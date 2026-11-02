Troyes menjamu Le Havre pada Jumat, 20 November 2026 di Stade de l'Aube, Troyes.

Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada musim Ligue 2 2020/21, dengan sejumlah laga sengit, termasuk kemenangan 3-2 Le Havre. Kedua tim juga bertemu dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2022, ketika Troyes meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang.

Simak panduan lengkap dari GOAL untuk mendapatkan tiket Troyes vs Le Havre, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Troyes vs Le Havre di Ligue 1 dimulai?

Pertandingan Troyes vs Le Havre berlangsung di Stade de l'Aube, Troyes, pada Jumat, 20 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 11 20 Nov 2026 - 14.45 Stade de l'Aube

Bagaimana cara membeli tiket Troyes vs Le Havre di Ligue 1?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Troyes vs Le Havre di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub (ES Troyes AC): Pilihan paling langsung dan tepercaya adalah memeriksa portal tiket resmi Troyes. Klub biasanya terlebih dahulu menjual tiket kepada anggota dan pemegang tiket musiman sebelum membuka penjualan untuk umum.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Troyes vs Le Havre di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara ES Troyes AC dan Le Havre AC bervariasi, tergantung kategori tempat duduk dan tempat pembeliannya:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar dan tempat duduk di belakang gawang: Mulai dari sekitar €20 hingga €30 .

Mulai dari sekitar . Tribun utama dan tribun samping: Berkisar dari sekitar €45 hingga €60 ke atas, tergantung blok dan bagian tempat duduk.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Kategori termurah: Umumnya mulai dari sekitar €30 hingga €45 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kategori dengan posisi lebih baik: Biasanya berkisar antara €50 dan €65 ke atas.

Troyes vs Le Havre di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Troyes vs Le Havre

Troyes belum menang dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan, atau W0 D1 L4. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Lens di Ligue 1. Dalam rentang tersebut, mereka juga kalah 2-0 dari Marseille dan Angers. Dalam lima pertandingan itu, Troyes mencetak lima gol dan kebobolan sepuluh kali, catatan yang mencerminkan sulitnya posisi mereka di klasemen.

Le Havre hanya sedikit lebih baik, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya. Hasil terakhir mereka di Ligue 1 adalah kekalahan 1-3 dari Auxerre. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 1-0 dari Lille. Satu-satunya hasil positif adalah kemenangan 6-1 atas Boulogne dalam laga persahabatan. Dalam pertandingan Ligue 1 sepanjang rentang lima laga itu, jumlah kebobolan menjadi perhatian bagi tim asuhan Digard.

Troyes vs Le Havre: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2022, ketika Troyes menang 3-0 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bertemu empat kali di Ligue 2 antara 2019 dan 2021, dengan masing-masing meraih dua kemenangan. Dari total lima pertemuan yang tercatat, Troyes meraih tiga kemenangan dan Le Havre dua.