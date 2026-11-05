UEFA Nations League kembali menghadirkan laga menarik saat Swedia menjamu Bosnia dan Herzegovina di Strawberry Arena, Stockholm. Kedua tim Eropa itu memperebutkan poin penting untuk naik di klasemen grup dan membangun momentum menuju promosi.

GOAL menyajikan seluruh informasi resmi mengenai lokasi pertandingan, ketersediaan tiket, kisaran harga, dan langkah-langkah untuk memesan tempat duduk.

Kapan Swedia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B dimulai?

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina berlangsung di Strawberry Arena, Stockholm. Waktu kick-off akan dikonfirmasi mendekati hari pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 5 14 Nov 2026 - 14.45 Strawberry Arena

Di mana membeli tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Tiket resmi dari penjualan utama didistribusikan langsung melalui AXS Sweden, penyedia tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Swedia untuk pertandingan kandang tim nasional di Strawberry Arena. Suporter sebaiknya membuat akun dan mendaftar lebih awal agar dapat membeli tiket umum ketika periode penjualan untuk publik dibuka.

Jika tiket dari penjualan utama habis atau kursi standar tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar tiket sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Swedia vs Bosnia dan Herzegovina?

Harga tiket standar untuk satu pertandingan di platform penjualan tiket resmi mulai sekitar €30 hingga €40 untuk tempat duduk kategori umum di Strawberry Arena, bergantung pada kategori tribun.

Harga tiket paling murah di pasar sekunder seperti StubHub mulai sekitar €115 ketika jatah tiket standar dari penjualan utama habis.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Swedia vs Bosnia dan Herzegovina

Swedia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, Swedia kalah 3-0 dari Prancis di Piala Dunia. Mereka juga menelan kekalahan telak 5-1 dari Belanda pada fase grup. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan 5-1 atas Tunisia. Swedia juga bermain imbang 1-1 dengan Jepang dan 2-2 dengan Yunani dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan tersebut, Swedia mencetak delapan gol dan kebobolan sepuluh gol.

Bosnia dan Herzegovina meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Pada laga terbarunya, mereka kalah 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski sebelumnya mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen tersebut. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Kanada dan Panama, serta kalah 4-1 dari Swiss. Dalam lima pertandingan itu, Bosnia mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Swedia vs Bosnia dan Herzegovina: Rekor pertemuan terakhir

Satu-satunya pertemuan yang tercatat antara kedua tim adalah laga persahabatan pada 29 Mei 2010, ketika Swedia menang 4-2 di kandang. Karena data hanya memuat satu pertandingan, tidak ada pola yang lebih luas yang dapat disimpulkan. Laga Nations League ini pun menjadi pertemuan yang jarang terjadi antara kedua negara.