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Ligue 1
team-logoToulouse
Stadium de Toulouse
team-logoRennes
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Cara mendapatkan tiket Toulouse vs Rennes: Harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Toulouse
Rennes
Ligue 1

Toulouse menghadapi Rennes di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Toulouse menjamu Rennes pada Minggu, 29 November 2026 di Stadium de Toulouse, Toulouse.

Pertemuan terakhir mereka di liga berlangsung pada Februari 2026, ketika Rennes meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang. Kedua tim terakhir bertemu di Stadium de Toulouse pada Oktober 2025 dan bermain imbang 2-2 dalam laga yang menghibur.

Simak bersama GOAL semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Toulouse vs Rennes, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Toulouse vs Rennes di Ligue 1 dimulai?

Laga Toulouse vs Rennes dimulai pada Minggu, 29 November 2026 di Stadium de Toulouse, Toulouse.

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Ligue 1 - Pekan 12
Stadium de Toulouse

Bagaimana cara membeli tiket Toulouse vs Rennes di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Toulouse vs Rennes di Ligue 1 mendatang, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung dan tepercaya untuk mendapatkan tiket reguler dengan harga resmi adalah melalui platform penjualan tiket di situs web resmi Toulouse FC. Biasanya, Anda perlu membuat akun gratis untuk mengakses penjualan tiket.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Toulouse vs Rennes di Ligue 1?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Toulouse vs Rennes di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum: Biasanya mulai dari sekitar €15 hingga €20.
  • Kursi di sisi lapangan atau tribune tengah: Umumnya berkisar antara €35 dan €60 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menampilkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi standar: Mulai dari sekitar €30 hingga €45 untuk bagian tribune atas atau area yang tidak terlalu tengah, bergantung pada ketersediaan saat ini.
  • Kursi utama atau kursi dengan pemandangan dari sisi panjang lapangan: Mulai dari sekitar €70 hingga jauh di atas €120, bergantung pada seberapa dekat waktu pembelian dengan hari pertandingan serta permintaan pasar secara keseluruhan.

Toulouse vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Toulouse dan Rennes

Toulouse mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya, termasuk satu kekalahan dalam laga persahabatan. Laga terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Troyes di Ligue 1, sementara sebelumnya pada Oktober mereka juga bermain imbang 2-2 dengan Monaco. Kemenangan 3-2 atas Le Havre dan 0-3 atas Le Mans menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak gol, meski sulit menjaga konsistensi.

Rennes meraih tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 4-3 dari Paris FC di Ligue 1 pada 18 Oktober. Setelah itu, mereka bermain imbang 2-2 melawan Juventus di Liga Europa, lalu bangkit dengan kemenangan 3-0 atas Strasbourg. Dalam lima laga tersebut, Rennes mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh kali, mencerminkan pendekatan menyerang yang terkadang membuat pertahanan mereka terbuka.

TFC

TFC - Performa

PAU
K2-3
ASM
S2-2
LEM
M0-3
TRO
S0-0
OM
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
REN

REN - Performa

PAR
K4-3
JUV
S2-2
STR
M3-0
NCE
K5-2
OLY
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Toulouse vs Rennes: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan kandang 1-0 bagi Rennes pada Februari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir di Ligue 1, Toulouse menang dua kali, Rennes menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Pertemuan sebelumnya di Stadium de Toulouse, yang berlangsung pada Oktober 2025, berakhir 2-2.

Head to Head

ToulouseSeriRennes
3
1
1
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Rennes badge
Rennes
REN
2
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
Rennes badge
Rennes
REN
1
FT
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
0
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FT
Ligue 1
Rennes badge
Rennes
REN
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
2
FT
8Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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