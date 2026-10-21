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Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Chelsea: Harga tiket Liga Primer, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Sunderland
Chelsea
Premier League

Sunderland menghadapi Chelsea di Liga Primer. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim di Liga Primer pada 24 Mei 2026, Sunderland meraih kemenangan tipis 2-1 atas Chelsea di kandang.

Sebelumnya, Chelsea meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke markas Sunderland di Stadium of Light pada Oktober 2025.

Kapan pertandingan Sunderland vs Chelsea di Liga Primer dimulai?

Sunderland vs Chelsea berlangsung di Stadium of Light, Sunderland, pada Minggu, 8 November 2026.

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Premier League - Pekan 10
Stadium of Light

Bagaimana cara membeli tiket Sunderland vs Chelsea di Liga Primer?

Tiket pertandingan Liga Primer antara Sunderland A.F.C. dan Chelsea F.C. di Stadium of Light pada 8 November 2026 dapat diperoleh melalui beberapa jalur, baik kanal resmi maupun opsi penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi Sunderland A.F.C.: Sebagai tuan rumah, Sunderland lebih dahulu menyediakan tiket pertandingan bagi anggota klub dan pemegang tiket musiman. Tiket yang tersisa biasanya tersedia melalui situs resmi Sunderland A.F.C., bergantung pada ketersediaan dan poin loyalitas.
  • Penjualan tiket resmi Chelsea F.C.: Tiket untuk jatah suporter tim tamu didistribusikan melalui portal tiket resmi Chelsea kepada pemegang tiket musiman dan anggota yang memenuhi syarat berdasarkan poin loyalitas laga tandang.

Berapa harga tiket Sunderland vs Chelsea di Liga Primer?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Primer antara Sunderland dan Chelsea:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket pertandingan standar untuk dewasa yang dibeli langsung melalui klub umumnya berkisar antara £28 hingga £45, bergantung pada tingkat tribune dan bagian tempat duduk di Stadium of Light.
  • Untuk pertandingan kategori bergengsi melawan lawan papan atas, harga tiket standar terkadang cenderung berada di batas atas rentang harga resmi atau memerlukan tingkat keanggotaan tertentu.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket resmi telah habis terjual melalui kanal klub, platform penjualan kembali tiket seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Harga tiket reguler mulai dari sekitar £83 untuk tribune tingkat atas dan sisi panjang lapangan.
  • Harga opsi layanan VIP dan paket premium hari pertandingan di situs penjualan kembali mulai dari sekitar £185 dan dapat lebih tinggi.

Sunderland vs Chelsea di Liga Primer: Semua yang perlu diketahui

Performa Sunderland vs Chelsea

Dalam lima pertandingan terakhir, Sunderland mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-3 dari Manchester City di Liga Primer, setelah sebelumnya menang 1-0 atas AZ Alkmaar di Liga Europa. Dalam lima pertandingan tersebut, tim asuhan Le Bris mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan. Di antara kekalahan-kekalahan di liga, mereka meraih dua kemenangan beruntun atas AZ Alkmaar dan Hull City di Piala Carabao.

Dalam lima pertandingan terakhir, Chelsea mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Chelsea terakhir kali kalah 3-0 dari Brentford di Liga Primer, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Hull City. Kemenangan 6-3 atas Leeds United di Piala Carabao menjadi hasil paling menonjol dalam rangkaian tersebut. Dalam lima laga itu, tim asuhan Alonso mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan.

SUN

SUN - Performa

AZ
M1-0
MCI
K5-3
BHA
K0-2
TOR
M1-2
BOU
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CHE

CHE - Performa

LEE
M6-3
HUL
S2-2
BRE
K3-0
BOU
M5-1
EVE
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Sunderland vs Chelsea: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Primer pada 24 Mei 2026, ketika Sunderland mengalahkan Chelsea 2-1 di Stadium of Light. Sebelumnya, Chelsea menang 1-2 di kandang Sunderland pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Sunderland unggul tipis dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Chelsea.

Head to Head

SunderlandSeriChelsea
3
0
2
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FT
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FT
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FT
8Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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