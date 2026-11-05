UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional menarik saat Swiss bersiap menjamu Skotlandia di Kybunpark, St. Gallen. Kedua negara Eropa itu bertekad meraih poin penuh dalam pertandingan grup yang penting bagi posisi mereka di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai pelaksanaan pertandingan, harga tiket, dan langkah-langkah untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B dimulai?

Swiss vs Skotlandia berlangsung di Sitterstadion, St. Gallen, dengan waktu sepak mula akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Sitterstadion

Di mana membeli tiket Swiss vs Skotlandia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Ticketmaster Switzerland, mitra resmi Asosiasi Sepak Bola Swiss untuk penjualan tiket pertandingan kandang internasional di St. Gallen. Suporter sebaiknya membuat akun di platform resmi tersebut lebih awal agar dapat membeli tiket umum begitu penjualan dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi terjual habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan saat tiket di situs resmi habis.

Berapa harga tiket Swiss vs Skotlandia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di situs penjualan tiket resmi mulai sekitar €35 untuk tempat duduk di Kybunpark, bergantung pada kategori sektor stadion.

Harga awal tiket di pasar sekunder seperti StubHub mulai sekitar €105 ketika alokasi tiket reguler di saluran resmi terjual habis.

Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swiss vs Skotlandia

Swiss datang dengan performa kuat setelah meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Yakin mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1, Kanada 2-1, Aljazair 2-0, serta Kolombia melalui adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol. Rangkaian itu kemudian berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Argentina di perempat-final. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Empat kemenangan beruntun memberi mereka momentum sebelum kekalahan dari Argentina.

Lima hasil terakhir Skotlandia lebih beragam, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Curacao 4-1 dan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan pr turnamen, lalu mengawali kiprah di Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 atas Haiti. Setelah itu, dua kekalahan beruntun dari Maroko dan Brasil mengakhiri perjalanan mereka. Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan empat kali sepanjang rangkaian tersebut.

Swiss vs Skotlandia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 pada fase grup Euro 2024, Juni tahun itu. Sebelumnya, Swiss menang 3-1 ketika kedua tim bertemu dalam laga persahabatan pada Maret 2006. Rekor dalam dua pertemuan yang tercatat itu berimbang, dengan masing-masing satu kemenangan yang diimbangi oleh hasil seri. Karena itu, tidak ada tim yang memiliki keunggulan historis jelas menjelang pertemuan di Nations League ini.