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Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Crystal Palace: harga tiket Liga Primer Inggris, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Premier League

Tottenham Hotspur menghadapi Crystal Palace di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Tottenham Hotspur menjamu Crystal Palace pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Tottenham unggul dalam rekor pertemuan kedua tim dengan 38 kemenangan, berbanding 16 kemenangan Crystal Palace, serta 15 hasil imbang. Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Maret 2026, Crystal Palace meraih kemenangan tandang 3-1 di Tottenham Hotspur Stadium.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Crystal Palace, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Crystal Palace dimulai?

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Minggu, 1 November 2026.

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Premier League - Pekan 9
Tottenham Hotspur Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Premier League Tottenham Hotspur vs Crystal Palace?

Ada beberapa pilihan untuk membeli tiket pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Crystal Palace:

1. Kanal resmi klub

  • Keanggotaan resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui klub jika memiliki keanggotaan. Untuk pertandingan kandang Tottenham, tiket biasanya lebih dulu tersedia bagi anggota One Hotspur melalui periode penjualan prioritas, dan jarang sampai ke penjualan untuk umum. Anggota juga dapat menggunakan platform resmi Ticket Exchange jika pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka.
  • Paket hospitality resmi: Pengalaman hari pertandingan premium dan paket hospitality dapat dibeli langsung melalui klub. Pilihan ini kerap mencakup tiket pertandingan beserta akses ke ruang tunggu, santapan, atau penginapan di hotel di London.

2. Platform penjualan tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Premier League Tottenham Hotspur vs Crystal Palace?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Crystal Palace melalui kanal resmi dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk umum: Harga resmi tiket standar biasanya berkisar dari sekitar £45 hingga lebih dari £100, bergantung pada tingkat tribun dan lokasi blok di stadion.
  • Paket hospitality: Pengalaman hari pertandingan VIP dan paket hospitality resmi yang dibeli langsung melalui klub umumnya mulai dari sekitar £399 hingga lebih dari £449 per orang untuk paket premium standar Kategori A/B, dengan harga lebih tinggi untuk suite eksklusif.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket standar yang dijual kembali: Harga tiket masuk standar yang ditawarkan umumnya mulai dari sekitar £60 hingga £65 untuk kursi di tribun atas atau di sisi belakang gawang, dengan harga rata-rata di pasar mendekati £220 hingga lebih dari £230, bergantung pada permintaan.
  • Paket hospitality/VIP yang dijual kembali: Paket VIP dan hospitality di pasar sekunder biasanya mulai dari sekitar £145 hingga lebih dari £155.

Premier League Tottenham Hotspur vs Crystal Palace: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Tottenham Hotspur vs Crystal Palace

Performa Tottenham belakangan ini kurang menggembirakan. Tim asuhan De Zerbi kalah tiga kali dan imbang dua kali dalam lima pertandingan terakhir, tanpa meraih kemenangan di kompetisi mana pun selama periode tersebut. Mereka kalah 2-3 dari Aston Villa dalam pertandingan Premier League terakhir dan sebelumnya takluk 3-1 dari Liverpool di Carabao Cup. Dalam lima pertandingan itu, Tottenham hanya mencetak tiga gol dan kebobolan delapan kali, serta belum mencatatkan nirbobol.

Performa Crystal Palace lebih beragam. Tim asuhan Sage meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan 4-0 atas Lech Poznan di Europa League menjadi hasil terbaik mereka, sementara kemenangan 3-2 di kandang Fulham dalam Premier League menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak gol saat bertandang. Satu-satunya kekalahan mereka di liga selama periode itu terjadi di kandang Ipswich, ketika mereka kebobolan tiga gol. Namun, mereka juga menahan Leeds United tanpa gol dalam pertandingan Premier League terakhir.

TOT

TOT - Performa

EVE
S0-0
LIV
K3-1
AVL
K2-3
MUN
S1-1
COV
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRY

CRY - Performa

LEE
S0-0
BRC
K0-2
NFO
M3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Crystal Palace menang 3-1 di Tottenham Hotspur Stadium dalam Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Palace meraih tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Tottenham, dengan satu pertandingan juga berakhir dengan kemenangan Palace di Selhurst Park. Satu-satunya kemenangan Tottenham dalam rangkaian itu terjadi pada Desember 2025, yakni kemenangan tandang 1-0. Mereka belum pernah menang di kandang atas Palace dalam Premier League sejak meraih kemenangan 3-1 pada Maret 2024.

Head to Head

Tottenham HotspurSeriCrystal Palace
2
0
3
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
1
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
0
FT
Premier League
Tottenham Hotspur badge
Tottenham Hotspur
TOT
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
5Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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