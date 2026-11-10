Tottenham Hotspur menjamu Fulham pada Kamis, 3 Desember 2026, di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 1 Maret 2026, Fulham meraih kemenangan susah payah 2-1 atas Tottenham di Craven Cottage. Fulham juga menang 2-1 saat bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium pada November 2025, yang menambah motivasi Tottenham menjelang pertandingan berikutnya.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Fulham, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Tottenham Hotspur vs Fulham di Premier League dimulai?

Pertandingan Tottenham Hotspur vs Fulham dimulai di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Kamis, 3 Desember 2026.

Premier League - Pekan 13 3 Des 2026 - 15.00 Tottenham Hotspur Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Tottenham Hotspur vs Fulham di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Tottenham Hotspur vs Fulham mendatang di Premier League, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal tiket resmi Tottenham Hotspur atau Fulham. Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi jika Anda memiliki keanggotaan klub yang sesuai.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Tottenham Hotspur vs Fulham di Premier League?

Berikut perincian harga tiket pertandingan Tottenham Hotspur vs Fulham mendatang di Premier League:

1. Kanal resmi klub

Tiket reguler standar: Berkisar antara £115 hingga £235 .

Berkisar antara . Paket hospitality pada hari pertandingan: Umumnya mulai dari kisaran £150 hingga £300 ke atas.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Harga awal tiket penjualan kembali: Mulai sekitar £64 untuk tempat duduk di tribune atas atau dengan pandangan dari sisi pendek lapangan.

Mulai sekitar untuk tempat duduk di tribune atas atau dengan pandangan dari sisi pendek lapangan. Harga rata-rata tiket penjualan kembali: Tempat duduk standar rata-rata sekitar £208 .

Tempat duduk standar rata-rata sekitar . Tempat duduk premium dari penjualan kembali: Sering kali melampaui kisaran £300 hingga £350.

Tottenham Hotspur vs Fulham di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Tottenham Hotspur dan Fulham

Tottenham meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Chelsea di Premier League, setelah sebelumnya menang 3-1 atas Coventry City. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian itu terjadi saat menghadapi Aston Villa, dengan skor 3-2. Dalam lima pertandingan tersebut, Tottenham mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali. Dua kemenangan beruntun di akhir rangkaian itu menjadi pertanda positif bagi De Zerbi.

Fulham meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 saat bertandang ke Coventry City di Premier League, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Hull City. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian itu terjadi saat bertandang ke Ipswich Town, dengan skor 2-1. Tim asuhan Arbeloa mencetak tujuh gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut, lalu menutup rangkaian itu dengan dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan.

Tottenham Hotspur vs Fulham: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung di Premier League pada 1 Maret 2026, ketika Fulham menang 2-1 di Craven Cottage. Sebelumnya, Tottenham menjamu Fulham pada November 2025, dan tim tamu kembali meraih tiga poin lewat kemenangan 2-1. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Fulham unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Tottenham, sementara satu laga berakhir imbang. Fulham mencetak sembilan gol, berbanding lima gol Tottenham.