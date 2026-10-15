UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga menarik saat Swedia menjamu Bosnia dan Herzegovina di Strawberry Arena, Stockholm. Kedua tim Eropa ini memburu poin penting untuk naik di klasemen grup dan membangun momentum menuju promosi.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi mengenai lokasi pertandingan, ketersediaan tiket, kisaran harga, dan langkah-langkah memesan tempat duduk.

Kapan pertandingan Swedia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B dimulai?

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina akan berlangsung di Strawberry Arena, Stockholm. Waktu sepak mula akan dikonfirmasi menjelang tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Di mana membeli tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Tiket resmi dijual langsung melalui AXS Sweden, penyedia tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Swedia untuk pertandingan kandang tim nasional di Strawberry Arena. Suporter sebaiknya membuat akun dan mendaftar lebih awal agar dapat membeli tiket umum saat penjualan untuk publik dibuka.

Jika tiket resmi habis terjual atau kursi standar tidak lagi tersedia di situs resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di platform tiket resmi mulai sekitar €30 hingga €40 untuk tempat duduk kategori umum di Strawberry Arena, bergantung pada bagian tribune.

Harga tiket termurah di platform penjualan kembali seperti StubHub mulai sekitar €115 ketika alokasi tiket standar dari penjualan resmi habis.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swedia vs Bosnia dan Herzegovina

Swedia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, Swedia kalah 3-0 dari Prancis di Piala Dunia. Swedia juga menelan kekalahan telak 5-1 dari Belanda di fase grup. Hasil terbaiknya dalam periode tersebut adalah kemenangan 5-1 atas Tunisia, sementara dua laga persahabatan melawan Jepang dan Yunani masing-masing berakhir imbang 1-1 dan 2-2. Dalam lima pertandingan itu, Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh gol.

Bosnia dan Herzegovina meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbarunya adalah kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski sebelumnya Bosnia dan Herzegovina mengalahkan Qatar 3-1 dalam turnamen tersebut. Bosnia dan Herzegovina bermain imbang 1-1 melawan Kanada dan Panama, serta kalah 4-1 dari Swiss. Dalam lima pertandingan itu, Bosnia dan Herzegovina mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim adalah laga persahabatan pada 29 Mei 2010, ketika Swedia menang 4-2 di kandang. Dengan hanya satu pertandingan dalam data tersebut, belum ada pola yang lebih luas yang dapat disimpulkan. Laga UEFA Nations League ini menjadi pertemuan yang jarang terjadi antara kedua negara.



