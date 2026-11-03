Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Arsenal: pertandingan pada Desember, harga tiket Derbi London, paket hospitality, dan lainnya

Bagi pendukung Arsenal dan Tottenham, tak ada yang lebih memacu adrenalin sekaligus membuat tegang daripada Derbi London Utara.

Kemenangan sangat penting bagi kedua tim. Mengalahkan rival bebuyutan juga selalu mendongkrak moral di dalam tim dan di kalangan suporter fanatik mereka.

Berikut GOAL sajikan semua informasi penting menjelang Derbi London Utara berikutnya, termasuk cara membeli tiket dan harganya.

Kapan Derbi London Utara berikutnya: Tottenham vs Arsenal?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 6 Desember Liga Primer: Tottenham vs Arsenal (16.30) Tiket Tottenham Hotspur Stadium (London) 1/2 Mei (belum dikonfirmasi) Liga Primer: Arsenal vs Tottenham (belum dikonfirmasi) Tiket Emirates Stadium (London)

Cara membeli tiket Derbi London Utara: Tottenham vs Arsenal

Seluruh tiket yang tersedia untuk pertandingan kandang Tottenham biasanya cepat dibeli oleh anggota ‘One Hotspur’ atau ‘One Hotspur +’:

‘ One Hotspur ’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka bagi siapa saja dengan biaya £45 per musim.

’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka bagi siapa saja dengan biaya £45 per musim. Satu tingkat di atas keanggotaan dasar adalah ‘One Hotspur +’, dengan biaya £55 per musim. Keanggotaan ini menawarkan beberapa manfaat tambahan, termasuk prioritas pembelian tiket selama 24 jam dan tempat dalam daftar tunggu tiket terusan Spurs.

Selain membeli langsung melalui portal tiket resmi, suporter juga dapat membeli kursi di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform penjualan terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Derbi London Utara: Tottenham vs Arsenal?

Harga tiket dewasa untuk pertandingan Tottenham yang dibeli melalui klub biasanya berkisar antara £38 dan £109, serta terbagi dalam tiga kategori:

Kategori A (£71-109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Derbi London Utara: Tottenham vs Arsenal?

Harga paket hospitality pada hari pertandingan Tottenham Hotspur bervariasi menurut kategori pertandingan (derbi London Kategori A dibandingkan pertandingan Kategori B/C), jenis hidangan (jajanan santai dibandingkan santapan mewah), dan letak kursi (pemandangan dari tribun atas dibandingkan kursi di tepi lapangan dekat garis tengah):

Bar olahraga santai & kursi premium (£199 - £349 per orang) : Pilihan paket di area premium Tribun Timur dan Barat. Termasuk kursi berbantalan di tepi lapangan, voucher makanan di area bersantap santai, minuman saat turun minum, dan akses ke bar pabrik bir skala kecil di stadion.

: Pilihan paket di area premium Tribun Timur dan Barat. Termasuk kursi berbantalan di tepi lapangan, voucher makanan di area bersantap santai, minuman saat turun minum, dan akses ke bar pabrik bir skala kecil di stadion. Lounge modern di tribun atas (£349 - £549 per orang) : Area dengan suasana meriah seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Termasuk pemandangan dari ketinggian, sajian beberapa hidangan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan.

: Area dengan suasana meriah seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Termasuk pemandangan dari ketinggian, sajian beberapa hidangan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan. Santapan mewah & lounge koki (£549 - £999 per orang) : Ruang bersantap premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu gourmet beberapa hidangan, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi berbantalan di dekat garis tengah.

: Ruang bersantap premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu gourmet beberapa hidangan, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi berbantalan di dekat garis tengah. Pengalaman VIP unggulan (£750 - £1.500+ per orang) : Fasilitas hari pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Menawarkan pemandangan ke area terowongan pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di dekat tribune direksi.

: Fasilitas hari pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Menawarkan pemandangan ke area terowongan pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di dekat tribune direksi. Suite loge pribadi & boks eksekutif (£1.494 - £12.000+ per boks): Suite tertutup dan ruang loge untuk 4-20 tamu. Termasuk santapan beberapa hidangan sesuai pesanan, staf pelayanan pribadi, dan kursi stadion pribadi tepat di luar suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: Pertemuan terakhir

Tanggal Hasil Stadion Februari 2026 Liga Primer: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Liga Primer: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Januari 2025 Liga Primer: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Liga Primer: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Liga Primer: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Liga Primer: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Januari 2023 Liga Primer: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Liga Primer: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mei 2022 Liga Primer: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Sejak Derbi London Utara kompetitif pertama digelar pada 1909, rekor pertemuan kedua tim kini mencatat 86 kemenangan untuk Arsenal, 61 kemenangan untuk Tottenham, dan 52 hasil imbang. Keunggulan kedua tim silih berganti selama bertahun-tahun, tetapi Arsenal mendominasi belakangan ini.

Arsenal finis 44 poin di atas Tottenham musim lalu dan tim asuhan Mikel Arteta telah memenangi lima pertemuan beruntun melawan rival sekotanya. Pada pertemuan terakhir di Tottenham Hotspur Stadium pada Februari, Arsenal menang telak 4-1, dengan Eberechi Eze dan Viktor Gyökeres masing-masing mencetak dua gol.