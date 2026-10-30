UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga menarik saat Swedia menjamu Bosnia dan Herzegovina di Strawberry Arena, Stockholm. Kedua tim Eropa ini memperebutkan poin penting untuk naik di klasemen grup dan memperbesar peluang promosi.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi mengenai lokasi pertandingan, ketersediaan tiket, kisaran harga, dan langkah-langkah memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Swedia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B dimulai?

Pertandingan Swedia vs Bosnia dan Herzegovina berlangsung di Strawberry Arena, Stockholm. Waktu kick-off akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Di mana membeli tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Tiket resmi dijual langsung melalui AXS Sweden, penyedia tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Swedia untuk pertandingan kandang tim nasional di Strawberry Arena. Suporter sebaiknya membuat akun dan mendaftar lebih awal agar dapat membeli tiket reguler saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket resmi habis terjual atau kursi reguler tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di platform penjualan resmi mulai dari sekitar €30 hingga €40 untuk kursi kategori umum di Strawberry Arena, bergantung pada kategori tribun.

Harga tiket termurah di pasar penjualan kembali seperti StubHub mulai dari sekitar €115 ketika alokasi tiket reguler di jalur resmi habis terjual.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swedia dan Bosnia dan Herzegovina

Swedia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka kalah 3-0 dari Prancis di Piala Dunia. Mereka juga menelan kekalahan telak 5-1 dari Belanda di fase grup. Hasil terbaik Swedia dalam rentang tersebut adalah kemenangan 5-1 atas Tunisia. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Jepang dan 2-2 dengan Yunani dalam laga persahabatan. Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan itu.

Bosnia dan Herzegovina meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka kalah 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski sebelumnya mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen tersebut. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Kanada dan Panama, serta kalah 4-1 dari Swiss. Bosnia mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim adalah laga persahabatan pada 29 Mei 2010, ketika Swedia menang 4-2 di kandang. Karena data yang tersedia hanya mencakup satu pertandingan, belum ada pola yang lebih luas yang dapat disimpulkan. Laga Nations League ini pun menjadi pertemuan yang jarang terjadi antara kedua negara.