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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
team-logoArsenal
Book Tottenham vs Arsenal ticketsTottenham vs Arsenal Hospitality packages
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Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Arsenal: pertandingan pada Desember, harga tiket Derbi London, paket hospitality, dan lainnya

Premier League
Arsenal
Tottenham Hotspur

Anda bisa duduk di tribun untuk menyaksikan salah satu laga derbi terbesar musim sepak bola ini pada 6 Desember.

Bagi pendukung Arsenal dan Tottenham, tak ada yang lebih memacu adrenalin sekaligus membuat tegang daripada Derbi London Utara. 

Kemenangan sangat penting bagi kedua tim. Mengalahkan rival bebuyutan juga selalu mendongkrak moral di dalam tim dan di kalangan suporter fanatik mereka.

Berikut GOAL sajikan semua informasi penting menjelang Derbi London Utara berikutnya, termasuk cara membeli tiket dan harganya.

Kapan Derbi London Utara berikutnya: Tottenham vs Arsenal?

Tanggal

Pertandingan (waktu setempat)

Tiket

Stadion (lokasi)

Minggu, 6 Desember

Liga Primer: Tottenham vs Arsenal (16.30)

Tiket

Tottenham Hotspur Stadium (London)

1/2 Mei (belum dikonfirmasi)

Liga Primer: Arsenal vs Tottenham (belum dikonfirmasi)

Tiket

Emirates Stadium (London)

Cara membeli tiket Derbi London Utara: Tottenham vs Arsenal

Seluruh tiket yang tersedia untuk pertandingan kandang Tottenham biasanya cepat dibeli oleh anggota ‘One Hotspur’ atau ‘One Hotspur +’:

  • One Hotspur’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka bagi siapa saja dengan biaya £45 per musim.
  • Satu tingkat di atas keanggotaan dasar adalah ‘One Hotspur +’, dengan biaya £55 per musim. Keanggotaan ini menawarkan beberapa manfaat tambahan, termasuk prioritas pembelian tiket selama 24 jam dan tempat dalam daftar tunggu tiket terusan Spurs.

Selain membeli langsung melalui portal tiket resmi, suporter juga dapat membeli kursi di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform penjualan terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Derbi London Utara: Tottenham vs Arsenal?

Harga tiket dewasa untuk pertandingan Tottenham yang dibeli melalui klub biasanya berkisar antara £38 dan £109, serta terbagi dalam tiga kategori:

  • Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Derbi London Utara: Tottenham vs Arsenal?

Harga paket hospitality pada hari pertandingan Tottenham Hotspur bervariasi menurut kategori pertandingan (derbi London Kategori A dibandingkan pertandingan Kategori B/C), jenis hidangan (jajanan santai dibandingkan santapan mewah), dan letak kursi (pemandangan dari tribun atas dibandingkan kursi di tepi lapangan dekat garis tengah):

  • Bar olahraga santai & kursi premium (£199 - £349 per orang): Pilihan paket di area premium Tribun Timur dan Barat. Termasuk kursi berbantalan di tepi lapangan, voucher makanan di area bersantap santai, minuman saat turun minum, dan akses ke bar pabrik bir skala kecil di stadion.
  • Lounge modern di tribun atas (£349 - £549 per orang): Area dengan suasana meriah seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Termasuk pemandangan dari ketinggian, sajian beberapa hidangan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan.
  • Santapan mewah & lounge koki (£549 - £999 per orang): Ruang bersantap premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu gourmet beberapa hidangan, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi berbantalan di dekat garis tengah.
  • Pengalaman VIP unggulan (£750 - £1.500+ per orang): Fasilitas hari pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Menawarkan pemandangan ke area terowongan pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di dekat tribune direksi.
  • Suite loge pribadi & boks eksekutif (£1.494 - £12.000+ per boks): Suite tertutup dan ruang loge untuk 4-20 tamu. Termasuk santapan beberapa hidangan sesuai pesanan, staf pelayanan pribadi, dan kursi stadion pribadi tepat di luar suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: Pertemuan terakhir

Tanggal

Hasil

Stadion

Februari 2026

Liga Primer: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

November 2025

Liga Primer: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadium

Januari 2025

Liga Primer: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadium

September 2024

Liga Primer: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

April 2024

Liga Primer: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

September 2023

Liga Primer: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadium

Januari 2023

Liga Primer: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Oktober 2022

Liga Primer: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadium

Mei 2022

Liga Primer: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Sejak Derbi London Utara kompetitif pertama digelar pada 1909, rekor pertemuan kedua tim kini mencatat 86 kemenangan untuk Arsenal, 61 kemenangan untuk Tottenham, dan 52 hasil imbang. Keunggulan kedua tim silih berganti selama bertahun-tahun, tetapi Arsenal mendominasi belakangan ini.

Arsenal finis 44 poin di atas Tottenham musim lalu dan tim asuhan Mikel Arteta telah memenangi lima pertemuan beruntun melawan rival sekotanya. Pada pertemuan terakhir di Tottenham Hotspur Stadium pada Februari, Arsenal menang telak 4-1, dengan Eberechi Eze dan Viktor Gyökeres masing-masing mencetak dua gol.

TOT

TOT - Performa

AVL
K2-3
MUN
S1-1
COV
M3-1
CHE
M0-2
CRY
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ARS

ARS - Performa

NFO
M0-1
FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
M
M
M
M
K
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
K
K
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
M
K
M
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
M
K
M
M
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
M
M
K
M
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
M
S
K
S
M
7
EvertonEvertonEVE
934299013
M
K
K
S
M
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
M
M
M
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
M
M
M
S
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
S
M
M
S
M
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
S
S
K
S
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
S
S
K
S
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
M
K
K
M
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
S
S
K
M
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
S
M
M
K
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
M
K
K
M
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
K
K
S
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
M
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
S
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
S
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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