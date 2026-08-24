Toulouse akan menghadapi Lille pada Kamis, 3 September 2026 di Stadium de Toulouse.

Kedua tim memasuki laga ini dengan tujuan mencari momentum setelah menjalani pramusim yang tidak konsisten. Lille akan berupaya melanjutkan catatan pertemuan terbaru yang kuat melawan tim tuan rumah, setelah meraih kemenangan meyakinkan pada pertemuan terakhir.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Toulouse vs Lille, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Toulouse vs Lille di Ligue 1?

Toulouse vs Lille berlangsung di Stadium de Toulouse, Toulouse, dengan kick-off dijadwalkan sesuai waktu pertandingan yang telah dikonfirmasi.

Ligue 1 - Pekan 3 3 Sep 2026 - 14.45 Stadium de Toulouse

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Toulouse vs Lille ?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Toulouse vs Lille pada Kamis, 3 September 2026 di Stadium de Toulouse:

Suporter tuan rumah (Toulouse FC): Tiket standar untuk sektor tuan rumah dapat dibeli langsung melalui situs resmi penjualan tiket klub atau layanan penjualan tiket utama resmi.

Suporter tim tamu (LOSC Lille): Penggemar yang mendukung tim tamu dapat memperoleh tiket di bagian khusus tim tamu melalui kanal penjualan tiket resmi klub tamu.

Outlet tiket sekunder: Jika alokasi tiket utama habis terjual, tiket mungkin tersedia di platform penjualan ulang pihak ketiga dan marketplace tiket sekunder seperti Stubhub .

Berapa harga tiket Ligue 1 Toulouse vs Lille ?

Harga tiket untuk laga Ligue 1 Toulouse vs Lille pada Kamis, 3 September 2026 di Stadium de Toulouse adalah sebagai berikut:

Harga resmi: Langsung dari outlet utama klub, harga tiket standar non-VIP umumnya berkisar dari £12 hingga £45 di berbagai kategori standar.

Pasar penjualan ulang: Di platform pihak ketiga seperti Stubhub , harga awal untuk tiket masuk dasar biasanya dimulai dari sekitar £27 hingga £40 , sementara listing sekunder rata-rata berkisar antara £68 dan £130 tergantung permintaan per sektor dan ketersediaan.

Toulouse vs Lille di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Toulouse vs Lille

Toulouse memasuki pertandingan ini dengan catatan pramusim satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat laga terakhir mereka, dengan hasil kompetitif terbaru berupa hasil imbang 0-0 melawan Nantes di Ligue 1 pada Mei. Dalam pramusim, mereka mengalahkan Al-Ain 1-0 dan Real Sociedad 2-1, bermain imbang 1-1 dengan Rodez, dan kalah 2-1 dari Hamburger SV pada 15 Agustus. Produktivitas gol mereka tergolong terbatas dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dan mereka tidak mencatat nirbobol dalam tiga laga terakhir.

Lima pertandingan terakhir Lille menceritakan kisah serupa soal inkonsistensi. Mereka meraih dua kemenangan, yakni menang 6-3 atas OH Leuven dan 3-0 melawan RAAL La Louviere, tetapi juga bermain imbang kontra Hamburger SV (2-2) dan Everton (1-1), serta kalah 2-1 dari Union St. Gilloise. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 dengan Everton pada 15 Agustus. Lille mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan tujuh kali, yang menunjukkan pendekatan terbuka dan berorientasi menyerang selama pramusim.

Toulouse vs Lille: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 12 April 2026, ketika Lille menang telak 4-0 di Stadium de Toulouse. Dalam lima pertemuan terakhir, Lille menang empat kali berbanding satu kemenangan Toulouse, dengan satu-satunya kemenangan Toulouse datang lewat kemenangan kandang 3-1 pada Februari 2024. Lille mencetak 10 gol berbanding enam milik Toulouse dalam lima pertandingan tersebut, yang menegaskan dominasi mereka dalam duel ini dalam beberapa tahun terakhir.

Klasemen Toulouse vs Lille

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Toulouse berada di peringkat ke-17 sementara Lille menempati posisi ke-7.