Tottenham Hotspur menjamu Arsenal pada Minggu, 6 Desember 2026 di Tottenham Hotspur Stadium, London.

Derbi liga terbaru berlangsung pada 22 Februari 2026 dan berakhir dengan kemenangan telak 4-1 bagi Arsenal di kandang Tottenham Hotspur. Arsenal juga menang dengan skor yang persis sama, 4-1, dalam kunjungan mereka sebelumnya ke Emirates Stadium pada November 2025.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Tottenham Hotspur vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Tottenham Hotspur vs Arsenal di Premier League dimulai?

Tottenham Hotspur vs Arsenal berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium, London, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Premier League - Pekan 14 6 Des 2026 - 11.30 Tottenham Hotspur Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Tottenham Hotspur vs Arsenal di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Arsenal mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui portal tiket resmi Tottenham Hotspur atau Arsenal dengan keanggotaan klub berbayar. Ini merupakan cara paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi, meski ketersediaannya bergantung pada stok, poin loyalitas, dan sistem undian.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Tottenham Hotspur vs Arsenal di Premier League?

Berikut rincian harga tiket untuk pertandingan Premier League Tottenham Hotspur vs Arsenal mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket standar dewasa: Umumnya berkisar antara £71 hingga £109 .

Umumnya berkisar antara . Tiket dengan harga khusus: Mulai sekitar £25 hingga £30 .

Mulai sekitar . Paket hospitalitas premium: Mulai sekitar £375 per orang dan dapat melampaui £1.000+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan harga tiket berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket masuk umum: Biasanya mulai sekitar £134 hingga £142 .

Biasanya mulai sekitar . Kursi dengan permintaan tinggi / premium: Berkisar antara £470 hingga £530.

Tottenham Hotspur vs Arsenal di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 2-0 atas Crystal Palace. Sebelumnya, mereka juga mengalahkan Chelsea 2-0 di kandang lawan. Satu kekalahan terjadi saat menghadapi Aston Villa, ketika mereka kebobolan tiga gol. Dalam periode yang sama, Tottenham bermain imbang 1-1 dengan Manchester United. Tim asuhan De Zerbi menunjukkan kemampuan yang konsisten untuk menang di kandang maupun tandang dalam beberapa pekan terakhir.

Arsenal meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Slavia Prague di Liga Champions. Sebelumnya, mereka mengalahkan Liverpool 1-0 di Premier League. Arsenal juga bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munich di kompetisi Eropa dan tersingkir dari Carabao Cup setelah hasil 1-1 di kandang Fleetwood Town dalam periode yang sama. Dalam lima pertandingan tersebut, Arsenal mencetak tujuh gol dan kebobolan lima kali.

Tottenham Hotspur vs Arsenal: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub terjadi di Premier League pada 22 Februari 2026, ketika Arsenal menang 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium. Dalam derbi London Utara sebelumnya, yang dimainkan di Emirates Stadium pada November 2025, Arsenal kembali menang meyakinkan dengan skor yang sama, 4-1. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Arsenal menang empat kali dan Tottenham sekali. Satu-satunya kemenangan Tottenham terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2025.