Sunderland menjamu Leeds United pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Stadium of Light, Sunderland.

Dalam dua pertemuan terakhir mereka di Liga Primer, Sunderland menang 1–0 di kandang Leeds, Elland Road, setelah bermain imbang 1–1 di kandang sendiri pada awal musim tersebut. Secara historis, persaingan kedua tim dalam seluruh pertandingan kompetitif berlangsung ketat, dengan Leeds unggul tipis dalam jumlah kemenangan.

Simak panduan dari GOAL tentang cara mendapatkan tiket Sunderland vs Leeds United, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Primer Sunderland vs Leeds United dimulai?

Premier League - Pekan 8 25 Okt 2026 - 12.30 Stadium of Light

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Liga Primer Sunderland vs Leeds United?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan Liga Primer Sunderland vs Leeds United di Stadium of Light pada Minggu, 25 Oktober 2026:

1. Kanal resmi Sunderland (suporter tuan rumah)

Keanggotaan Black Cat dan undian tiket: Tiket masuk umum untuk suporter tuan rumah dijual melalui loket tiket resmi Sunderland AFC. Anggota Black Cat Adult dan Academy dapat mengikuti undian tiket daring untuk pekan pertandingan kedelapan. Bagi yang terpilih dalam undian, pembayaran dan penetapan kursi diproses secara otomatis.

Penjualan umum: Jika masih ada kursi yang belum dialokasikan setelah tahap undian anggota, tiket tersebut dijual kepada nonanggota melalui portal tiket resmi klub.

2. Alokasi resmi Leeds United (suporter tandang)

Alokasi tandang dan Season Ticket Plus: Kursi di sektor tandang sepenuhnya diatur oleh Leeds United. Sebagian alokasi tiket tandang dibagikan melalui undian bagi pemegang Season Ticket Plus Leeds United, sementara tiket yang tersisa dialokasikan berdasarkan poin dalam skema loyalitas suporter tandang.

3. Platform penjualan tiket sekunder

Platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub sering memuat kursi yang ditawarkan penjual kembali jika tiket resmi habis, meski harganya dapat berbeda dari harga nominal.

Berapa harga tiket laga liga Sunderland vs Leeds United?

Harga tiket Sunderland vs Leeds United bervariasi, bergantung pada apakah Anda membeli tiket masuk umum dengan harga nominal atau kursi melalui pasar sekunder.

1. Tiket masuk umum standar (harga nominal)

Harga nominal tiket masuk umum: Harga tiket resmi untuk dewasa di Stadium of Light umumnya berkisar antara £28 dan £45 , bergantung pada lokasi tribune dan kategori pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub , harga tiket masuk umum untuk pertandingan ini saat ini mulai sekitar £80 hingga £115 , sementara harga yang ditawarkan untuk kursi di bagian bawah tribune sisi panjang lapangan rata-rata lebih tinggi.

Sunderland vs Leeds United di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Sunderland dan Leeds United

Lima pertandingan terakhir Sunderland menunjukkan tim yang mampu meraih hasil, tetapi rentan melakukan kesalahan di lini pertahanan. Dalam periode itu, mereka meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 5-3 dari Manchester City, ketika hat-trick Brian Brobbey tak mampu mencegah kekalahan. Sebelumnya, kemenangan 1-0 atas AZ Alkmaar di Liga Europa memperlihatkan sisi lain tim ini. Sepanjang periode tersebut, Sunderland kerap mencetak sekaligus kebobolan gol.

Leeds tampil lebih konsisten, dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Kemenangan 4-1 atas Newcastle United menjadi hasil mereka yang paling mencuri perhatian, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Crystal Palace dalam laga terakhir. Kekalahan 6-3 dari Chelsea di Piala Carabao menjadi satu-satunya noda dalam rangkaian hasil yang selain itu stabil, sementara tim asuhan Farke menunjukkan bahwa mereka bisa tampil efektif saat mendapat peluang.

Sunderland vs Leeds United: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 1-0 Sunderland di Elland Road dalam laga Liga Primer pada Maret 2026. Sebelumnya, kedua klub bermain imbang 1-1 di Stadium of Light pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, rekor kedua tim ketat, dengan masing-masing pernah meraih kemenangan. Rangkaian itu juga mencakup kemenangan Leeds dalam laga persahabatan pramusim pada Juli 2026.