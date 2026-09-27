Swedia meraih tempat di Piala Dunia FIFA 2026 berkat performa mereka pada edisi sebelumnya UEFA Nations League, sehingga mereka akan bertekad kembali tampil mengesankan di kompetisi ini.

Setelah laga pembuka UEFA Nations League melawan Rumania, skuad Blågult asuhan Graham Potter tetap bermain di kandang saat menjamu Polandia pada Senin, 28 September, dalam Matchday 2 fase liga. Anda bisa memesan tiket pertandingan Anda hari ini.

Selain Rumania dan Polandia, Swedia juga satu grup dengan Bosnia dan Herzegovina (Grup 4 Liga B). Mereka akan menghadapi ketiga tim tersebut, kandang dan tandang, selama fase liga (total enam pertandingan).

Juara dari setiap grup akan promosi ke UEFA Nations League A 2028-29, dan tim peringkat keempat dari setiap grup akan terdegradasi ke UEFA Nations League C 2028-29. Selain itu, tim peringkat kedua dan ketiga dari setiap grup akan melaju ke play-off promosi/degradasi, yang dimainkan kandang dan tandang dalam dua leg.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League saat ini, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League digelar?

Swedia vs Polandia akan berlangsung di Strawberry Arena, Solna (Stockholm), pada Senin, 28 September dengan jadwal kick-off pukul 20.45 (CET).

UEFA Nations League B - Pekan 2 28 Sep 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Cara membeli tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League

Tiket resmi untuk pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League dapat dibeli langsung melalui platform Asosiasi Sepakbola Swedia (SvFF).

Tiket pertama kali dijual pada Selasa, 25 Agustus, dengan anggota kelompok suporter menerima akses prioritas lebih awal.

Jika ingin mengamankan kursi pada menit-menit terakhir, suporter juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Transfer terjamin: setiap pembelian di StubHub didukung oleh program FanProtect milik platform tersebut, memberi pembeli keyakinan bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan.

Berapa harga tiket Swedia vs Polandia di UEFA Nations League?

Tiket resmi dengan harga normal untuk pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League berkisar dari €55-€180+.

Lihat di mana Anda bisa duduk dan berapa kisaran harga yang dapat Anda harapkan di Strawberry Arena:

Kategori 3 (Belakang gawang & tingkat atas) : Terletak di belakang gawang atau tinggi di tingkat ketiga. Ini termasuk area khusus fan tuan rumah dan blok yang ditetapkan untuk suporter tim tamu. Kisaran harga (€55-€80)

Kategori 2 (Sudut & tingkat tengah) : Berada di sudut stadion atau dek tempat duduk level menengah. Kisaran harga (€80-€120)

Kategori 1 (Sisi panjang & tingkat bawah) : Kursi utama di sisi lapangan yang membentang sepanjang lapangan pada tingkat bawah dan tengah. Kisaran harga (€120-€180+)

Paket VIP & Hospitaliti : Boks pribadi mewah atau area tempat duduk eksekutif tepat di garis tengah lapangan. Kisaran harga (€400-€800+)

Pantau situs resmi tim nasional saat waktu pertandingan semakin dekat untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Strawberry Arena

Strawberry Arena, yang terletak di Solna, tepat di utara pusat Stockholm, adalah stadion terbesar di Skandinavia. Dikenal karena rekayasa modernnya, atap yang bisa ditarik, dan atmosfer luar biasa, stadion ini berfungsi sebagai stadion nasional Swedia untuk sepakbola putra, kandang AIK (yang bermain di Allsvenskan Swedia), serta menjadi venue utama untuk tur musik dunia.

Asosiasi Sepakbola Swedia memutuskan membangun stadion nasional canggih di Solna untuk menggantikan Stadion Råsunda yang bersejarah, yang pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1958 yang ikonik.

Saat dibuka pada 2012, stadion baru di Solna itu dikenal sebagai Friends Arena, dinamai untuk menghormati 'Friends', organisasi nirlaba yang berdedikasi menghentikan perundungan di sekolah.

Pada 2024, kemitraan baru dimulai dengan perusahaan hospitaliti Nordik, Strawberry. Venue tersebut secara resmi berganti nama menjadi Strawberry Arena, dengan membawa fokus pada energi, keberagaman, dan pengalaman kelas dunia.

Momen-momen berkesan di Strawberry Arena

Gol luar biasa Zlatan (2012) : Pertandingan sepakbola pertama yang dimainkan di stadion ini adalah laga persahabatan antara Swedia dan Inggris. Swedia menang 4-2, dan legenda Swedia Zlatan Ibrahimović mencetak gol pertama dalam sejarah arena tersebut. Ia menutup malam itu dengan tendangan salto dari jarak 30 yard yang mencengangkan dan memenangkan FIFA Puskás Award untuk gol terbaik tahun itu.

Rekor Bad Bunny (2024) : Bad Bunny menggelar konser pop Latin terbesar yang pernah diadakan di negara-negara Nordik, menarik lebih dari 106.000 penggemar dalam dua malam.

Rekor kehadiran AIK (2025) : Klub kandang stadion ini, AIK, memecahkan rekor kehadiran sepanjang masa di Allsvenskan Swedia dan liga Nordik dengan rata-rata lebih dari 30.000 penonton per pertandingan selama musim 2025.

17 juta warna: Fasad luar stadion dibalut jaring teknologi bercahaya yang bisa menyala dalam lebih dari 17 juta kombinasi warna. Bagian ini rutin menyala terang biru dan kuning saat tim nasional Swedia bermain.

Pertandingan Swedia vs Polandia di UEFA Nations League: Semua yang perlu Anda ketahui

Swedia vs Polandia: Performa terkini

Peringkat FIFA: Swedia (#37) vs Polandia (#36)

Swedia kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak tersingkir dari Piala Dunia FIFA 2026 pada babak 32 besar, kalah 3-0 dari Prancis. Meski meraih kemenangan meyakinkan 5-1 pada laga pembuka Piala Dunia mereka di Amerika Utara, mereka gagal melanjutkan start kemenangan itu, kalah 5-1 dari Belanda dan imbang 1-1 dengan Jepang pada dua laga grup berikutnya.

Polandia akan datang dengan misi balas dendam, setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Swedia dalam play-off Piala Dunia pada akhir Maret. Polandia harus membenahi pertahanan mereka ke depan, karena setelah kekalahan dari Swedia itu, Polandia juga kebobolan dua gol dalam laga persahabatan melawan Ukraina (0-2) dan Nigeria (2-2).

Swedia vs Polandia: Rekor head-to-head terkini

Dalam total pertemuan internasional head-to-head mereka, Swedia unggul dengan 16 kemenangan berbanding 9 kemenangan milik Polandia, sementara 4 pertandingan antara kedua tim berakhir imbang.

Kedua tim terakhir kali bertemu dalam laga play-off Piala Dunia FIFA (Maret 2026). Viktor Gyökeres menjadi pahlawan dengan mencetak gol di akhir laga untuk memastikan kemenangan epik 3-2 bagi Swedia, yang mengirim mereka ke putaran final Piala Dunia di Amerika Utara.

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Sweden SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 M 2 Bosnia and Herzegovina BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 S 3 Poland POL 1 0 1 0 0 0 0 1 S 4 Romania ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 K Promosi Play-off promosi Play-off degradasi Degradasi



