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UEFA Nations League B
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Sitterstadion
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Cara Mendapatkan Tiket Swiss vs Skotlandia: Harga Tiket UEFA Nations League B, Informasi Pertandingan, Penjualan Tiket Menit Terakhir, dan Lainnya

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Tickets
UEFA Nations League B
Switzerland
Scotland

Swiss akan menghadapi Skotlandia di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional menarik saat Swiss bersiap menjamu Skotlandia di Kybunpark, St. Gallen. Kedua negara Eropa itu bertekad meraih poin penuh dalam pertandingan grup yang penting bagi posisi mereka di klasemen turnamen.

GOAL merangkum informasi penting seputar penyelenggaraan pertandingan, harga tiket, dan langkah-langkah untuk mendapatkan tempat duduk.

Kapan laga Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B dimulai?

Swiss vs Skotlandia berlangsung di Sitterstadion, St. Gallen. Waktu sepak mula akan dikonfirmasi mendekati hari pertandingan.

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UEFA Nations League B - Pekan 6
Sitterstadion

Di mana membeli tiket Swiss vs Skotlandia?

Penjualan tiket resmi dilakukan langsung melalui Ticketmaster Switzerland, mitra tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Swiss untuk pertandingan kandang tim nasional di St. Gallen. Suporter sebaiknya membuat akun lebih awal di platform resmi tersebut agar dapat membeli tiket reguler begitu penjualan untuk umum dibuka.

Jika alokasi tiket resmi habis sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Swiss vs Skotlandia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal penjualan tiket resmi mulai sekitar €35 untuk tempat duduk kategori umum di Kybunpark, bergantung pada kategori tribun stadion.

Di platform pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket mulai sekitar €105 ketika alokasi tiket reguler di saluran resmi habis terjual.

Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swiss vs Skotlandia

Swiss datang dengan performa kuat setelah meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Tim asuhan Yakin mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1, Kanada 2-1, Aljazair 2-0, serta Kolombia melalui adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol. Rangkaian itu kemudian terhenti akibat kekalahan 3-1 dari Argentina di perempat-final. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Empat kemenangan beruntun memberi mereka momentum kuat sebelum kekalahan dari Argentina.

Hasil Skotlandia dalam lima pertandingan terakhir lebih beragam, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Curacao 4-1 dan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan sebelum turnamen, lalu mengawali kiprah di Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 atas Haiti. Setelah itu, dua kekalahan beruntun dari Maroko dan Brasil mengakhiri perjalanan mereka. Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan empat kali dalam rangkaian tersebut.

SUI

SUI - Performa

ARG
K3-1
MKD
M0-3
SCO
M0-3
SVN
M2-1
MKD
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCO

SCO - Performa

BRA
K0-3
SVN
S0-0
SUI
K0-3
MKD
M0-2
SVN
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Swiss vs Skotlandia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 pada fase grup Euro 2024, Juni tahun itu. Sebelumnya, Swiss menang 3-1 saat kedua tim bertemu dalam laga persahabatan pada Maret 2006. Rekor pertemuan dalam dua laga yang tercatat tersebut berimbang, dengan masing-masing satu kemenangan ditiadakan oleh hasil imbang itu, sehingga tak ada tim yang memiliki keunggulan historis jelas menjelang laga Nations League ini.

Head to Head

SwitzerlandSeriScotland
2
1
0
UEFA Nations League B
Scotland badge
Scotland
SCO
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
FT
European Championship
Scotland badge
Scotland
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
1
FT
Friendlies
Scotland badge
Scotland
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
FT
7Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/3

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