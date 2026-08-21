Cara mendapatkan tiket Sunderland vs Arsenal: Harga Premier League 2026/27, informasi pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Sunderland melampaui semua ekspektasi dalam musim kembalinya mereka ke Premier League musim lalu, finis di posisi ketujuh dan mengamankan tempat di UEFA Europa League. Kesuksesan itu dibangun di atas rekor kandang yang impresif, dengan pasukan Régis Le Bris meraih sejumlah kemenangan berkesan atas tim-tim seperti Chelsea, Tottenham, Bournemouth, dan khususnya Newcastle, di Stadium of Light.

Sunderland juga menunjukkan perlawanan sengit dan semangat juang mereka ketika Arsenal datang ke Stadium of Light pada November lalu. Meski sempat tertinggal 2-1 dari Arsenal, Brian Brobbey mencetak gol penyeimbang pada masa injury time untuk membuat suporter tuan rumah bergemuruh.

Juara Premier League itu kembali ke timur laut untuk laga malam yang dipastikan menarik pada Sabtu, 12 September, dan Sunderland tahu mereka harus benar-benar fokus serta kembali menunjukkan daya juang dan determinasi besar.

Laga ini menjanjikan tontonan yang sayang untuk dilewatkan dan Anda bisa hadir langsung di sana. Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Sunderland vs Arsenal, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan laga Premier League Sunderland vs Arsenal digelar?

Sunderland vs Arsenal akan berlangsung di Stadium of Light (Sunderland) pada Sabtu, 12 September, dengan jadwal kick-off pukul 20.00 BST.

Premier League - Pekan 4 12 Sep 2026 - 15.00 Stadium of Light

Cara membeli tiket Premier League Sunderland vs Arsenal

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan Premier League, mulai dari tiket pertandingan satuan hingga tiket musiman dan paket hospitality, yang dikelola melalui portal tiket resmi masing-masing klub atau mitra perjalanan resmi.

Karena permintaan global yang sangat tinggi, undang-undang anti-percaloan, dan pintu putar digital 100 persen, klub-klub Premier League mengalokasikan tiket melalui proses berikut:

Pemegang tiket musiman & debenture: Pemegang tiket musiman yang ada mempertahankan kursi mereka atau mengembalikan jatah laga yang tidak digunakan kepada klub.

Anggota klub resmi berbayar (sistem ballot): Antrean online tradisional berdasarkan siapa cepat dia dapat telah digantikan oleh undian ballot acak untuk anggota klub berbayar (misalnya Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Anggota mendaftar dalam jangka waktu tertentu beberapa pekan sebelum pertandingan untuk mengikuti undian.

Official Ticket Exchange (penjualan kembali): Jika pertandingan terjual habis, anggota yang gagal mendapatkan tiket dalam ballot dapat membeli tiket yang dikembalikan dengan harga normal melalui Ticket Exchange resmi klub.

Penjualan umum: Penjualan terbuka kepada masyarakat umum yang bukan anggota nyaris tidak ada untuk pertandingan Premier League.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membeli tiket di platform sekunder, seperti StubHub.

Berapa harga tiket Premier League Sunderland vs Arsenal?

Biaya tiket Premier League untuk musim 2026/27 sangat bervariasi tergantung klub tuan rumah, lokasi tempat duduk, dan kategori pertandingan:

Kategori usia & konsesi: Sebagian besar klub menawarkan harga bertingkat untuk kategori Dewasa, Junior (biasanya U18 atau U21), Mahasiswa, dan Lansia, meski persentase diskon dan batas usia berbeda-beda di tiap tim.

Kategorisasi pertandingan: Klub mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa tingkat, misalnya Kategori A, B, atau C. Pertandingan besar melawan rival enam besar atau lawan derby masuk Kategori A, dengan harga normal tertinggi.

Lokasi kursi: Kursi di area tengah sisi lapangan dan tribun bawah dibanderol dengan harga premium, sementara kursi di tribun atas belakang gawang menawarkan opsi yang lebih ramah anggaran.

Keanggotaan resmi dibutuhkan: Untuk membeli tiket kandang dengan harga normal, hampir semua klub Premier League mewajibkan setiap penonton memiliki Keanggotaan Klub Resmi berbayar yang aktif untuk masuk ke undian ballot atau penjualan kembali.

Harga & ketersediaan tiket tandang

Premier League secara resmi memperpanjang batas harga wajib £30 untuk tiket tandang hingga musim 2026/27, dan telah mengonfirmasikannya setidaknya sampai 2027/28.

Meski harga tiket tandang dibatasi £30, tiket jenis ini termasuk yang paling sulit didapatkan dalam olahraga global. Alokasi tiket tandang sangat terbatas dan biasanya dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket musiman tingkat tertinggi dengan poin loyalitas maksimal. Tiket ini nyaris tidak pernah mencapai penjualan umum atau undian keanggotaan dasar.

Performa

Rekor head-to-head terkini

Kabar tim & skuad