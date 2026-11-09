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Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Ipswich Town: Harga tiket Liga Primer, informasi pertandingan, penjualan tiket menit terakhir, dan lainnya

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Tottenham Hotspur
Ipswich Town
Premier League

Tottenham Hotspur menghadapi Ipswich Town di Liga Primer Inggris. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Tottenham Hotspur menjamu Ipswich Town pada Sabtu, 21 November 2026, di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Kapan pertandingan Premier League antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town dimulai?

Tottenham Hotspur melawan Ipswich Town pada Sabtu, 21 November 2026, di Tottenham Hotspur Stadium, London.

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Premier League - Pekan 11
Tottenham Hotspur Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town?

Berikut pilihan yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Tottenham Hotspur atau Ipswich Town. Bergantung pada permintaan dan ketersediaan tiket, pembelian biasanya mensyaratkan keanggotaan klub berbayar atau status pemegang tiket musiman.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk reguler untuk dewasa: Tiket yang dibeli langsung melalui klub biasanya berkisar antara £38 hingga £109, bergantung pada tingkat tribun dan kategori pertandingan.
  • Paket layanan premium dan VIP pada hari pertandingan: Pengalaman yang ditawarkan melalui kanal resmi klub memiliki harga awal yang lebih tinggi, sering kali melebihi £200, bergantung pada akses ruang tunggu dan pilihan bersantap yang disertakan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Harga rata-rata penjualan kembali: Tiket untuk pertandingan ini umumnya ditawarkan mulai sekitar £125 untuk kursi di tribun tingkat atas atau di belakang gawang.
  • Penjualan kembali tiket premium dan VIP: Kursi di lokasi premium, di tribun tingkat bawah dekat garis tengah lapangan, atau di blok yang banyak diminati dapat mencapai £325 atau lebih, bergantung pada ketersediaan dan permintaan di pasar saat itu.

Tottenham Hotspur vs Ipswich Town di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Tottenham Hotspur dan Ipswich Town

Tottenham belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Manchester United di Premier League, sementara dalam laga liga sebelumnya mereka kalah 2-3 dari Aston Villa. Kekalahan 3-1 dari Liverpool di Carabao Cup juga termasuk dalam rentetan tersebut. Tottenham hanya mencetak dua gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan enam kali, menunjukkan kesulitan baik dalam menyerang maupun bertahan.

Ipswich meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 3-2 dari Manchester City di Premier League, meski sebelumnya mereka menang 2-1 atas Fulham. Tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut. Dua kemenangan mereka menunjukkan kemampuan untuk meraih poin ketika peluang muncul.

TOT

TOT - Performa

MUN
S1-1
COV
M3-1
CHE
M0-2
CRY
M2-0
LEE
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
IPS

IPS - Performa

FUL
M2-1
MCI
K3-2
NFO
S1-1
HUL
S2-2
BOU
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

Tottenham Hotspur vs Ipswich Town: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2025, ketika Ipswich Town menjamu Tottenham Hotspur dan kalah 1-4 dalam pertandingan Premier League. Sebelumnya, Tottenham bertandang ke markas Ipswich pada November 2024 dan kalah 1-2 di Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Ipswich meraih dua kemenangan, sama banyaknya dengan Tottenham, sementara satu hasil lainnya berasal dari laga persahabatan pada 2020 yang dimenangi Tottenham 3-0.

Head to Head

Tottenham HotspurSeriIpswich Town
2
0
3
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
Club Friendlies
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
FT
Premier League
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
FT
10Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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