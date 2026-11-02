Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Ligue 1
team-logoTroyes
Stade de l'Aube
team-logoLe Havre
Book Troyes vs Le Havre Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Troyes vs Le Havre: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket di menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Troyes
Le Havre
Ligue 1

Troyes menghadapi Le Havre di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Troyes menjamu Le Havre pada Jumat, 20 November 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada musim Ligue 2 2020/21, dengan sejumlah laga sengit, termasuk kemenangan 3-2 Le Havre. Kedua tim juga bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2022, ketika Troyes meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Troyes vs Le Havre, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Troyes vs Le Havre di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Troyes vs Le Havre berlangsung di Stade de l'Aube, Troyes, pada Jumat, 20 November 2026.

crest
Ligue 1 - Pekan 11
Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Le Havre di Ligue 1?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Troyes vs Le Havre di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub (ES Troyes AC): Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah memeriksa portal tiket resmi Troyes. Klub biasanya terlebih dahulu menjual tiket kepada anggota dan pemegang tiket musiman sebelum membuka penjualan untuk umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Troyes vs Le Havre di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara ES Troyes AC dan Le Havre AC bervariasi, tergantung kategori tempat duduk dan tempat pembeliannya:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum standar dan tempat duduk di belakang gawang: Mulai dari sekitar €20 hingga €30.
  • Tribun utama dan tribun samping: Berkisar dari sekitar €45 hingga €60 ke atas, tergantung blok dan bagian tempat duduk.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Kategori termurah: Umumnya mulai dari sekitar €30 hingga €45.
  • Kategori dengan posisi lebih baik: Biasanya berkisar antara €50 dan €65 ke atas.

Troyes vs Le Havre di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Troyes vs Le Havre

Troyes belum menang dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan, atau W0 D1 L4. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Lens di Ligue 1. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 2-0 dari Marseille dan Angers. Dalam lima pertandingan itu, Troyes mencetak lima gol dan kebobolan sepuluh kali, catatan yang mencerminkan sulitnya posisi mereka di klasemen.

Le Havre hanya sedikit lebih baik, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terakhir mereka di Ligue 1 adalah kekalahan 1-3 dari Auxerre. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 1-0 dari Lille. Satu-satunya hasil positif adalah kemenangan 6-1 atas Boulogne dalam laga persahabatan. Dalam pertandingan Ligue 1 sepanjang rentang lima laga itu, jumlah kebobolan menjadi perhatian bagi tim asuhan Digard.

TRO

TRO - Performa

DIO
S2-2
OM
K0-2
RCL
K1-3
TFC
S0-0
LEM
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LEH

LEH - Performa

BOU
M6-1
LIL
K1-0
AJA
K1-3
OM
K4-3
PSG
K1-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Troyes vs Le Havre: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2022, ketika Troyes menang 3-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bertemu empat kali di Ligue 2 antara 2019 dan 2021, dengan masing-masing meraih dua kemenangan. Dari total lima pertemuan yang tercatat, Troyes meraih tiga kemenangan dan Le Havre dua.

Head to Head

TroyesSeriLe Havre
2
0
3
Club Friendlies
Troyes badge
Troyes
TRO
3
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FT
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
3
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FT
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
0
FT
Ligue 2
Le Havre badge
Le Havre
LEH
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
FT
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Le Havre badge
Le Havre
LEH
2
FT
8Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google