Trabzonspor menjamu FK Jablonec pada Kamis, 10 Desember 2026 di Papara Park, Trabzon.

Laga UEFA Conference League ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Trabzonspor dan FK Jablonec di kompetisi Eropa. Tanpa catatan pertemuan atau pertandingan sebelumnya sebagai acuan, kedua pelatih akan menghadapi laga pada Desember ini dengan sepenuhnya mengandalkan performa terkini di kompetisi antarklub Eropa untuk meraih keunggulan.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Trabzonspor vs FK Jablonec, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Conference League Trabzonspor vs Jablonec dimulai?

Trabzonspor vs FK Jablonec akan dimulai di Papara Park, Trabzon, pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 12.45 Papara Park

Bagaimana cara membeli tiket Conference League Trabzonspor vs Jablonec?

Berikut pilihan pembelian tiket yang tersedia untuk laga Conference League Trabzonspor vs Jablonec:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Trabzonspor dan kanal klub untuk alokasi tiket awal, penjualan bagi anggota, serta penjualan untuk umum langsung dari klub.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket laga Conference League mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Conference League Trabzonspor vs Jablonec?

Berikut rincian harga tiket untuk laga Conference League Trabzonspor vs Jablonec:

1. Kanal resmi klub

Tribun Selatan dan Utara (Güney dan Kuzey): Sekitar €11 hingga €13.

Sekitar Tribun Mattia Ahmet Minguzzi: Sekitar €14 hingga €16.

Sekitar Tribun Timur dan Barat (Doğu dan Batı): Sekitar €21 hingga €24.

Sekitar VIP Silver: Sekitar €61.

Sekitar VIP Gold: Sekitar €73 .

Sekitar . VIP Platinum: Sekitar €87 hingga €95.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan awal klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum standar / kategori atas: Biasanya mulai sekitar €100 hingga €105 .

Biasanya mulai sekitar . Pilihan premium di sisi lapangan & kategori 1: Umumnya berkisar antara €120 hingga €250+ .

Umumnya berkisar antara . Paket penjualan kembali VIP kelas atas: Harganya bisa mencapai lebih dari €350 hingga €450+.

Trabzonspor vs Jablonec di Conference League: Semua yang perlu diketahui

Performa Trabzonspor vs Jablonec

Trabzonspor mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-0 atas Alanyaspor di Süper Lig pada 8 November. Sebelumnya, mereka kalah 1-0 di kandang dari Freiburg di Conference League, yang mengakhiri rentetan hasil positif mereka. Dalam rangkaian pertandingan sebelumnya, mereka mengalahkan Gaziantep FK 2-0 dan meraih kemenangan tandang 3-4 atas Rizespor. Dalam lima pertandingan tersebut, Trabzonspor mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali.

Jablonec hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan satu hasil imbang dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Artis Brno di ajang piala pada 11 November. Sebelumnya, mereka bermain imbang 0-0 melawan Mlada Boleslav di First League dan 1-1 melawan Riga FC di Conference League. Kekalahan kandang 5-0 dari Slavia Prague juga terjadi dalam rangkaian tersebut. Jablonec mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Trabzonspor vs Jablonec: Rekor pertemuan terakhir

Data pertemuan antara Trabzonspor dan FK Jablonec saat ini belum tersedia untuk laga ini. Informasi lebih lanjut mengenai rekor pertemuan mereka akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.