Cara mendapatkan tiket Swansea City vs Bolton Wanderers: Harga, jadwal pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Swansea City menjamu Bolton Wanderers pada Selasa, 8 Desember 2026, di Swansea.com Stadium, Swansea.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Maret 2019, Swansea City meraih kemenangan kandang 2-0 berkat gol-gol pada pengujung laga dari Oli McBurnie dan Bersant Celina. Dalam lima pertandingan resmi terakhir antara kedua klub sebelum musim ini, Swansea unggul dengan tiga kemenangan berbanding satu kemenangan Bolton, sementara satu laga berakhir imbang.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket Swansea City vs Bolton Wanderers, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Swansea City vs Bolton Wanderers dimulai?

Swansea City vs Bolton Wanderers berlangsung di Swansea.com Stadium, Swansea, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 8 Des 2026 - 14.45 Swansea.com Stadium

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Championship Swansea City vs Bolton Wanderers?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Swansea City dan Bolton Wanderers, Anda dapat memilih opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui loket atau situs resmi Swansea City untuk kursi reguler di sektor tuan rumah. Suporter tim tamu dapat memeriksa portal tiket resmi Bolton Wanderers untuk penjualan tiket di sektor yang dialokasikan bagi mereka.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Championship Swansea City vs Bolton Wanderers?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Swansea City dan Bolton Wanderers:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk reguler dewasa: Harga mulai dari £20 hingga £35.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Kursi tribun tingkat atas di belakang gawang dan kursi reguler: Umumnya mulai dari sekitar £65 hingga £70 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi kategori premium: Berkisar dari £100 hingga £155+.

Swansea City vs Bolton Wanderers di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Swansea City dan Bolton Wanderers

Swansea mencatat satu kemenangan, tanpa hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan delapan gol dicetak dan sembilan gol kebobolan. Hasil terbarunya adalah kekalahan kandang 2-1 dari Birmingham City. Swansea juga menelan kekalahan telak 5-0 dari Queens Park Rangers pada akhir Oktober. Kemenangan 4-0 atas Blackburn Rovers pada 31 Oktober menjadi hasil terbaiknya dalam periode tersebut.

Bolton meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhirnya. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 3-1 di kandang Derby County. Bolton juga kalah 1-5 di kandang Middlesbrough pada awal Oktober. Kemenangan tandang atas Charlton Athletic pada 3 November menjadi satu-satunya kemenangan Bolton dalam periode ini.

Swansea City vs Bolton Wanderers: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2019, ketika Swansea City menang 2-0 di kandang dalam laga Championship. Dari lima pertemuan terakhir yang tercatat, Swansea menang tiga kali, Bolton sekali, dan satu laga berakhir imbang.