Toulouse menghadapi Le Havre pada Sabtu, 19 September 2026 di Stadium de Toulouse, Toulouse.

Dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Februari 2026, Le Havre meraih kemenangan kandang 2-1 yang diperjuangkan dengan susah payah atas Toulouse. Secara historis, rekor pertemuan kedua tim cukup berimbang, dengan sejumlah hasil imbang kompetitif dan skor tipis.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Toulouse vs Le Havre, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Toulouse vs Le Havre di Ligue 1?

Toulouse vs Le Havre digelar di Stadium de Toulouse, Toulouse. Simak detail pertandingan di bawah ini untuk waktu kick-off yang sudah dikonfirmasi.

Ligue 1 - Pekan 5 19 Sep 2026 - 14.45 Stadium de Toulouse

Bagaimana cara membeli tiket Toulouse vs Le Havre di Ligue 1?

Anda bisa membeli tiket pertandingan Ligue 1 Toulouse vs Le Havre melalui opsi utama berikut:

Kantor Tiket Resmi Toulouse FC (Opsi Utama): Beli langsung melalui situs resmi Toulouse FC (billetterie.toulousefc.com) atau di loket Stadium de Toulouse pada hari pertandingan (tergantung ketersediaan). Membeli langsung dari klub tuan rumah menjamin harga asli tanpa markup dari penjual kembali.

Marketplace Sekunder: Platform tiket pihak ketiga seperti Ticombo menjual tiket resale untuk pertandingan Ligue 1, meski harga dapat berfluktuasi tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Toulouse vs Le Havre di Ligue 1?

Harga tiket pertandingan Toulouse FC vs Le Havre AC di Stadium de Toulouse umumnya bergantung pada tempat Anda membelinya dan lokasi kursi yang Anda pilih:

Loket Resmi (Pasar Primer): Tiket standar langsung melalui kantor tiket Toulouse FC biasanya berada di kisaran €15 hingga €55 untuk laga kandang reguler Ligue 1, tergantung apakah Anda duduk di belakang gawang (Virages) atau di sisi lapangan (Tribunes).

Marketplace Resale Sekunder: Di platform pihak ketiga seperti Ticombo, tiket resale standar saat ini mulai dari sekitar €20 hingga €35 untuk kursi dasar, sementara kursi rata-rata dengan pandangan tengah lapangan berada di kisaran €50 hingga €85 . Opsi premium atau hospitality VIP bisa berharga €100 hingga €150+ .

Toulouse vs Le Havre di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Toulouse vs Le Havre

Toulouse mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 0-2 di markas Lyon di Ligue 1 pada 22 Agustus. Mereka juga kalah 1-2 dari Hamburger SV pada pramusim, meski kemenangan atas Al-Ain dan Real Sociedad menunjukkan bahwa mereka bisa meraih hasil positif. Toulouse mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima laga tersebut.

Lima pertandingan terakhir Le Havre menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Monaco di liga pada 23 Agustus. Mereka mengalahkan Le Mans dalam laga uji coba pramusim pada 15 Agustus, tetapi kalah 3-2 dari Real Oviedo sepekan sebelumnya. Dalam lima pertandingan itu, Le Havre mencetak lima gol dan kebobolan enam gol, serta belum mencatat nirbobol dalam rangkaian tersebut.

Toulouse vs Le Havre: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 15 Februari 2026, ketika Le Havre menang 2-1 di kandang. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 di Stadium de Toulouse pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir mereka di Ligue 1, Toulouse mengoleksi dua kemenangan dan Le Havre juga dua kemenangan, dengan satu pertandingan berakhir imbang. Hasil paling mencolok dalam data ini adalah kemenangan 4-1 Toulouse di markas Le Havre pada Februari 2025.