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Angers, setelah sebelumnya juga kalah 2-0 dari Lille. Satu-satunya hasil positif dalam rentetan itu adalah kemenangan tandang 2-1 atas Lorient pada akhir Agustus. Troyes kebobolan sedikitnya dua gol dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya, sebuah pola yang akan mengkhawatirkan Dumont.

Le Mans meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan tujuh gol dan delapan kali kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Lorient pada 19 September, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Lens. Sebelum itu, mereka bermain imbang 1-1 di kandang Nice dan 2-2 di kandang Brest. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan tersebut adalah hasil 3-2 melawan Rennes.

TRO

TRO - Performa

LIL
K2-0
SCO
K2-0
DIO
S2-2
OM
K0-2
RCL
K1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LEM

LEM - Performa

RCL
S2-2
FCL
M2-1
EAG
K2-1
PSG
K3-1
TFC
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Troyes vs Le Mans: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir Troyes dan Le Mans terjadi di Ligue 2 pada 31 Januari 2026, ketika Le Mans menang 2-0 di kandang Troyes, Stade de l'Aube. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga Ligue 2 di kandang Le Mans pada Oktober 2025. Dari lima pertemuan yang tercatat, Troyes dan Le Mans masing-masing meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang. Rekor itu menunjukkan persaingan yang benar-benar berimbang.

Head to Head

TroyesSeriLe Mans
2
2
1
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FT
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FT
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FT
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FT
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FT
7Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
7421135+814
M
K
M
S
M
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
M
M
M
M
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
M
K
M
S
M
4
LilleLilleLIL
7421105+514
S
M
K
M
M
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
K
S
M
S
M
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
M
K
M
M
7
LorientLorientFCL
732276+111
M
M
K
S
M
8
LensLensRCL
73131411+310
M
M
K
S
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
M
M
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
S
M
K
K
M
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
M
S
M
S
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
M
K
M
M
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
M
M
K
S
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
S
M
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
M
S
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
M
S
S
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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