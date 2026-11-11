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Ligue 1
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Stadium de Toulouse
team-logoParis Saint-Germain
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Cara mendapatkan tiket Toulouse vs Paris Saint-Germain: harga tiket Ligue 1, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Toulouse
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Toulouse menghadapi Paris Saint-Germain di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Toulouse menjamu Paris Saint-Germain pada Jumat, 4 Desember 2026 di Stadium de Toulouse, Toulouse.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 pada 3 April 2026, PSG meraih kemenangan 3-1 melalui laga sengit di Parc des Princes berkat dua gol Ousmane Dembélé. Kemenangan terakhir Toulouse atas klub raksasa Prancis yang berstatus juara bertahan itu terjadi lewat kemenangan tandang 3-1 menjelang akhir musim 2023–24.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Toulouse vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1 dimulai?

Laga Toulouse vs Paris Saint-Germain dimulai di Stadium de Toulouse, Toulouse, pada Jumat, 4 Desember 2026.

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Ligue 1 - Pekan 13
Stadium de Toulouse

Bagaimana cara membeli tiket Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan langsung adalah melalui portal penjualan tiket resmi Toulouse FC atau Paris Saint-Germain, yang menyediakan tiket penjualan umum serta akses pembelian awal resmi bagi anggota.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama sudah habis.

Berapa harga tiket Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

  • Tribun belakang gawang / tribun lengkung (tiket masuk umum): €25 hingga €45
  • Tempat duduk tribun samping lapangan: €50 hingga €110
  • Layanan premium / VIP: €180 hingga €350+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tempat duduk standar / tribun atas: €60 hingga €95
  • Tempat duduk utama di sisi lapangan / tribun bawah: €120 hingga €250+
  • Paket VIP / layanan khusus: €300 hingga €500+

Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Toulouse vs Paris Saint-Germain

Toulouse meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Marseille di Ligue 1. Sebelumnya, Toulouse bermain imbang 0-0 melawan Troyes dan menang 3-0 di kandang Le Mans.

PSG memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 16 gol dan kebobolan tiga kali. Hasil terbarunya adalah kemenangan 6-0 atas Villarreal di Liga Champions. Sebelumnya, PSG mengalahkan Le Havre 5-1 di Ligue 1 dan Barcelona 4-2 di kompetisi Eropa.

TFC

TFC - Performa

ASM
S2-2
LEM
M0-3
TRO
S0-0
OM
K2-0
STR
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
PSG

PSG - Performa

BAR
M4-2
OL
M2-0
LEH
M1-5
VIL
M0-6
TRO
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Toulouse vs Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 3 April 2026, ketika PSG mengalahkan Toulouse 3-1 di kandang dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Toulouse menjamu PSG pada 30 Agustus 2025 dan kalah 6-3 dalam pertandingan yang menghasilkan banyak gol. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG menang empat kali, sedangkan Toulouse meraih satu kemenangan, yakni kemenangan 3-1 di Parc des Princes pada Mei 2024.

Head to Head

ToulouseSeriParis Saint-Germain
1
0
4
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
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Toulouse
TFC
1
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
6
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FT
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
FT
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
FT
7Gol yang Dicetak14
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

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