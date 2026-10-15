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UEFA Nations League B
team-logoSwitzerland
Sitterstadion
team-logoScotland
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Cara mendapatkan tiket Swiss vs Skotlandia: harga tiket UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
UEFA Nations League B
Switzerland
Scotland

Swiss akan menghadapi Skotlandia di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

UEFA Nations League kembali dengan duel internasional menarik saat Swiss bersiap menjamu Skotlandia di Kybunpark, St. Gallen. Kedua negara Eropa itu bertekad meraih poin penuh dalam pertandingan grup penting ini demi memperbaiki posisi mereka di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi penting mengenai penyelenggaraan pertandingan, harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan pertandingan Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B dimulai?

Swiss vs Skotlandia berlangsung di Sitterstadion, St. Gallen, dengan waktu sepak mula akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

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UEFA Nations League B - Pekan 6
Sitterstadion

Di mana membeli tiket Swiss vs Skotlandia?

Penjualan tiket resmi ditangani langsung oleh Ticketmaster Switzerland, mitra resmi penjualan tiket Asosiasi Sepak Bola Swiss untuk pertandingan internasional kandang di St. Gallen. Suporter sebaiknya membuat akun lebih awal di platform resmi agar dapat membeli tiket umum begitu penjualannya dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi terjual habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Swiss vs Skotlandia?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di situs penjualan tiket resmi dimulai dari sekitar €35 untuk tempat duduk kategori umum di Kybunpark, bergantung pada kategori tribune stadion.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket mulai dari sekitar €105 ketika alokasi tiket standar di kanal resmi terjual habis.

Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swiss vs Skotlandia

Swiss datang dengan performa kuat setelah meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Yakin mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1, Kanada 2-1, Aljazair 2-0, serta Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol. Rangkaian hasil itu kemudian berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Argentina di perempat-final. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Empat kemenangan beruntun memberi mereka momentum sebelum kekalahan dari Argentina.

Lima hasil terakhir Skotlandia lebih beragam, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Curacao 4-1 dan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan sebelum turnamen, lalu membuka kiprah mereka di Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 atas Haiti. Namun, dua kekalahan beruntun dari Maroko dan Brasil mengakhiri perjalanan mereka. Dalam rangkaian pertandingan itu, Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan empat kali.

SUI

SUI - Performa

ARG
K3-1
MKD
M0-3
SCO
M0-3
SVN
M2-1
MKD
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCO

SCO - Performa

BRA
K0-3
SVN
S0-0
SUI
K0-3
MKD
M0-2
SVN
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Swiss vs Skotlandia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 pada fase grup Euro 2024, Juni tahun itu. Sebelumnya, Swiss menang 3-1 saat keduanya bertemu dalam laga persahabatan pada Maret 2006. Rekor dalam dua pertemuan yang tercatat itu disebut berimbang, meski hasil imbang tersebut menggugurkan kemungkinan masing-masing tim mengantongi satu kemenangan. Dengan demikian, tidak ada tim yang memiliki keunggulan historis yang jelas menjelang laga Nations League ini.

Head to Head

SwitzerlandSeriScotland
2
1
0
UEFA Nations League B
Scotland badge
Scotland
SCO
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
FT
European Championship
Scotland badge
Scotland
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
1
FT
Friendlies
Scotland badge
Scotland
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
FT
7Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/3

Klasemen Swiss vs Skotlandia

Grp. 1

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SwitzerlandSwitzerlandSUI
4400111+1012
M
M
M
M
2
SloveniaSloveniaSVN
421153+27
M
K
M
S
3
ScotlandScotlandSCO
411235-24
K
M
K
S
4
North MacedoniaNorth MacedoniaMKD
4004010-100
K
K
K
K
Promosi
Play-off promosi
Degradasi
Play-off degradasi

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