Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Tottenham Hotspur: Harga tiket Liga Primer Inggris, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

Sunderland menjamu Tottenham Hotspur pada Minggu, 29 November 2026 di Stadium of Light, Sunderland.

Pertemuan terakhir mereka di liga pada musim Premier League 2025–26 berlangsung sangat ketat, termasuk hasil imbang 1-1 di Tottenham Hotspur Stadium. Setelah hasil imbang itu, Sunderland berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor tipis 1-0 di Stadium of Light pada April 2026 berkat gol penentu Nordi Mukiele.

Simak panduan dari GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Sunderland vs Tottenham Hotspur, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Sunderland vs Tottenham Hotspur di Premier League dimulai?

Pertandingan Sunderland vs Tottenham Hotspur berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, pada Minggu, 29 November 2026.

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 Stadium of Light

Bagaimana cara membeli tiket Sunderland vs Tottenham Hotspur di Premier League?

Untuk membeli tiket pertandingan Premier League mendatang antara Sunderland dan Tottenham Hotspur, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Suporter dapat memeriksa langsung portal tiket resmi Sunderland AFC atau pusat penjualan tiket resmi Tottenham Hotspur untuk penjualan umum, alokasi anggota, dan opsi pertukaran tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum kerap tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Premier League mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Sunderland vs Tottenham Hotspur di Premier League?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Premier League mendatang antara Sunderland dan Tottenham Hotspur:

1. Kanal resmi klub

Tiket kategori standar: Biasanya berkisar antara £30 hingga £60 f.

Biasanya berkisar antara f. Paket hospitalitas dan VIP: Mulai dari sekitar £150 hingga £180+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket standar yang dijual kembali: Mulai dari sekitar £79 untuk kursi di tribun tingkat atas, dengan harga pasar umumnya rata-rata sekitar £245 hingga £250 tergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan.

Mulai dari sekitar untuk kursi di tribun tingkat atas, dengan harga pasar umumnya rata-rata sekitar tergantung pada tingkat permintaan secara keseluruhan. Pilihan tiket VIP yang dijual kembali: Umumnya mulai dari lebih dari £183.

Sunderland vs Tottenham Hotspur di Premier League: Semua yang perlu diketahui

Performa Sunderland vs Tottenham Hotspur

Sunderland mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir imbang 0-0 di kandang melawan Leeds United dalam ajang Premier League, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Lech Poznan di Liga Europa. Satu-satunya kemenangan Sunderland dalam rentang ini diraih saat bertandang ke markas Torreense di kompetisi Eropa. Mereka mencetak empat gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Tottenham mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Chelsea di Premier League, sementara kemenangan 3-1 melawan Coventry City juga termasuk dalam rentang tersebut. Tottenham mencetak delapan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan ini, meski kemenangan beruntun di liga menjelang laga ini menunjukkan tren positif.

Sunderland vs Tottenham Hotspur: Rekor pertemuan terbaru

Kedua klub terakhir kali bertemu di Premier League pada 12 April 2026, ketika Sunderland meraih kemenangan kandang 1-0 di Stadium of Light. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di kandang Tottenham pada Januari 2026. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di Premier League, Tottenham memiliki keunggulan secara historis dengan dua kemenangan berbanding dua kemenangan Sunderland, serta satu hasil imbang.