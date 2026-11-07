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Premier League
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Tottenham Hotspur Stadium
team-logoArsenal
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Cara mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Arsenal: Pertandingan bulan Desember, harga tiket Derbi London, paket hospitality, dan lainnya

Premier League
Arsenal
Tottenham Hotspur

Anda bisa menyaksikan langsung salah satu laga derbi terbesar musim sepakbola ini pada 6 Desember.

Bagi pendukung Arsenal dan Tottenham, tak ada yang lebih memacu adrenalin sekaligus membuat tegang daripada Derbi London Utara. 

Kemenangan sangat penting bagi kedua tim. Mengalahkan rival bebuyutan selalu mendongkrak semangat di dalam tim maupun di kalangan pendukung fanatik mereka.

Berikut GOAL sajikan semua informasi penting menjelang Derbi London Utara berikutnya, termasuk cara membeli tiket dan harganya.

Kapan Derbi London Utara berikutnya antara Tottenham dan Arsenal?

Tanggal

Pertandingan (waktu setempat)

Tiket

Stadion (lokasi)

Minggu, 6 Desember

Liga Primer: Tottenham vs Arsenal (16.30)

Tiket

Tottenham Hotspur Stadium (London)

1/2 Mei (belum dikonfirmasi)

Liga Primer: Arsenal vs Tottenham (belum dikonfirmasi)

Tiket

Emirates Stadium (London)

Cara membeli tiket Derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal

Seluruh tiket yang tersedia untuk laga kandang Tottenham biasanya cepat dibeli oleh anggota ‘One Hotspur’ atau ‘One Hotspur +’:

  • One Hotspur’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka untuk semua orang dengan biaya £45 per musim.
  • Tingkat di atas keanggotaan dasar adalah ‘One Hotspur +’, dengan biaya £55 per musim dan sejumlah keuntungan tambahan, termasuk kesempatan membeli tiket 24 jam lebih awal serta tempat dalam daftar tunggu tiket musiman Spurs.

Selain membeli langsung melalui portal tiket resmi, suporter juga dapat membeli kursi di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga tiket dewasa untuk pertandingan Tottenham yang dibeli melalui klub biasanya berkisar antara £38 dan £109, serta terbagi dalam tiga kategori:

  • Kategori A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Kategori B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga paket hospitality pada hari pertandingan Tottenham Hotspur bervariasi menurut kategori laga (derbi London Kategori A dibandingkan dengan pertandingan Kategori B/C), jenis hidangan (jajanan kasual dibandingkan dengan santapan mewah), dan lokasi kursi (pemandangan dari tingkat atas dibandingkan dengan kursi di tepi lapangan dekat garis tengah):

  • Bar olahraga kasual & kursi premium (£199 - £349 per orang): Pilihan dengan harga paling terjangkau di area premium tribune timur dan barat. Mencakup kursi empuk di tepi lapangan, voucer untuk area kuliner kasual, minuman saat jeda, dan akses ke bar di tempat pembuatan bir skala kecil milik stadion.
  • Ruang santai modern di tingkat atas (£349 - £549 per orang): Ruang dengan suasana semarak seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Mencakup pemandangan dari ketinggian, hidangan beberapa sajian yang disajikan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan.
  • Santapan mewah & ruang santai chef (£549 - £999 per orang): Ruang kuliner premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu gourmet beberapa sajian, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi empuk di dekat garis tengah.
  • Pengalaman VIP unggulan (£750 - £1.500+ per orang): Fasilitas pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Mencakup pemandangan ke area terowongan pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di samping boks direksi.
  • Suite loge pribadi & boks eksekutif (£1.494 - £12.000+ per boks): Suite tertutup dan ruang loge untuk 4-20 tamu. Mencakup hidangan beberapa sajian yang disesuaikan, staf pelayanan pribadi, dan kursi stadion khusus tepat di luar suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: Pertemuan terbaru

Tanggal

Hasil

Stadion

Februari 2026

Liga Primer: Tottenham 1-4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

November 2025

Liga Primer: Arsenal 4-1 Tottenham

Emirates Stadium

Januari 2025

Liga Primer: Arsenal 2-1 Tottenham

Emirates Stadium

September 2024

Liga Primer: Tottenham 0-1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

April 2024

Liga Primer: Tottenham 2-3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

September 2023

Liga Primer: Arsenal 2-2 Tottenham

Emirates Stadium

Januari 2023

Liga Primer: Tottenham 0-2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Oktober 2022

Liga Primer: Arsenal 3-1 Tottenham

Emirates Stadium

Mei 2022

Liga Primer: Tottenham 3-0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Sejak Derbi London Utara kompetitif pertama digelar pada 1909, rekor pertemuan kedua tim saat ini mencatat 86 kemenangan untuk Arsenal, 61 kemenangan untuk Tottenham, dan 52 hasil imbang. Keunggulan kedua tim mungkin silih berganti selama bertahun-tahun, tetapi belakangan ini Arsenal yang mendominasi.

Arsenal finis 44 poin di atas Tottenham musim lalu, dan tim asuhan Mikel Arteta telah memenangkan lima pertandingan beruntun melawan rival sekota mereka. Dalam pertemuan terakhir di Tottenham Hotspur Stadium pada Februari, Arsenal menang telak 4-1, dengan Eberechi Eze dan Viktor Gyökeres masing-masing mencetak dua gol.

TOT

TOT - Performa

AVL
K2-3
MUN
S1-1
COV
M3-1
CHE
M0-2
CRY
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ARS

ARS - Performa

FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
SLP
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
M
M
M
M
K
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
K
K
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
M
K
M
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
M
K
M
M
K
5
EvertonEvertonEVE
104421210+216
M
M
K
K
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
M
M
K
M
7
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
M
S
K
S
M
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
M
M
M
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
M
M
M
S
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
S
M
M
S
M
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
S
S
K
S
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
S
S
K
S
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
M
K
K
M
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
S
S
K
M
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
S
M
M
K
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
103071019-99
K
M
K
K
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
K
K
S
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
M
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
S
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
S
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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