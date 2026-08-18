Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Fulham: harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Ini menjanjikan menjadi musim yang besar bagi Sunderland, yang lolos ke Eropa untuk pertama kalinya sejak 1973, dan baru yang kedua sepanjang sejarah mereka. Premier League tentu tetap menjadi fokus utama dan skuad berbakat itu akan berusaha membuat para penggemar Sunderland bergemuruh pada laga pembuka musim mereka di Stadium of Light melawan Fulham pada Minggu, 30 Agustus.

Sunderland melampaui semua ekspektasi dalam musim kembalinya ke Premier League musim lalu, finis di peringkat ketujuh dan mengamankan satu tempat di UEFA Europa League. Kesuksesan itu dibangun di atas rekor kandang yang impresif, dengan pasukan Régis Le Bris meraih sejumlah kemenangan berkesan atas tim-tim seperti Chelsea, Tottenham, Bournemouth dan khususnya Newcastle, di Stadium of Light.

Anda bisa berada di sana untuk menyaksikan laga kandang pembuka Sunderland di Premier League pada Minggu terakhir bulan Agustus. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Sunderland vs Fulham, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Premier League Sunderland vs Fulham digelar?

Sunderland vs Fulham berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, pada Minggu, 30 Agustus, dengan jadwal kick-off pukul 14.00 BST.

Premier League - Pekan 2 30 Agu 2026 - 09.00 Stadium of Light

Cara membeli tiket Premier League Sunderland vs Fulham

Ada beberapa opsi pembelian tiket yang tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, peraturan anti-calo, dan pintu masuk digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang sudah ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah pertandingan yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota resmi klub berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional dengan sistem siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar, misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership. Anggota mendaftar dalam periode tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk ikut dalam undian.

Pertukaran tiket resmi (resale): Jika sebuah pertandingan terjual habis, anggota yang tidak kebagian dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka untuk publik umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada menit-menit terakhir, fans juga bisa membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Sunderland vs Fulham?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung pada klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U-18 atau U-21), Mahasiswa, dan Senior, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan laga ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Duel besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk ke Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi tempat duduk: Kursi di bagian tengah sisi lapangan dan tier bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi tier atas di belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Official Club Membership berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau resale exchange.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi telah memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan dikonfirmasi setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket ini termasuk yang paling sulit didapat dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah masuk penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

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