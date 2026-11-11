Toulouse menjamu Paris Saint-Germain pada Jumat, 4 Desember 2026 di Stadium de Toulouse, Toulouse.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 pada 3 April 2026, PSG meraih kemenangan 3-1 melalui laga sengit di Parc des Princes berkat dua gol Ousmane Dembélé. Kemenangan terakhir Toulouse atas klub raksasa Prancis yang berstatus juara bertahan itu terjadi lewat kemenangan tandang 3-1 menjelang akhir musim 2023–24.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Toulouse vs Paris Saint-Germain, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1 dimulai?

Laga Toulouse vs Paris Saint-Germain dimulai di Stadium de Toulouse, Toulouse, pada Jumat, 4 Desember 2026.

Ligue 1 - Pekan 13 4 Des 2026 - 14.45 Stadium de Toulouse

Bagaimana cara membeli tiket Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Cara paling aman dan langsung adalah melalui portal penjualan tiket resmi Toulouse FC atau Paris Saint-Germain, yang menyediakan tiket penjualan umum serta akses pembelian awal resmi bagi anggota.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama sudah habis.

Berapa harga tiket Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1 mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tribun belakang gawang / tribun lengkung (tiket masuk umum): €25 hingga €45

€25 hingga €45 Tempat duduk tribun samping lapangan: €50 hingga €110

€50 hingga €110 Layanan premium / VIP: €180 hingga €350+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tempat duduk standar / tribun atas: €60 hingga €95

€60 hingga €95 Tempat duduk utama di sisi lapangan / tribun bawah: €120 hingga €250+

€120 hingga €250+ Paket VIP / layanan khusus: €300 hingga €500+

Toulouse vs Paris Saint-Germain di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Toulouse vs Paris Saint-Germain

Toulouse meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan mencetak lima gol dan kebobolan tujuh kali. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Marseille di Ligue 1. Sebelumnya, Toulouse bermain imbang 0-0 melawan Troyes dan menang 3-0 di kandang Le Mans.

PSG memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 16 gol dan kebobolan tiga kali. Hasil terbarunya adalah kemenangan 6-0 atas Villarreal di Liga Champions. Sebelumnya, PSG mengalahkan Le Havre 5-1 di Ligue 1 dan Barcelona 4-2 di kompetisi Eropa.

Toulouse vs Paris Saint-Germain: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 3 April 2026, ketika PSG mengalahkan Toulouse 3-1 di kandang dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, Toulouse menjamu PSG pada 30 Agustus 2025 dan kalah 6-3 dalam pertandingan yang menghasilkan banyak gol. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG menang empat kali, sedangkan Toulouse meraih satu kemenangan, yakni kemenangan 3-1 di Parc des Princes pada Mei 2024.