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UEFA Nations League B
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Sitterstadion
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Cara Mendapatkan Tiket Swiss vs Skotlandia: Harga Tiket UEFA Nations League B, Informasi Pertandingan, Penjualan Tiket di Saat-Saat Terakhir, dan Lainnya

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Tickets
UEFA Nations League B
Switzerland
Scotland

Swiss akan menghadapi Skotlandia di UEFA Nations League B. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

UEFA Nations League kembali menghadirkan duel internasional menarik ketika Swiss bersiap menjamu Skotlandia di Kybunpark, St. Gallen. Kedua negara Eropa itu bertekad meraih poin penuh dalam laga grup penting ini demi memperbaiki posisi mereka di klasemen turnamen.

GOAL merangkum semua informasi penting mengenai penyelenggaraan pertandingan, harga tiket, dan cara mendapatkan tempat duduk.

Kapan laga Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B dimulai?

Swiss vs Skotlandia akan berlangsung di Sitterstadion, St. Gallen, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi menjelang hari pertandingan.

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UEFA Nations League B - Pekan 6
Sitterstadion

Di mana membeli tiket Swiss vs Skotlandia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Ticketmaster Switzerland, mitra penjualan tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Swiss untuk pertandingan internasional kandang di St. Gallen. Suporter sebaiknya membuat akun lebih awal di platform resmi tersebut agar dapat membeli tiket reguler begitu penjualan untuk umum dibuka.

Jika seluruh alokasi tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Swiss vs Skotlandia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di situs penjualan tiket resmi mulai sekitar €35 untuk tempat duduk di area masuk umum Kybunpark, bergantung pada kategori tribun.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket mulai sekitar €105 ketika alokasi tiket reguler di kanal resmi habis terjual.

Swiss vs Skotlandia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swiss vs Skotlandia

Swiss datang dengan performa kuat setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir dan menelan satu kekalahan. Tim asuhan Yakin mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1, Kanada 2-1, Aljazair 2-0, serta Kolombia lewat adu penalti setelah bermain imbang tanpa gol. Rangkaian kemenangan itu kemudian berakhir dengan kekalahan 3-1 dari Argentina di perempat-final. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali. Empat kemenangan beruntun memberi mereka momentum sebelum kekalahan dari Argentina.

Lima hasil terakhir Skotlandia lebih beragam, dengan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Mereka mengalahkan Curacao 4-1 dan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan sebelum turnamen, lalu mengawali kiprah di Piala Dunia dengan kemenangan 1-0 atas Haiti. Setelah itu, kekalahan beruntun dari Maroko dan Brasil mengakhiri perjalanan mereka. Skotlandia mencetak enam gol dan kebobolan empat kali dalam rangkaian tersebut.

SUI

SUI - Performa

ARG
K3-1
MKD
M0-3
SCO
M0-3
SVN
M2-1
MKD
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
SCO

SCO - Performa

BRA
K0-3
SVN
S0-0
SUI
K0-3
MKD
M0-2
SVN
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Swiss vs Skotlandia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir 1-1 pada fase grup Euro 2024, tepatnya pada Juni tahun tersebut. Sebelumnya, Swiss menang 3-1 ketika kedua tim bertemu dalam laga persahabatan pada Maret 2006. Rekor pertemuan dalam dua laga yang tercatat itu berimbang, dengan masing-masing satu kemenangan yang ditiadakan oleh hasil imbang tersebut. Karena itu, tidak ada tim yang memiliki keunggulan historis yang jelas menjelang laga Nations League ini.

Head to Head

SwitzerlandSeriScotland
2
1
0
UEFA Nations League B
Scotland badge
Scotland
SCO
0
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
FT
European Championship
Scotland badge
Scotland
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
1
FT
Friendlies
Scotland badge
Scotland
SCO
1
Switzerland badge
Switzerland
SUI
3
FT
7Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/3

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