Tottenham Hotspur menjamu Ipswich Town pada Sabtu, 21 November 2026, di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Dalam pertemuan mereka di Premier League pada November 2024, Ipswich Town membuat kejutan besar dengan mengalahkan Tottenham 2-1 di kandang lawan untuk meraih kemenangan pertama mereka di kasta tertinggi dalam lebih dari dua dekade. Tottenham kemudian membalas kekalahan itu pada Februari 2025 dengan bertandang ke Portman Road dan meraih kemenangan meyakinkan 4-1.

Berikut GOAL menyajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Ipswich Town, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Ipswich Town dimulai?

Pertandingan Tottenham Hotspur vs Ipswich Town berlangsung pada Sabtu, 21 November 2026, di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Premier League - Pekan 11 21 Nov 2026 - 10.00 Tottenham Hotspur Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Ipswich Town?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Premier League antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket resmi Tottenham Hotspur atau Ipswich Town. Pembelian biasanya mensyaratkan keanggotaan klub berbayar atau status pemegang tiket musiman, bergantung pada permintaan dan ketersediaan tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Ipswich Town?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Tottenham Hotspur dan Ipswich Town:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum untuk dewasa: Tiket yang dibeli langsung melalui klub biasanya berharga antara £38 hingga £109 , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan.

Tiket yang dibeli langsung melalui klub biasanya berharga antara , bergantung pada tingkat tempat duduk dan kategori pertandingan. Paket layanan premium dan VIP pada hari pertandingan: Pengalaman yang ditawarkan melalui kanal resmi klub memiliki harga awal lebih tinggi, sering kali melampaui £200+, bergantung pada akses ke ruang tunggu dan pilihan santapan yang termasuk dalam paket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga jual kembali rata-rata: tiket untuk pertandingan ini umumnya ditawarkan mulai sekitar £125 untuk pilihan tempat duduk di tingkat atas atau sisi pendek lapangan.

tiket untuk pertandingan ini umumnya ditawarkan mulai sekitar untuk pilihan tempat duduk di tingkat atas atau sisi pendek lapangan. Penjualan kembali tiket premium & VIP: Tempat duduk premium, kursi di tingkat bawah dekat garis tengah, atau blok dengan permintaan tinggi dapat berharga hingga £325 atau lebih, bergantung pada ketersediaan dan permintaan saat itu di pasar tiket.

Tottenham Hotspur vs Ipswich Town di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Tottenham Hotspur dan Ipswich Town

Tottenham tidak memenangi satu pun dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan catatan tiga hasil imbang dan dua kekalahan. Laga terbarunya berakhir 1-1 melawan Manchester United di Premier League, sementara dalam pertandingan liga sebelumnya mereka kalah 2-3 dari Aston Villa. Kekalahan 3-1 dari Liverpool di Carabao Cup juga termasuk dalam rentetan tersebut. Tottenham hanya mencetak dua gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu, mencerminkan kesulitan mereka saat menyerang maupun bertahan.

Ipswich meraih dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Manchester City di Premier League, meski pada laga sebelumnya mereka menang 2-1 atas Fulham. Tim tamu mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan itu. Dua kemenangan mereka menunjukkan kemampuan untuk meraih poin ketika ada kesempatan.

Tottenham Hotspur vs Ipswich Town: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2025, ketika Ipswich Town menjamu Tottenham Hotspur dan kalah 1-4 dalam pertandingan Premier League. Sebelumnya, Tottenham bertandang ke markas Ipswich pada November 2024 dan kalah 1-2 di Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Ipswich dan Tottenham sama-sama meraih dua kemenangan, sementara satu hasil lainnya berasal dari laga persahabatan pada 2020 yang dimenangi Tottenham 3-0.