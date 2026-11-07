Bagi pendukung Arsenal dan Tottenham, tak ada yang lebih memacu adrenalin sekaligus membuat tegang daripada Derbi London Utara.

Kemenangan sangat penting bagi kedua tim. Mengalahkan rival bebuyutan selalu mendongkrak semangat di dalam tim maupun di kalangan pendukung fanatik mereka.

Berikut GOAL sajikan semua informasi penting menjelang Derbi London Utara berikutnya, termasuk cara membeli tiket dan harganya.

Kapan Derbi London Utara berikutnya antara Tottenham dan Arsenal?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 6 Desember Liga Primer: Tottenham vs Arsenal (16.30) Tiket Tottenham Hotspur Stadium (London) 1/2 Mei (belum dikonfirmasi) Liga Primer: Arsenal vs Tottenham (belum dikonfirmasi) Tiket Emirates Stadium (London)

Cara membeli tiket Derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal

Seluruh tiket yang tersedia untuk laga kandang Tottenham biasanya cepat dibeli oleh anggota ‘One Hotspur’ atau ‘One Hotspur +’:

‘ One Hotspur ’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka untuk semua orang dengan biaya £45 per musim.

’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka untuk semua orang dengan biaya £45 per musim. Tingkat di atas keanggotaan dasar adalah ‘One Hotspur +’, dengan biaya £55 per musim dan sejumlah keuntungan tambahan, termasuk kesempatan membeli tiket 24 jam lebih awal serta tempat dalam daftar tunggu tiket musiman Spurs.

Selain membeli langsung melalui portal tiket resmi, suporter juga dapat membeli kursi di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu penyedia terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket Derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga tiket dewasa untuk pertandingan Tottenham yang dibeli melalui klub biasanya berkisar antara £38 dan £109, serta terbagi dalam tiga kategori:

Kategori A (£71-109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk Derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga paket hospitality pada hari pertandingan Tottenham Hotspur bervariasi menurut kategori laga (derbi London Kategori A dibandingkan dengan pertandingan Kategori B/C), jenis hidangan (jajanan kasual dibandingkan dengan santapan mewah), dan lokasi kursi (pemandangan dari tingkat atas dibandingkan dengan kursi di tepi lapangan dekat garis tengah):

Bar olahraga kasual & kursi premium (£199 - £349 per orang) : Pilihan dengan harga paling terjangkau di area premium tribune timur dan barat. Mencakup kursi empuk di tepi lapangan, voucer untuk area kuliner kasual, minuman saat jeda, dan akses ke bar di tempat pembuatan bir skala kecil milik stadion.

: Pilihan dengan harga paling terjangkau di area premium tribune timur dan barat. Mencakup kursi empuk di tepi lapangan, voucer untuk area kuliner kasual, minuman saat jeda, dan akses ke bar di tempat pembuatan bir skala kecil milik stadion. Ruang santai modern di tingkat atas (£349 - £549 per orang) : Ruang dengan suasana semarak seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Mencakup pemandangan dari ketinggian, hidangan beberapa sajian yang disajikan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan.

: Ruang dengan suasana semarak seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Mencakup pemandangan dari ketinggian, hidangan beberapa sajian yang disajikan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan. Santapan mewah & ruang santai chef (£549 - £999 per orang) : Ruang kuliner premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu gourmet beberapa sajian, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi empuk di dekat garis tengah.

: Ruang kuliner premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu gourmet beberapa sajian, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi empuk di dekat garis tengah. Pengalaman VIP unggulan (£750 - £1.500+ per orang) : Fasilitas pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Mencakup pemandangan ke area terowongan pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di samping boks direksi.

: Fasilitas pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Mencakup pemandangan ke area terowongan pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di samping boks direksi. Suite loge pribadi & boks eksekutif (£1.494 - £12.000+ per boks): Suite tertutup dan ruang loge untuk 4-20 tamu. Mencakup hidangan beberapa sajian yang disesuaikan, staf pelayanan pribadi, dan kursi stadion khusus tepat di luar suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: Pertemuan terbaru

Tanggal Hasil Stadion Februari 2026 Liga Primer: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Liga Primer: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Januari 2025 Liga Primer: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Liga Primer: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Liga Primer: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Liga Primer: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Januari 2023 Liga Primer: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Liga Primer: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mei 2022 Liga Primer: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Sejak Derbi London Utara kompetitif pertama digelar pada 1909, rekor pertemuan kedua tim saat ini mencatat 86 kemenangan untuk Arsenal, 61 kemenangan untuk Tottenham, dan 52 hasil imbang. Keunggulan kedua tim mungkin silih berganti selama bertahun-tahun, tetapi belakangan ini Arsenal yang mendominasi.

Arsenal finis 44 poin di atas Tottenham musim lalu, dan tim asuhan Mikel Arteta telah memenangkan lima pertandingan beruntun melawan rival sekota mereka. Dalam pertemuan terakhir di Tottenham Hotspur Stadium pada Februari, Arsenal menang telak 4-1, dengan Eberechi Eze dan Viktor Gyökeres masing-masing mencetak dua gol.