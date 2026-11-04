Tottenham Hotspur menjamu Ipswich Town pada Sabtu, 21 November 2026, di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Dalam pertemuan mereka di Liga Primer pada November 2024, Ipswich Town menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan Tottenham 2-1 di kandang lawan untuk meraih kemenangan pertama mereka di kasta tertinggi dalam lebih dari dua dekade. Tottenham membalas kekalahan itu pada Februari 2025 dengan bertandang ke Portman Road dan meraih kemenangan meyakinkan 4-1.

Izinkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Primer Tottenham Hotspur vs Ipswich Town dimulai?

Tottenham Hotspur vs Ipswich Town pada Sabtu, 21 November 2026, di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Tottenham Hotspur Stadium

Bagaimana cara membeli tiket laga Liga Primer Tottenham Hotspur vs Ipswich Town?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Tottenham Hotspur vs Ipswich Town:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Tottenham Hotspur atau Ipswich Town. Biasanya, pembeli harus menjadi anggota klub berbayar atau pemegang tiket musiman, bergantung pada permintaan dan ketersediaan tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket laga Liga Primer Tottenham Hotspur vs Ipswich Town?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Liga Primer mendatang antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum untuk dewasa: Tiket yang dibeli langsung melalui klub biasanya berkisar antara £38 hingga £109 , bergantung pada tingkat tribune dan kategori pertandingan.

Tiket yang dibeli langsung melalui klub biasanya berkisar antara , bergantung pada tingkat tribune dan kategori pertandingan. Paket layanan premium dan VIP pada hari pertandingan: Pengalaman yang ditawarkan melalui kanal resmi klub memiliki harga awal yang lebih tinggi, sering kali melebihi £200+, bergantung pada akses ke ruang tunggu dan pilihan santapan yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga jual kembali rata-rata: tiket untuk pertandingan ini umumnya ditawarkan mulai sekitar £125 untuk pilihan tempat duduk di tribune tingkat atas atau sisi pendek.

tiket untuk pertandingan ini umumnya ditawarkan mulai sekitar untuk pilihan tempat duduk di tribune tingkat atas atau sisi pendek. Penjualan kembali tiket premium & VIP: Tempat duduk premium, kursi di tribune tingkat bawah dekat garis tengah, atau blok tempat duduk dengan permintaan tinggi dapat mencapai £325 atau lebih, bergantung pada ketersediaan dan permintaan terkini di pasar.

Liga Primer Tottenham Hotspur vs Ipswich Town: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Tottenham Hotspur vs Ipswich Town

Tottenham belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan catatan tiga kali imbang dan dua kali kalah. Laga terakhir mereka di Liga Primer berakhir imbang 1-1 melawan Manchester United, sementara pada laga liga sebelumnya mereka kalah 2-3 dari Aston Villa. Kekalahan 3-1 dari Liverpool di Carabao Cup juga termasuk dalam rentetan tersebut. Tottenham hanya mencetak dua gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu, mencerminkan kesulitan mereka saat menyerang maupun bertahan.

Ipswich meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Manchester City di Liga Primer, meski pada laga sebelumnya mereka menang 2-1 atas Fulham. Tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut. Dua kemenangan mereka menunjukkan kemampuan untuk meraih poin ketika ada kesempatan.

Tottenham Hotspur vs Ipswich Town: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2025, ketika Ipswich Town menjamu Tottenham Hotspur dan kalah 1-4 dalam pertandingan Liga Primer. Sebelum itu, Tottenham bertandang ke markas Ipswich pada November 2024 dan kalah 1-2 di Liga Primer. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Ipswich dan Tottenham masing-masing meraih dua kemenangan, dengan satu hasil lainnya berasal dari laga persahabatan pada 2020 yang dimenangi Tottenham 3-0.