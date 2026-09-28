Cara mendapatkan tiket Swiss vs Slovenia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

Swiss akan menghadapi Slovenia dalam laga fase grup UEFA Nations League yang krusial di Swissporarena, Luzern, pada 3 Oktober 2026. Pertandingan berintensitas tinggi ini mempertemukan dua negara Eropa yang kompetitif dan sama-sama berambisi meraih poin penting di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua detail penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di pertandingan ini. Temukan platform pembelian resmi, pilihan harga tiket, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Swiss vs Slovenia di UEFA Nations League B?

Swiss vs Slovenia akan digelar di Swissporarena, Luzern, dengan detail resmi waktu kick-off akan dikonfirmasi lebih dekat ke tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 3 3 Okt 2026 - 14.45 Swissporarena

Di mana membeli tiket Swiss vs Slovenia?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal tiket Asosiasi Sepak Bola Swiss (SFV/ASF), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Swiss. Portal resmi tersebut merupakan opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Swiss vs Slovenia?

Harga tiket standar di portal tiket resmi SFV biasanya dimulai dari €35 untuk kursi kategori umum di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan tingkatan kursi dan lokasi di dalam Swissporarena.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini mulai dari €67 per kursi, dengan tarif akhir yang berfluktuasi tergantung pada sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Swiss vs Slovenia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Swiss vs Slovenia

Swiss memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, kalah sekali, tanpa hasil imbang dalam rangkaian tersebut. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 3-1 dari Argentina, yang mengakhiri kiprah mereka di Piala Dunia pada fase perempat-final. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang 0-0, serta menundukkan Aljazair 2-0 dan Kanada 2-1 di fase grup. Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan empat kemenangan beruntun sebelum kalah dari Argentina.

Slovenia mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Kroasia, dan sebelum itu mereka bermain imbang 1-1 melawan Siprus. Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian tersebut diraih saat melawan Montenegro, dengan kemenangan tandang 3-2. Slovenia mencetak enam gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Swiss vs Slovenia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim berakhir 0-0, hasil imbang kualifikasi Piala Dunia di Slovenia pada Oktober 2025. Sebelumnya, Swiss mengalahkan Slovenia 3-0 di kandang pada September 2025 dalam kampanye kualifikasi yang sama. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir, Swiss memiliki catatan yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Slovenia, serta satu hasil imbang.



