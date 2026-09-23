UEFA Nations League kembali hadir dengan duel internasional sensasional saat Swiss bersiap menjamu Skotlandia di Kybunpark, St. Gallen. Kedua negara Eropa itu bertekad meraih poin maksimal dalam laga grup berisiko tinggi ini demi mendongkrak posisi penting di klasemen turnamen.

GOAL memiliki semua detail penting terkait logistik hari pertandingan, harga tiket, dan langkah langsung untuk mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B?

Swiss vs Skotlandia digelar di Sitterstadion, St. Gallen, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Sitterstadion

Di mana membeli tiket Swiss vs Skotlandia?

Tiket resmi utama ditangani langsung melalui Ticketmaster Switzerland, yang bertindak sebagai mitra penjualan tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Swiss untuk laga kandang internasional di St. Gallen. Suporter sebaiknya membuat akun lebih awal di platform resmi untuk membeli tiket publik standar segera setelah periode penjualan umum dibuka.

Jika alokasi utama habis terjual sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Swiss vs Skotlandia?

Tiket standar satu pertandingan di portal penjualan resmi mulai dari sekitar €35 untuk kategori tempat duduk general admission di dalam Kybunpark, tergantung kategori sektor stadion.

Harga masuk di pasar sekunder seperti StubHub dimulai dari sekitar €105 di platform sekunder ketika alokasi utama standar di kanal resmi sudah habis terjual.

Swiss vs Skotlandia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Swiss vs Skotlandia

Swiss datang dalam kondisi bagus setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dengan satu kekalahan. Tim asuhan Yakin mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1, Kanada 2-1, Aljazair 2-0, dan Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol, sebelum laju mereka berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Argentina di perempat final. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima, dengan empat kemenangan beruntun membangun momentum nyata sebelum kalah dari Argentina.

Lima hasil terakhir Skotlandia menunjukkan cerita yang lebih beragam, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Curacao 4-1 dan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan praturnamen, lalu membuka kiprah mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 atas Haiti, sebelum kekalahan beruntun dari Maroko dan Brasil mengakhiri kampanye mereka. Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan empat sepanjang rangkaian itu.

Swiss vs Skotlandia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-1, hasil imbang fase grup di Euro 2024 pada Juni tahun tersebut. Sebelumnya, Swiss menang 3-1 saat kedua tim bertemu dalam laga persahabatan pada Maret 2006. Rekor head-to-head dalam dua pertemuan yang tercatat itu seimbang, dengan masing-masing satu kemenangan yang dinegasikan oleh hasil imbang tersebut, sehingga tak ada satu pun pihak yang memiliki keunggulan historis yang jelas menjelang pertemuan Nations League ini.

Klasemen Swiss vs Skotlandia