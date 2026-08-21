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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
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Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Everton: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Tickets
Premier League
Tottenham Hotspur
Everton

Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menyaksikan Tottenham beraksi di Premier League musim ini

Tottenham punya kenangan indah saat menghadapi Everton. Ketika berhadapan dengan Everton di kandang sendiri pada laga terakhir musim lalu, pada Mei, kemenangan 1-0 memastikan mereka bertahan di Premier League.

Anda bisa memesan tiket hari ini untuk melihat apakah tim Roberto De Zerbi bisa meraih kemenangan lain atas klub Merseyside berjulukan The Blues itu di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu, 12 September.

Fans Spurs berharap deretan rekrutan musim panas bernilai jutaan poundsterling itu sudah benar-benar menyatu pada pertengahan September dan mampu menunjukkan performa terbaik di venue ikonik London Utara tersebut.

Biarkan GOAL memberikan Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mengamankan tiket Tottenham Hotspur vs Everton, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan jadwal laga Premier League Tottenham Hotspur vs Everton?

Tottenham Hotspur vs Everton akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium (London) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 17.30 BST.

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Premier League - Pekan 4
Tottenham Hotspur Stadium

Cara membeli tiket Premier League Tottenham Hotspur vs Everton

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena besarnya permintaan global, undang-undang anti-percaloan, dan turnstile digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan laga yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem undian): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.
  • Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika sebuah pertandingan ludes terjual, anggota yang tidak kebagian dalam undian dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Tottenham Hotspur vs Everton?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi kursi, dan kategori pertandingan:

  • Tingkat usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon serta batas usia berbeda dari satu tim ke tim lain.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat (misalnya Kategori A, B, atau C). Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi kursi: Kursi di tengah sisi panjang lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tribun atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Perlu keanggotaan resmi: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif agar bisa ikut undian atau bursa penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas wajib harga £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski tiket tandang dibatasi seharga £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam dunia olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat teratas dengan poin loyalitas maksimum, sehingga nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

TOT

TOT - Performa

TSG
S2-2
BRE
K3-0
CHA
M5-1
NEW
K0-2
NFO
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
EVE

EVE - Performa

LIL
S1-1
CRY
M2-0
PNE
M0-4
BOU
S1-1
MUN
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

Tottenham HotspurSeriEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
2
FT
12Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Tottenham Hotspur vs Everton

4-2-3-1
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Formasi
Everton crest
Everton
EVE
4-1-4-1
A. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliO. MarmoushO. MarmoushSavioSavioD. SolankeD. SolankeJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoB. JohnsonB. JohnsonK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeH. ArmstrongH. ArmstrongT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham Hotspur

Susunan Pemain Utama

Everton

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes
Tottenham Hotspur

Cedera dan Larangan Bermain

Everton

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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