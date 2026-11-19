Sunderland menjamu Nottingham Forest pada Minggu, 13 Desember 2026, di Stadium of Light, Sunderland.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim di liga yang berlangsung di Stadium of Light, Nottingham Forest meraih kemenangan telak 5-0 atas Sunderland sebagai tim tamu. Sebelum kekalahan telak itu, Sunderland mengalahkan Nottingham Forest dengan skor tipis 1-0 di City Ground.

Berikut informasi dari GOAL tentang semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Sunderland vs Nottingham Forest, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Sunderland vs Nottingham Forest dimulai?

Pertandingan Sunderland vs Nottingham Forest dimulai di Stadium of Light, Sunderland, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Liga Primer Sunderland vs Nottingham Forest?

Untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Sunderland vs Nottingham Forest mendatang, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket terutama dijual langsung melalui portal tiket resmi kedua klub (platform tiket elektronik Sunderland AFC untuk laga kandang di Stadium of Light dan loket tiket resmi Nottingham Forest untuk laga di City Ground). Pembelian langsung memastikan harga sesuai nilai resmi tiket dan tiket yang sah untuk masuk stadion.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Primer mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Primer Sunderland vs Nottingham Forest?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer Sunderland vs Nottingham Forest mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum dewasa: £35 hingga £56 .

. Harga khusus (usia 65 tahun ke atas dan di bawah 22 tahun): £22 hingga £38 .

. Di bawah 16 tahun / junior: £12 hingga £20 .

. Paket keramahtamahan resmi pada hari pertandingan: Mulai dari £110 hingga £250+.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi habis melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga awal tiket yang dijual kembali: £62 hingga £81 .

. Harga rata-rata tiket di pasar sekunder: £126 hingga £132 .

. Tiket premium / kursi di sisi panjang lapangan yang dijual kembali: £160 hingga £250+.

Sunderland vs Nottingham Forest di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Sunderland dan Nottingham Forest

Sunderland mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan rekor W1-D2-L2. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Chelsea di Liga Primer, setelah sebelumnya kalah dua kali berturut-turut dari Coventry City di liga dan Dinamo Zagreb di Liga Europa. Kemenangan 3-2 atas Brentford di Piala Carabao dan hasil imbang 0-0 melawan Leeds United melengkapi rangkaian tersebut. Sunderland mencetak enam gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan itu.

Nottingham Forest meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di Liga Primer, dengan rekor W1-D1-L3. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-1 atas Manchester City, yang mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun dari Brentford, Arsenal, dan Crystal Palace. Forest juga bermain imbang 1-1 di markas Ipswich Town dalam periode ini. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan tujuh kali.

Sunderland vs Nottingham Forest: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Primer pada 24 April 2026, ketika Nottingham Forest menang 5-0 di Stadium of Light, hasil yang menjadi pertandingan paling menonjol dalam riwayat pertemuan terkini mereka. Sebelum itu, Forest kalah 1-0 dari Sunderland di City Ground pada September 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, termasuk satu laga persahabatan pramusim dan dua pertandingan Championship, Sunderland memiliki dua kemenangan berbanding satu milik Forest. Satu hasil imbang dan kekalahan telak pada April itu juga tercatat.