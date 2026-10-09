Tottenham Hotspur akan menghadapi Coventry City pada Senin, 19 Oktober 2026 di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Pertandingan kompetitif terbaru mereka terjadi pada September 2024 di putaran ketiga Carabao Cup, ketika Spurs menang tipis 2-1 atas Coventry berkat gol-gol telat dari Djed Spence dan Brennan Johnson. Menjelang pertemuan terbaru ini, Tottenham mempertahankan catatan kuat dalam duel head-to-head terkini, dengan memenangi masing-masing dari lima bentrokan terakhir mereka melawan Coventry di semua kompetisi.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Coventry City, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Tottenham Hotspur vs Coventry City di Premier League?

Premier League - Pekan 7 19 Okt 2026 - 15.00 Tottenham Hotspur Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Tottenham Hotspur vs Coventry City di Premier League?

Untuk membeli tiket Tottenham Hotspur vs Coventry City di Tottenham Hotspur Stadium, ada beberapa opsi resmi dan pihak ketiga yang tersedia.

1. Kanal resmi klub (sumber utama)

Karena pertandingan Premier League jarang dijual untuk umum, pembelian langsung melalui kanal resmi klub biasanya memerlukan keanggotaan klub.

Keanggotaan One Hotspur / One Hotspur+:

Akses prioritas: Anggota One Hotspur+ mendapatkan jendela waktu 24 jam lebih awal dibanding anggota One Hotspur reguler untuk membeli tiket. Cara membeli: Masuk ke platform eTicketing resmi Tottenham Hotspur menggunakan detail keanggotaan Anda selama jendela waktu yang telah ditentukan.

Tottenham Ticket Exchange:

Jika pertandingan sold out melalui penjualan standar, pemegang tiket musiman resmi menjual kembali kursi mereka langsung kepada anggota di Tottenham Hotspur Ticket Exchange dengan harga nominal.

Hospitality hari pertandingan:

Jika Anda tidak memiliki keanggotaan, paket premium dan hospitality, termasuk kursi, akses lounge, serta makanan/minuman, biasanya tersedia langsung di situs resmi tanpa perlu keanggotaan klub.



2. Pasar sekunder/penjualan ulang & platform pihak ketiga

Platform tiket sekunder seperti StubHub sering memiliki kursi yang dijual oleh penjual ulang jika tiket resmi habis, meski harganya dapat berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket Tottenham Hotspur vs Coventry City di Premier League?

Harga tiket Tottenham Hotspur vs Coventry City di Tottenham Hotspur Stadium bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket resmi dengan harga nominal atau tiket jual ulang dari pihak ketiga.

1. Tiket resmi dengan harga nominal (langsung dari Spurs)

Tottenham mengategorikan pertandingan kandang Premier League ke dalam tier Kategori A, B, dan C berdasarkan permintaan terhadap lawan. Pertandingan melawan klub yang baru promosi atau bukan rival tradisional biasanya diklasifikasikan sebagai laga Kategori C atau Kategori B.

Pertandingan Kategori C (tier terendah):

Dewasa: ~£37 hingga £65 Konsesi (lansia 65+ & dewasa muda 18–21): ~£19 hingga £33 Junior (di bawah 18 tahun): ~£19 hingga £33

Pertandingan Kategori B (tier standar):

Dewasa: ~£49 hingga £85 Konsesi: ~£25 hingga £43 Junior: ~£25 hingga £43



2. Keanggotaan resmi & hospitality

Biaya keanggotaan One Hotspur:

One Hotspur: £45 One Hotspur+: £55 (termasuk jendela prioritas tiket 24 jam lebih awal)

Paket hospitality hari pertandingan:

Paket biasanya dimulai dari £145 + VAT per orang hingga £400+ tergantung akses lounge, makanan, dan lokasi tempat duduk.



3. Penjualan ulang & platform pihak ketiga

Jika membeli di marketplace tiket sekunder seperti StubHub, harga ditentukan oleh permintaan pasar dan ketersediaan:

Harga awal/batas bawah: Biasanya mulai dari sekitar £65 hingga £80 untuk kursi general admission di tier atas.

Kisaran rata-rata penjualan ulang: Kursi di tier tengah dan tier bawah umumnya dijual seharga £90 hingga £160+ per tiket.

Tottenham Hotspur vs Coventry City di Premier League: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Tottenham Hotspur vs Coventry City

Tottenham mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir imbang 0-0 melawan Nottingham Forest di Premier League, dan sebelumnya mereka dikalahkan Newcastle United 0-2. Carabao Cup memberi sedikit kelegaan lewat kemenangan 5-1 atas Charlton Athletic, tetapi performa liga buruk, dengan kekalahan 3-0 dari Brentford juga masuk dalam catatan terkini. Spurs mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Coventry memenangi dua laga, tidak sekali pun imbang, dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Manchester City di Premier League, dan mereka juga kalah 0-1 dari Hull City di liga. Kemenangan 4-2 atas Plymouth Argyle di Carabao Cup dan kemenangan 2-0 dalam laga persahabatan atas Monaco menjadi momen yang lebih cerah. Dalam lima pertandingan itu, Coventry mencetak lima gol dan kebobolan delapan.

Tottenham Hotspur vs Coventry City: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Carabao Cup pada September 2024, ketika Tottenham menang 2-1 di markas Coventry City. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Spurs memenangi semuanya, mencetak 13 gol dan hanya kebobolan dua gol. Coventry tidak pernah mengalahkan Tottenham dalam lima pertandingan pada data ini.