Thun menjamu Gent pada Kamis, 10 Desember 2026 di Arena Thun, Thun.

Laga di Arena Thun ini menjadi pertemuan kompetitif pertama antara Thun dan Gent di kompetisi Eropa. Menjelang pertandingan penting pada pekan kelima fase liga Liga Konferensi UEFA 2026/27 ini, kedua tim berupaya naik di klasemen.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Thun vs Gent, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan Thun vs Gent di Liga Konferensi dimulai?

Thun vs Gent berlangsung di Arena Thun, Thun pada Kamis, 10 Desember 2026.

Conference League - Pekan 5 10 Des 2026 - 15.00 Arena Thun

Bagaimana cara membeli tiket Thun vs Gent di Liga Konferensi?

Berikut pilihan pembelian tiket untuk pertandingan Thun vs Gent di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui kanal penjualan tiket resmi yang dikelola FC Thun ketika alokasi awal dan periode penjualan reguler dibuka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Konferensi mendatang ketika alokasi awal telah habis.

Berapa harga tiket Thun vs Gent di Liga Konferensi?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Thun vs Gent di Liga Konferensi:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar: €25 - €60.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket kategori umum / tiket yang dijual kembali: €50 - €150+.

Thun vs Gent di Liga Konferensi: Semua yang perlu diketahui

Performa Thun dan Gent

Thun mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah imbang 3-3 melawan Basel di Super League. Sebelumnya, Thun mencetak tiga gol saat menang atas Heart of Midlothian di Liga Konferensi. Dalam lima pertandingan tersebut, Thun mencetak 13 gol dan kebobolan 13 gol, mencerminkan gaya bermain yang terbuka dan sulit diprediksi. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Lugano (2-3) dan Hajduk Split (0-1).

Gent juga meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Pada laga terbarunya, Gent menang 1-0 atas Kortrijk di kompetisi domestik, setelah bermain imbang tanpa gol melawan KuPS di Liga Konferensi. Hasil paling menonjol dalam rangkaian laga terakhir Gent adalah kemenangan 4-0 atas Anderlecht, meski pada periode yang sama mereka juga kalah 0-2 dari Lommel dan Braga.

Thun vs Gent: Rekor pertemuan terbaru

Data pertemuan Thun dan Gent untuk lima laga terakhir saat ini tidak tersedia. Pertandingan ini tampaknya merupakan pertemuan yang jarang terjadi atau pertemuan pertama kedua klub di level ini.