Bagi pendukung Arsenal dan Tottenham, tak ada yang lebih memacu adrenalin sekaligus membuat tegang daripada derbi London Utara.

Kemenangan sangat penting bagi kedua tim. Mengalahkan rival bebuyutan selalu meningkatkan semangat di dalam tim dan di kalangan pendukung fanatik mereka.

Simak informasi penting dari GOAL menjelang derbi London Utara berikutnya, termasuk cara membeli tiket dan harganya.

Kapan derbi London Utara berikutnya antara Tottenham dan Arsenal?

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tiket Stadion (lokasi) Minggu, 6 Desember Liga Primer: Tottenham vs Arsenal (16.30) Tiket Tottenham Hotspur Stadium (London) 1/2 Mei (belum dikonfirmasi) Liga Primer: Arsenal vs Tottenham (belum dikonfirmasi) Tiket Emirates Stadium (London)

Cara membeli tiket derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal

Tiket yang tersedia untuk pertandingan kandang Tottenham biasanya cepat dibeli oleh anggota ‘One Hotspur’ atau ‘One Hotspur +’:

‘ One Hotspur ’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka bagi siapa saja, dengan biaya £45 per musim.

’ adalah keanggotaan Spurs tingkat dasar yang terbuka bagi siapa saja, dengan biaya £45 per musim. Tingkat di atas keanggotaan dasar adalah ‘One Hotspur +’, dengan biaya £55 per musim. Selain fasilitas paket dasar, tingkat ini menawarkan sejumlah keuntungan tambahan, termasuk prioritas pembelian tiket selama 24 jam dan tempat dalam daftar tunggu tiket terusan Spurs.

Selain membeli langsung melalui kanal penjualan tiket resmi, penggemar juga dapat membeli kursi di pasar sekunder. StubHub merupakan salah satu platform terkemuka bagi mereka yang ingin membeli tiket pada saat-saat terakhir melalui jalur alternatif.

Berapa harga tiket derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga tiket dewasa untuk pertandingan Tottenham yang dibeli melalui klub biasanya berkisar antara £38 dan £109, serta terbagi dalam tiga kategori:

Kategori A (£71-109) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategori B (£49-96) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategori C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Pantau kanal penjualan tiket resmi klub untuk informasi tambahan, atau situs penjualan kembali seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Paket hospitality apa saja yang tersedia untuk derbi London Utara antara Tottenham dan Arsenal?

Harga paket hospitality pada hari pertandingan Tottenham Hotspur bervariasi menurut kategori laga (derbi London Kategori A dibandingkan pertandingan Kategori B/C), jenis sajian (makanan jalanan santai dibandingkan santapan mewah), dan posisi kursi (panorama dari tingkat atas dibandingkan kursi di tepi lapangan dekat garis tengah):

Bar olahraga santai dan kursi premium (£199 - £349 per orang) : Pilihan yang lebih terjangkau di area premium tribune timur dan barat. Meliputi kursi empuk di tepi lapangan, voucer untuk area makan santai, minuman saat jeda, dan akses ke bar pabrik bir kecil di stadion.

: Pilihan yang lebih terjangkau di area premium tribune timur dan barat. Meliputi kursi empuk di tepi lapangan, voucer untuk area makan santai, minuman saat jeda, dan akses ke bar pabrik bir kecil di stadion. Lounge modern di tingkat atas (£349 - £549 per orang) : Suasana semarak di tempat seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Meliputi pemandangan dari ketinggian, sajian beberapa hidangan dalam mangkuk atau hidangan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan.

: Suasana semarak di tempat seperti Stratus atau Stadium Social di Lantai 5. Meliputi pemandangan dari ketinggian, sajian beberapa hidangan dalam mangkuk atau hidangan Mediterania, paket minuman yang sudah termasuk dalam harga, dan hiburan DJ setelah pertandingan. Santapan mewah dan lounge chef (£549 - £999 per orang) : Ruang kuliner premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu adiboga beberapa hidangan, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi empuk di dekat garis tengah.

: Ruang kuliner premium seperti The Residency East/West atau Galvin at Tottenham. Menawarkan menu adiboga beberapa hidangan, meja makan pribadi, minuman gratis, dan kursi empuk di dekat garis tengah. Pengalaman VIP unggulan (£750 - £1.500+ per orang) : Pengalaman hari pertandingan kelas dunia, termasuk di The H Club dan The Tunnel Club. Meliputi pemandangan ke area lorong pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di sebelah boks direksi.

: Pengalaman hari pertandingan kelas dunia, termasuk di The H Club dan The Tunnel Club. Meliputi pemandangan ke area lorong pemain melalui dinding kaca, santapan mewah, layanan sommelier pribadi, dan kursi mewah di sebelah boks direksi. Suite loge pribadi dan boks eksekutif (£1.494 - £12.000+ per boks): Suite tertutup dan ruang loge untuk 4-20 tamu. Meliputi santapan beberapa hidangan yang disesuaikan, staf pelayanan pribadi, dan kursi stadion pribadi tepat di luar suite.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: Hasil pertemuan terakhir

Tanggal Hasil Stadion Februari 2026 Liga Primer: Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Liga Primer: Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Januari 2025 Liga Primer: Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Liga Primer: Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Liga Primer: Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Liga Primer: Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Januari 2023 Liga Primer: Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Liga Primer: Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mei 2022 Liga Primer: Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Sejak derbi London Utara kompetitif pertama digelar pada 1909, rekor pertemuan kedua tim kini mencatat 86 kemenangan bagi Arsenal, 61 kemenangan bagi Tottenham, dan 52 hasil imbang. Kekuatan kedua tim mungkin silih berganti selama bertahun-tahun, tetapi Arsenal lebih dominan belakangan ini.

Arsenal finis 44 poin di atas Tottenham musim lalu dan tim asuhan Mikel Arteta telah memenangi lima pertemuan beruntun melawan rival sekotanya. Pada pertemuan terakhir di Tottenham Hotspur Stadium pada Februari, Arsenal menang telak 4-1, dengan Eberechi Eze dan Viktor Gyökeres masing-masing mencetak dua gol.