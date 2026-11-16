Bagi pendukung Arsenal dan Tottenham, tidak ada yang lebih memacu adrenalin sekaligus membuat tegang daripada derbi London Utara.

Kemenangan sangat penting bagi kedua tim. Mengalahkan rival bebuyutan mereka juga selalu mendongkrak semangat tim dan para pendukung fanatiknya.

Berikut GOAL sajikan semua informasi penting menjelang derbi London Utara berikutnya, termasuk cara membeli tiket dan harganya.

Kapan derbi London Utara berikutnya antara Tottenham dan Arsenal?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 6 Desember Liga Primer: Tottenham vs Arsenal (16.30) Tiket Tottenham Hotspur Stadium (London) 1/2 Mei (belum dikonfirmasi) Liga Primer: Arsenal vs Tottenham (belum dikonfirmasi) Tiket Emirates Stadium (London)

Cara membeli tiket derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal

Semua tiket yang tersedia untuk pertandingan kandang Tottenham biasanya cepat dibeli oleh anggota ‘One Hotspur’ atau ‘One Hotspur +’:

‘ One Hotspur ’ adalah keanggotaan dasar Spurs yang terbuka bagi semua orang dengan biaya £45 per musim.

’ adalah keanggotaan dasar Spurs yang terbuka bagi semua orang dengan biaya £45 per musim. Satu tingkat di atas keanggotaan dasar adalah ‘One Hotspur +’, dengan biaya £55 per musim. Keanggotaan ini menawarkan sejumlah manfaat tambahan, termasuk akses prioritas pembelian tiket selama 24 jam dan tempat dalam daftar tunggu tiket musiman Spurs.

Selain membeli langsung melalui portal tiket resmi, penggemar juga bisa membeli tiket di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga tiket dewasa untuk pertandingan Tottenham yang dibeli melalui klub biasanya berkisar antara £38 dan £109, serta terbagi dalam tiga kategori:

Kategori A (£71-£109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-£96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-£81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga paket hospitality pertandingan kandang Tottenham Hotspur bervariasi menurut kategori laga (derbi London Kategori A dibandingkan pertandingan Kategori B/C), jenis hidangan (jajanan kasual dibandingkan santap mewah), dan lokasi kursi (pemandangan panorama dari tingkat atas dibandingkan kursi di tepi lapangan dekat garis tengah):

Bar olahraga kasual & kursi premium (£199 - £349 per orang) : Opsi yang lebih terjangkau di area premium tribune timur dan barat. Fasilitasnya mencakup kursi empuk di tepi lapangan, voucer untuk gerai makanan kasual, minuman saat jeda, serta akses ke bar tempat pembuatan bir skala kecil di stadion.

: Opsi yang lebih terjangkau di area premium tribune timur dan barat. Fasilitasnya mencakup kursi empuk di tepi lapangan, voucer untuk gerai makanan kasual, minuman saat jeda, serta akses ke bar tempat pembuatan bir skala kecil di stadion. Lounge modern di tingkat atas (£349 - £549 per orang) : Ruang dengan suasana semarak seperti Stratus atau Stadium Social di Level 5. Paketnya mencakup pemandangan dari ketinggian, hidangan beberapa tahap yang disajikan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman di bar yang sudah termasuk dalam harga, serta hiburan DJ seusai pertandingan.

: Ruang dengan suasana semarak seperti Stratus atau Stadium Social di Level 5. Paketnya mencakup pemandangan dari ketinggian, hidangan beberapa tahap yang disajikan dalam mangkuk atau santapan Mediterania, paket minuman di bar yang sudah termasuk dalam harga, serta hiburan DJ seusai pertandingan. Santap mewah & lounge koki (£549 - £999 per orang) : Ruang bersantap premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu hidangan mewah beberapa tahap, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi empuk di dekat garis tengah.

: Ruang bersantap premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu hidangan mewah beberapa tahap, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi empuk di dekat garis tengah. Pengalaman VIP unggulan (£750 - £1.500+ per orang) : Fasilitas pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Menawarkan pemandangan ke area lorong pemain melalui dinding kaca, santap mewah, layanan somelier pribadi, serta kursi mewah di dekat boks direksi.

: Fasilitas pertandingan kelas dunia, termasuk The H Club dan The Tunnel Club. Menawarkan pemandangan ke area lorong pemain melalui dinding kaca, santap mewah, layanan somelier pribadi, serta kursi mewah di dekat boks direksi. Suite loge pribadi & boks eksekutif (£1.494 - £12.000+ per boks): Suite tertutup dan ruang loge untuk 4-20 tamu. Paketnya mencakup hidangan beberapa tahap yang disesuaikan, staf pelayanan pribadi, serta kursi stadion khusus tepat di luar suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: pertemuan-pertemuan terakhir

Tanggal Hasil Stadion Februari 2026 Liga Primer: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Liga Primer: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Januari 2025 Liga Primer: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Liga Primer: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Liga Primer: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Liga Primer: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Januari 2023 Liga Primer: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Liga Primer: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mei 2022 Liga Primer: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Sejak derbi London Utara kompetitif pertama digelar pada 1909, catatan pertemuan kedua tim kini menunjukkan 86 kemenangan untuk Arsenal, 61 kemenangan untuk Tottenham, dan 52 hasil imbang. Dominasi silih berganti selama bertahun-tahun, tetapi belakangan Arsenal lebih unggul.

Arsenal finis 44 poin di atas Tottenham musim lalu dan tim asuhan Mikel Arteta telah menang lima kali beruntun atas rival sekotanya. Pada pertemuan terakhir di Tottenham Hotspur Stadium pada Februari, Arsenal menang telak 4-1 dengan Eberechi Eze dan Viktor Gyökeres masing-masing mencetak dua gol.