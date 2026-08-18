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Premier League
team-logoSunderland
Stadium of Light
team-logoFulham
Book Sunderland vs Fulham Tickets
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Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Fulham: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

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Premier League
Sunderland
Fulham

Semua yang perlu Anda ketahui untuk mengamankan tempat Anda pada laga kandang pembuka Sunderland di Premier League di Stadium of Light

Ini menjanjikan menjadi musim yang besar bagi Sunderland, yang lolos ke Eropa untuk pertama kalinya sejak 1973, dan baru yang kedua sepanjang sejarah mereka. Premier League tentu tetap menjadi fokus utama dan skuad berbakat itu akan berusaha membuat para penggemar Sunderland bergemuruh pada laga pembuka musim mereka di Stadium of Light melawan Fulham pada Minggu, 30 Agustus.

Sunderland melampaui semua ekspektasi dalam musim kembalinya ke Premier League musim lalu, finis di peringkat ketujuh dan mengamankan satu tempat di UEFA Europa League. Kesuksesan itu dibangun di atas rekor kandang yang impresif, dengan pasukan Régis Le Bris meraih sejumlah kemenangan berkesan atas tim-tim seperti Chelsea, Tottenham, Bournemouth dan khususnya Newcastle, di Stadium of Light.

Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan laga kandang pembuka Sunderland di Premier League pada Minggu terakhir bulan Agustus. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Sunderland vs Fulham, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Sunderland vs Fulham digelar?

Sunderland vs Fulham berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, pada Minggu, 30 Agustus, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

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Premier League - Pekan 2
Stadium of Light

Cara membeli tiket Premier League Sunderland vs Fulham

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

  • Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.
  • Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut dalam undian.
  • Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.
  • Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Sunderland vs Fulham?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

  • Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U-18 atau U-21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.
  • Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.
  • Lokasi tempat duduk: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan tier bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.
  • Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau resale exchange.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Membeli tiket untuk pertandingan Premier League berintensitas tinggi memberi para pendukung kesempatan menyaksikan langsung duel taktik level atas dan talenta individu kelas dunia. Jika Anda berniat mendasarkan prediksi hari pertandingan Anda pada hasil akhir, jangan lewatkan insentif pelanggan baru Anda. Pastikan untuk menggunakan kode promo betfred terverifikasi kami guna menikmati keuntungan taruhan yang luar biasa hari ini.

Performa

SUN

SUN - Performa

LEE
K1-0
WRE
M1-0
RCL
M0-2
REN
M2-1
IPS
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FUL

FUL - Performa

CRY
K1-2
MAL
S2-2
VFB
M1-0
CHE
K2-3
WIM
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan terbaru

Head to Head

SunderlandSeriFulham
0
1
4
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FT
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FT
FA Cup
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FT
FA Cup
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
5Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Kabar tim & skuad

Susunan Pemain Sunderland vs Fulham

4-2-3-1
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Formasi
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
R. RoefsR. RoefsD. BallardD. BallardReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierN. MukieleN. MukieleT. HumeT. HumeE. Le FeeE. Le FeeN. SadikiN. SadikiN. AnguloN. AnguloG. XhakaG. XhakaB. BrobbeyB. BrobbeyB. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneJ. AndersenJ. AndersenC. PalaciosC. PalaciosO. BobbO. BobbJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Sunderland

Susunan Pemain Utama

Fulham

Pemain Pengganti

Manajer

  • R. Le Bris
  • A. Arbeloa
Sunderland

Cedera dan Larangan Bermain

Fulham

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
M
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
M
M
S
K
M
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
M
S
S
S
M
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
S
M
S
S
M
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
M
S
M
S
S
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
M
S
S
S
M
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
S
S
M
M
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
M
K
S
M
S
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
S
K
M
M
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
M
K
K
M
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
S
K
S
M
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
M
S
S
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
S
M
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
S
K
M
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
M
K
S
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
S
S
S
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
M
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
S
S
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
S
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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