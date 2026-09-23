UEFA Nations League kembali hadir dengan laga menarik saat Swedia menjamu Bosnia dan Herzegovina di Strawberry Arena, Stockholm. Kedua tim Eropa itu memburu poin penting untuk naik di klasemen grup dan menjaga momentum promosi.

GOAL menghadirkan semua detail resmi terkait venue pertandingan, ketersediaan tiket, kisaran harga, dan langkah langsung untuk memesan kursi Anda.

Kapan kick-off Swedia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B?

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina akan berlangsung di Strawberry Arena, Stockholm, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Di mana membeli tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui AXS Sweden, yang berperan sebagai penyedia tiket resmi untuk Asosiasi Sepak Bola Swedia untuk pertandingan internasional kandang di Strawberry Arena. Suporter sebaiknya membuat akun dan mendaftar lebih awal untuk membeli tiket publik standar saat periode penjualan umum dibuka.

Jika penjualan utama habis total atau kursi standar sudah tidak tersedia di portal resmi, platform pasar sekunder seperti StubHub menjadi pilihan jika daftar di situs resmi sudah habis terjual.

Berapa harga tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Tiket standar untuk satu pertandingan di platform tiket resmi mulai dari sekitar €30 hingga €40 untuk tempat duduk admission umum di dalam Strawberry Arena, tergantung tingkat sektornya.

Harga masuk di pasar sekunder seperti StubHub mulai dari sekitar €115 di platform sekunder saat alokasi standar utama habis terjual.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Swedia vs Bosnia dan Herzegovina

Swedia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Prancis di Piala Dunia, dan mereka juga menelan kekalahan telak 5-1 dari Belanda di fase grup. Hasil paling menonjol dalam rangkaian itu adalah kemenangan 5-1 atas Tunisia, dan mereka bermain imbang 1-1 melawan Jepang serta 2-2 kontra Yunani dalam laga persahabatan. Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Bosnia dan Herzegovina meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski mereka lebih dulu mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen tersebut. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Kanada dan Panama, serta kalah 4-1 dari Swiss. Bosnia mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam rentang lima pertandingan itu.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina: Rekor head-to-head terkini

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim ini adalah laga persahabatan pada 29 Mei 2010, ketika Swedia menang 4-2 di kandang. Dengan hanya satu pertandingan dalam data tersebut, tidak ada pola yang lebih luas yang bisa ditetapkan, dan laga Nations League ini menjadi pertemuan langka antara kedua negara.

Head to Head Seri 1 0 0 Friendlies Sweden SWE 4 Bosnia and Herzegovina BIH 2 FT 4 Gol yang Dicetak 2 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1



