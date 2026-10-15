UEFA Nations League kembali dengan duel internasional menarik saat Swiss bersiap menjamu Skotlandia di Kybunpark, St. Gallen. Kedua negara Eropa itu bertekad meraih poin penuh dalam pertandingan grup penting ini demi memperbaiki posisi mereka di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai penyelenggaraan pertandingan, harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B dimulai?

Swiss vs Skotlandia berlangsung di Sitterstadion, St. Gallen, dengan waktu sepak mula akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 6 16 Nov 2026 - 14.45 Sitterstadion

Di mana membeli tiket Swiss vs Skotlandia?

Penjualan tiket resmi ditangani langsung oleh Ticketmaster Switzerland, mitra resmi penjualan tiket Asosiasi Sepak Bola Swiss untuk pertandingan internasional kandang di St. Gallen. Suporter sebaiknya membuat akun lebih awal di platform resmi agar dapat membeli tiket umum begitu penjualannya dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi terjual habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Swiss vs Skotlandia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di situs penjualan tiket resmi dimulai dari sekitar €35 untuk tempat duduk kategori umum di Kybunpark, bergantung pada kategori tribune stadion.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket mulai dari sekitar €105 ketika alokasi tiket standar di kanal resmi terjual habis.

Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swiss vs Skotlandia

Swiss datang dengan performa kuat setelah meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Yakin mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1, Kanada 2-1, Aljazair 2-0, serta Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol. Rangkaian hasil itu kemudian berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Argentina di perempat-final. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Empat kemenangan beruntun memberi mereka momentum sebelum kekalahan dari Argentina.

Lima hasil terakhir Skotlandia lebih beragam, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Curacao 4-1 dan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan sebelum turnamen, lalu membuka kiprah mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 atas Haiti. Namun, dua kekalahan beruntun dari Maroko dan Brasil mengakhiri perjalanan mereka. Dalam rangkaian pertandingan itu, Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan empat kali.

Swiss vs Skotlandia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 pada fase grup Euro 2024, Juni tahun itu. Sebelumnya, Swiss menang 3-1 saat keduanya bertemu dalam laga persahabatan pada Maret 2006. Rekor dalam dua pertemuan yang tercatat itu disebut berimbang, meski hasil imbang tersebut menggugurkan kemungkinan masing-masing tim mengantongi satu kemenangan. Dengan demikian, tidak ada tim yang memiliki keunggulan historis yang jelas menjelang laga Nations League ini.

Klasemen Swiss vs Skotlandia