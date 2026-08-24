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Ligue 1
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Stadium de Toulouse
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Cara mendapatkan tiket Toulouse vs Lille: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Toulouse
Lille
Ligue 1

Toulouse menghadapi Lille di Ligue 1. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Toulouse akan menghadapi Lille pada Kamis, 3 September 2026 di Stadium de Toulouse.

Kedua tim memasuki laga ini dengan tujuan mencari momentum setelah menjalani pramusim yang tidak konsisten. Lille akan berupaya melanjutkan catatan pertemuan terbaru yang kuat melawan tim tuan rumah, setelah meraih kemenangan meyakinkan pada pertemuan terakhir.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Toulouse vs Lille, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Toulouse vs Lille di Ligue 1?

Toulouse vs Lille berlangsung di Stadium de Toulouse, Toulouse, dengan kick-off dijadwalkan sesuai waktu pertandingan yang telah dikonfirmasi.

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Ligue 1 - Pekan 3
Stadium de Toulouse

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Toulouse vs Lille?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Toulouse vs Lille pada Kamis, 3 September 2026 di Stadium de Toulouse:

  • Suporter tuan rumah (Toulouse FC): Tiket standar untuk sektor tuan rumah dapat dibeli langsung melalui situs resmi penjualan tiket klub atau layanan penjualan tiket utama resmi.
  • Suporter tim tamu (LOSC Lille): Penggemar yang mendukung tim tamu dapat memperoleh tiket di bagian khusus tim tamu melalui kanal penjualan tiket resmi klub tamu.
  • Outlet tiket sekunder: Jika alokasi tiket utama habis terjual, tiket mungkin tersedia di platform penjualan ulang pihak ketiga dan marketplace tiket sekunder seperti Stubhub.

Berapa harga tiket Ligue 1 Toulouse vs Lille?

Harga tiket untuk laga Ligue 1 Toulouse vs Lille pada Kamis, 3 September 2026 di Stadium de Toulouse adalah sebagai berikut:

  • Harga resmi: Langsung dari outlet utama klub, harga tiket standar non-VIP umumnya berkisar dari £12 hingga £45 di berbagai kategori standar.
  • Pasar penjualan ulang: Di platform pihak ketiga seperti Stubhub, harga awal untuk tiket masuk dasar biasanya dimulai dari sekitar £27 hingga £40, sementara listing sekunder rata-rata berkisar antara £68 dan £130 tergantung permintaan per sektor dan ketersediaan.

Toulouse vs Lille di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Toulouse vs Lille

Toulouse memasuki pertandingan ini dengan catatan pramusim satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat laga terakhir mereka, dengan hasil kompetitif terbaru berupa hasil imbang 0-0 melawan Nantes di Ligue 1 pada Mei. Dalam pramusim, mereka mengalahkan Al-Ain 1-0 dan Real Sociedad 2-1, bermain imbang 1-1 dengan Rodez, dan kalah 2-1 dari Hamburger SV pada 15 Agustus. Produktivitas gol mereka tergolong terbatas dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dan mereka tidak mencatat nirbobol dalam tiga laga terakhir.

Lima pertandingan terakhir Lille menceritakan kisah serupa soal inkonsistensi. Mereka meraih dua kemenangan, yakni menang 6-3 atas OH Leuven dan 3-0 melawan RAAL La Louviere, tetapi juga bermain imbang kontra Hamburger SV (2-2) dan Everton (1-1), serta kalah 2-1 dari Union St. Gilloise. Laga terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 dengan Everton pada 15 Agustus. Lille mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan tujuh kali, yang menunjukkan pendekatan terbuka dan berorientasi menyerang selama pramusim.

TFC

TFC - Performa

RSO
M2-1
ALA
M0-1
HSV
K1-2
OL
K0-2
B29
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
LIL

LIL - Performa

OHL
M3-6
HSV
S2-2
EVE
S1-1
SCO
M0-2
PSG
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Toulouse vs Lille: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 12 April 2026, ketika Lille menang telak 4-0 di Stadium de Toulouse. Dalam lima pertemuan terakhir, Lille menang empat kali berbanding satu kemenangan Toulouse, dengan satu-satunya kemenangan Toulouse datang lewat kemenangan kandang 3-1 pada Februari 2024. Lille mencetak 10 gol berbanding enam milik Toulouse dalam lima pertandingan tersebut, yang menegaskan dominasi mereka dalam duel ini dalam beberapa tahun terakhir.

Head to Head

ToulouseSeriLille
1
0
4
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
0
Lille badge
Lille
LIL
4
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
Lille badge
Lille
LIL
2
FT
Ligue 1
Lille badge
Lille
LIL
2
Toulouse badge
Toulouse
TFC
1
FT
Ligue 1
Toulouse badge
Toulouse
TFC
3
Lille badge
Lille
LIL
1
FT
6Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Toulouse vs Lille

Dalam klasemen Ligue 1 saat ini, Toulouse berada di peringkat ke-17 sementara Lille menempati posisi ke-7.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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